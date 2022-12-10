Англия
Англичане смотрятся выгодно, к тому же наконец-то забил Харри Кейн. Да и вообще, англичане способны на многое.
В четвертьфинал команда вышла уверенно. Англия разгромила сборную Сенегала со счетом 3:0.
Коэффициенты матча Англия — Франция
Отметим Маркуса Рэшфорда. В активе форварда англичан уже 3 результативных выстрела на Мундиале.
Сборная Англия традиционно сложно противостоит французам. Из пяти последних очных поединков проиграно 3.
Последняя победа британцев случилась еще 7 лет назад. Тогда в контрольном встрече англичане взяли верх (2:0).
Франция
Португальцы традиционно сильны, да и по подбору игроков команда Дидье Дешама выглядит убедительно. Один только Килиан Мбаппе чего стоит!
В предыдущем раунде Франция не оставила шансов полякам (3:1). Победу «трехцветным» принес дубль Мбаппе.
Очередную молодость переживает Оливье Жиру. В активе форварда уже 3 забитых мяча на чемпионате мира.
Вообще, атака французов выглядит внушительно. Правда, Антуан Гризманн пока не открыл счет своим голам на Мундиале.
В этом поединке Франция явно сыграет в привычном стиле. Основная ставка будет сделана на мощную атакующую линию.
Ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Франции предлагают — 2.40.
На викторию Англии дают — 3.00, ничья оценена — в 3.25.
Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Обе забьют в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 5.00. Еще вариант для ставки — Тотал больше 4.5 за 7.00. Для остальных — более умеренный прогноз.