«Фрайбург» сыграет на своем поле с «Люцерном» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 9 декабря, начало — в 16:00 мск. «Фрайбург» — «Люцерн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фрайбург»

Эта команда проводит продуктивный сезон. «Фрайбург» находится на 2 месте в Бундеслиге, отставая лишь от «Баварии».

При этом «Фрайбург» имеет заметные сложности с реализацией. В 15 поединках забито всего 25 мячей.

А вот оборона выглядит весьма монолитно. Пропустила команда всего 17 мячей: лучший показатель только у «Баварии».

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Свой последний поединок команда провела успешно. Дома команда разгромила берлинский «Унион» (4:1).

В этом поединке «Фрайбург» наверняка будет действовать с позиции силы. В таких поединках есть шанс показать класс в атаке.

«Люцерн»

В нынешнем сезоне эта команда выглядит неплохо. На текущий момент «Люцерн» находится лишь на 6 месте в своем чемпионате.

Правда, отставание от еврокубковой 4 позиции составляет 3 очка. А вот оборона команды частенько сбоит — 24 пропущенных мяча.

Да и побеждает «Люцерн» крайне редко. Из 16 поединков выиграно всего лишь 5, и это при 6 поражениях.

Да и с атакой у команды складывается не особо. В 16 матчах забито всего лишь 24 мяча в ворота соперников.

В этом поединке команда постарается дать бой немцам. Вот только последний раз «Люцерн» побеждал еще в конце октября...

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Фрайбурга» предлагают — 1.65.

На викторию «Люцерна» дают — 5.43, ничья оценена — в 4.13.

Немцы выглядят куда мощнее и монолитнее соперника , что и продемонстрируют со стартовых минут поединка.

Наш прогноз — Победа «Фрайбурга» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.22. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.70.