ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гонсалу РамушГонсалу Рамуш и Криштиану Роналду. Прошлое и будущее сборной Португалии Луис ЭнрикеЗаслуженный вылет. Сборной Испании пора задуматься о смене игрового стиля Яссин БунуДневник ЧМ-2022. Испанская трагедия, спаситель Буну и бомбардир Рамуш
  • 01:41
    • Эквадор отказался от проведения Кубка Америки-2024, турнир может принять США
  • 21:53
    • «Торпедо» одержало волевую победу над ЦСКА
  • 16:53
    • ATP оштрафовала организаторов Уимблдона за недопуск российских теннисистов
  • 14:32
    • «Амур» обыграл «Адмирал» благодаря голу Гребенкина в овертайме
  • 14:18
    • Кокорин признан лучшим игроком «Ариса» в ноябре
    Все новости спорта

    «Фрайбург» быстро загонит швейцарцев

    «Фрайбург» — «Люцерн». Прогноз, ставка (к. 2.22) на футбол, товарищеский матч, 9 декабря 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на Фрайбург Прогнозы на футбол Германии
    Прогноз и ставки на «Фрайбург» — «Люцерн»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Винченцо Грифо
    «Фрайбург» сыграет на своем поле с «Люцерном» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 9 декабря, начало — в 16:00 мск. «Фрайбург» — «Люцерн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 09 Декабря 2022 года
    Фрайбург
  • Фрайбург
    •  Фрайбург 16:00 Люцерн Люцерн
  • Товарищеские матчи (клубы)
    •

    «Фрайбург»

    Эта команда проводит продуктивный сезон. «Фрайбург» находится на 2 месте в Бундеслиге, отставая лишь от «Баварии».

    При этом «Фрайбург» имеет заметные сложности с реализацией. В 15 поединках забито всего 25 мячей.

    А вот оборона выглядит весьма монолитно. Пропустила команда всего 17 мячей: лучший показатель только у «Баварии».

    Все прогнозы на футбол

    Свой последний поединок команда провела успешно. Дома команда разгромила берлинский «Унион» (4:1).

    В этом поединке «Фрайбург» наверняка будет действовать с позиции силы. В таких поединках есть шанс показать класс в атаке.

    «Люцерн»

    В нынешнем сезоне эта команда выглядит неплохо. На текущий момент «Люцерн» находится лишь на 6 месте в своем чемпионате.

    Правда, отставание от еврокубковой 4 позиции составляет 3 очка. А вот оборона команды частенько сбоит — 24 пропущенных мяча.

  • ЧМ-2022 — шанс для Роналду перейти в топ-клуб
  • Поможет ли мундиаль португальцу?
  • Вчера

    • Да и побеждает «Люцерн» крайне редко. Из 16 поединков выиграно всего лишь 5, и это при 6 поражениях.

    Да и с атакой у команды складывается не особо. В 16 матчах забито всего лишь 24 мяча в ворота соперников.

    В этом поединке команда постарается дать бой немцам. Вот только последний раз «Люцерн» побеждал еще в конце октября...

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Фрайбурга» предлагают — 1.65.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    На викторию «Люцерна» дают — 5.43, ничья оценена — в 4.13.

    Немцы выглядят куда мощнее и монолитнее соперника, что и продемонстрируют со стартовых минут поединка.

    Наш прогноз — Победа «Фрайбурга» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.22. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.70.

    Ещё прогнозы на спорт
    3.10
  • Прогноз на матч Орландо — Лос-Анджелес Клипперс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Филадельфия — Вашингтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  3.84
  • Прогноз на матч Торонто — Лос-Анджелес Лейкерс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Нью-Йорк — Атланта
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Бруклин — Шарлотт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Чикаго — Вашингтон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Нью-Орлеан — Детройт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  3.05
  • Прогноз на матч Миннесота — Индиана
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Милуоки — Сакраменто
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Калгари — Миннесота
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Юта — Голден Стэйт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Колорадо — Бостон
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Вегас — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Финикс — Бостон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Фрайбург» — «Люцерн»: прогноз, ставка (2.22), статистика, коэффициенты матча 09.12.2022. Прогнозы на футбол. «Фрайбург» быстро загонит швейцарцев
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры