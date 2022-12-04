«Альмерия» сыграет на своем поле с «Хартсом» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 4 декабря, начало — в 14:00 мск. «Альмерия» — «Хартс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Альмерия»

Эта команда нынешний сезон проводит довольно сносно. В Примере «Альмерия» осела на 14 позиции.

Вот только «Альмерия» имеет проблемы с реализацией. В 14 турах своего чемпионата игроки команды отличились лишь 16 голами.

В предыдущем своем официальном поединке «Альмерия» добыла викторию. Дома был минимально обыгран «Хетафе».

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А вот в кубковом поединке команда проиграла. Причем вылет от скромнейшего «Арентейро» (2:0) стал настоящей сенсацией.

Испанский клуб явно не собирается отсиживаться в тылах. Пора поправлять реализацию, пусть хотя бы в контрольных матчах.

«Хартс»

Эта команда нынешний сезон проводит не столь удачно. На данный момент она находится на скромном 5 месте в своем чемпионате.

Причем «Хартс» имеет явные проблемы в тылах. «Сердца» пропустили уже 25 мячей в 15 матчах.

«Хартс» в своем последнем матче вновь провалился. Дома команда не сумела одолеть «Ливингстон» (1:1).

В этой встрече «Хартс» наверняка постарается сыграть как можно активнее в атаке. Тем паче, соперник не блещет стабильностью.

Основной расчет датчан будет на вполне приличную атакующую линию. Забивать в составе шотландцев есть кому.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Хартса» предлагают — 2.30.

На викторию «Альмерии» дают — 3.00, ничья оценена — в 3.50.

Шотландцы обладают неплохим атакующим потенциалом , и наверняка постараются как можно активнее действовать у ворот соперника.

Наш прогноз — Победа «Хартса». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.30. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.05.