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    «Сердца» одолеют испанцев

    «Альмерия» — «Хартс». Прогноз, ставка (к. 2.30) на футбол, товарищеский матч, 4 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Альмерия» — «Хартс»
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    Лоуренс Шенкленд
    «Альмерия» сыграет на своем поле с «Хартсом» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 4 декабря, начало — в 14:00 мск. «Альмерия» — «Хартс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 04 Декабря 2022 года
    Альмерия
  • Альмерия
    •  Альмерия 14:00 Хартс Хартс
  • Эдинбург
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    «Альмерия»

    Эта команда нынешний сезон проводит довольно сносно. В Примере «Альмерия» осела на 14 позиции.

    Вот только «Альмерия» имеет проблемы с реализацией. В 14 турах своего чемпионата игроки команды отличились лишь 16 голами.

    В предыдущем своем официальном поединке «Альмерия» добыла викторию. Дома был минимально обыгран «Хетафе».

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    А вот в кубковом поединке команда проиграла. Причем вылет от скромнейшего «Арентейро» (2:0) стал настоящей сенсацией.

    Испанский клуб явно не собирается отсиживаться в тылах. Пора поправлять реализацию, пусть хотя бы в контрольных матчах.

    «Хартс»

    Эта команда нынешний сезон проводит не столь удачно. На данный момент она находится на скромном 5 месте в своем чемпионате.

    Причем «Хартс» имеет явные проблемы в тылах. «Сердца» пропустили уже 25 мячей в 15 матчах.

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  • 01/12/2022

    • «Хартс» в своем последнем матче вновь провалился. Дома команда не сумела одолеть «Ливингстон» (1:1).

    В этой встрече «Хартс» наверняка постарается сыграть как можно активнее в атаке. Тем паче, соперник не блещет стабильностью.

    Основной расчет датчан будет на вполне приличную атакующую линию. Забивать в составе шотландцев есть кому.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Хартса» предлагают — 2.30.

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    На викторию «Альмерии» дают — 3.00, ничья оценена — в 3.50.

    Шотландцы обладают неплохим атакующим потенциалом, и наверняка постараются как можно активнее действовать у ворот соперника.

    Наш прогноз — Победа «Хартса». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.30. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.05.

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    «Альмерия» — «Хартс»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 04.12.2022. Прогнозы на футбол. «Сердца» одолеют испанцев
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