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    «Кривбасс» обставит «моряков»

    «Черноморец» — «Кривбасс». Прогноз, ставка (к. 2.65) на футбол, УПЛ, 2 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Черноморец» — «Кривбасс»
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    Роман Дебелко
    «Черноморец» сыграет на своем поле с «Кривбассом» в рамках 7-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 2 декабря, начало — в 14:00 мск. «Черноморец» — «Кривбасс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 02 Декабря 2022 года
    Черноморец Од
  • Украина. Премьер-лига
    •  Черноморец Од 14:00 Kryvbas Kryvbas
  • Украина. Премьер-лига
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    «Черноморец»

    Одесситы борются за выживание. Правда, в последних матчах «моряки» выглядят весьма неплохо и организованно.

    Вот только с результативностью у команды имеются сложности. В 13 матчах команда Романа Григорчука забила только 8 голов.

    В предыдущем туре «Черноморец» потерял два очка. Дома одесситы не смогли переиграть «Металлист» (0:0).

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    Нынешнее 15 место явно не удовлетворяет клубные амбиции. Одесситам хотелось бы уйти на зимнюю паузу не аутсайдером.

    В этом матче «моряки» наверняка будут активно атаковать. Да и всего лишь 2 виктории в активе — явно маловато.

    «Кривбасс»

    Криворожане заметно прибавили в октябре-ноябре. Вот уже и опасная зона покинута, и команда Юрия Вернидуба осела на 11 месте.

    В минувшем туре чемпионата «Кривбасс» добыл три очка. Причем криворожане нанесли первое поражение в сезоне «Днепру-1» (2:1).

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    • Правда, с атакой у команды все равно не все ладно. В 14 турах команда Вернидуба забила только 10 мячей.

    В этой встрече «Кривбасс» наверняка постарается сыграть на лучших качествах своих лидеров. Например, молодого Назара Волошина, арендованного у «Динамо».

    Команда Вернидуба по составу смотрится солидно. Да и амбиции у клуба немаленькие, так что стоит ожидать от гостей атакующей активности.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Кривбасса» предлагают — 2.65.

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    На викторию «Черноморца» дают — 2.70, ничья оценена — в 3.34.

    Команда Вернидуба сейчас на подъеме, и наверняка постарается завершить календарный год в первой десятке.

    Наш прогноз — Победа «Кривбасса». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.65. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.25.

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    «Черноморец» — «Кривбасс»: прогноз, ставка (2.65), статистика, коэффициенты матча 02.12.2022. Прогнозы на футбол. «Кривбасс» обставит «моряков»
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