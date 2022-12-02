«Черноморец»
Одесситы борются за выживание. Правда, в последних матчах «моряки» выглядят весьма неплохо и организованно.
Вот только с результативностью у команды имеются сложности. В 13 матчах команда Романа Григорчука забила только 8 голов.
В предыдущем туре «Черноморец» потерял два очка. Дома одесситы не смогли переиграть «Металлист» (0:0).
Нынешнее 15 место явно не удовлетворяет клубные амбиции. Одесситам хотелось бы уйти на зимнюю паузу не аутсайдером.
В этом матче «моряки» наверняка будут активно атаковать. Да и всего лишь 2 виктории в активе — явно маловато.
«Кривбасс»
Криворожане заметно прибавили в октябре-ноябре. Вот уже и опасная зона покинута, и команда Юрия Вернидуба осела на 11 месте.
В минувшем туре чемпионата «Кривбасс» добыл три очка. Причем криворожане нанесли первое поражение в сезоне «Днепру-1» (2:1).
Правда, с атакой у команды все равно не все ладно. В 14 турах команда Вернидуба забила только 10 мячей.
В этой встрече «Кривбасс» наверняка постарается сыграть на лучших качествах своих лидеров. Например, молодого Назара Волошина, арендованного у «Динамо».
Команда Вернидуба по составу смотрится солидно. Да и амбиции у клуба немаленькие, так что стоит ожидать от гостей атакующей активности.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Кривбасса» предлагают — 2.65.
На викторию «Черноморца» дают — 2.70, ничья оценена — в 3.34.
Наш прогноз — Победа «Кривбасса». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.65. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.25.