«Цзянси» примет на своем поле «Шанхай» в 1/16 финала ФА Кубка. Матч пройдет 16 ноября, начало — 09:00 мск. «Цзянси»— «Шанхай»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Цзянси» Ляньшен

«Цзянси» находится во второй китайской лиге. Команда встретится с «Шанхаем» в рамках 1/16 финала ФА Кубка.

В 1/32 финала «Цзянси» обыграла у Тяньшань (4:3) в 1/32 финала.

Последние 5 матчей у хозяев матча 2 победы и 3 поражения. Команда находится на 12-м месте во второй китайской лиги с 32 очками в активе.

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Перед матчем с «Шанхаем» «Цзянси» неожиданно проиграла аутсайдеру лиги «Беиджгу» (0:1).

«Шанхай»

Шэньхуа занимает 8 место в турнирной Супер лиги, набрав 42 очка в 25-и встречах.

В последних 5-и матчах у «Шанхая» 2 ничьи и 3 поражения.

Последний матч китайская команда уступила соседям по турнирной таблице «Ченгду» (2:3).

«Шанхай», безусловно, считается фаворитом этого матча, класс команд все же отличается. Сейчас гости находятся не в лучшей форме, и это шанс для «Цзянси» неожиданно пройти шанхайскую команду.

Прогноз и ставка

На победу «Цзянси» в этом матче можно поставить за 20, ничью букмекеры предлагают взять за 8.40, победу «Шанхая» — за 1.08.

«Шанхай» явный фаворит этого матча, команде будет непросто. «Цзянси» будет цепляться за шанс в этом кубке, чтобы заявить о себе.

У обеих команд нет высокой результативности. Можно предположить, что в этом матче не будет большого количества голов. Наши прогноз и ставка — Тотал голов 3.5 меньше с коэффициентом 1.81.