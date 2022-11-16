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    «Шанхай» разгромит «Цзянси»?

    «Цзянси»— «Шанхай». Прогноз, ставка (к. 1.81 ) на футбол, 1/16 финала ФА Кубка, 16 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Цзянси»— «Шанхай»
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    «Шанхай»
    «Цзянси» примет на своем поле «Шанхай» в 1/16 финала ФА Кубка. Матч пройдет 16 ноября, начало — 09:00 мск. «Цзянси»— «Шанхай»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Китай. Кубок 16 Ноября 2022 года
    Jiangxi Beidamen
  • Китай. Кубок
    •  Jiangxi Beidamen 09:00 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа
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    «Цзянси» Ляньшен

    «Цзянси» находится во второй китайской лиге. Команда встретится с «Шанхаем» в рамках 1/16 финала ФА Кубка.

    В 1/32 финала «Цзянси» обыграла у Тяньшань (4:3) в 1/32 финала.

    Последние 5 матчей у хозяев матча 2 победы и 3 поражения. Команда находится на 12-м месте во второй китайской лиги с 32 очками в активе.

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    Перед матчем с «Шанхаем» «Цзянси» неожиданно проиграла аутсайдеру лиги «Беиджгу» (0:1).

    «Шанхай»

    Шэньхуа занимает 8 место в турнирной Супер лиги, набрав 42 очка в 25-и встречах.

    В последних 5-и матчах у «Шанхая» 2 ничьи и 3 поражения.

    Последний матч китайская команда уступила соседям по турнирной таблице «Ченгду» (2:3).

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    • «Шанхай», безусловно, считается фаворитом этого матча, класс команд все же отличается. Сейчас гости находятся не в лучшей форме, и это шанс для «Цзянси» неожиданно пройти шанхайскую команду.

    Прогноз и ставка

    На победу «Цзянси» в этом матче можно поставить за 20, ничью букмекеры предлагают взять за 8.40, победу «Шанхая» — за 1.08.

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    «Шанхай» явный фаворит этого матча, команде будет непросто. «Цзянси» будет цепляться за шанс в этом кубке, чтобы заявить о себе.

    У обеих команд нет высокой результативности. Можно предположить, что в этом матче не будет большого количества голов. Наши прогноз и ставка — Тотал голов 3.5 меньше с коэффициентом 1.81.

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    «Цзянси»— «Шанхай»: прогноз, ставка (1.81), статистика, коэффициенты матча 16.11.2022. Прогнозы на футбол. «Шанхай» разгромит «Цзянси»?
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