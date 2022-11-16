«Цзянси» Ляньшен
«Цзянси» находится во второй китайской лиге. Команда встретится с «Шанхаем» в рамках 1/16 финала ФА Кубка.
В 1/32 финала «Цзянси» обыграла у Тяньшань (4:3) в 1/32 финала.
Последние 5 матчей у хозяев матча 2 победы и 3 поражения. Команда находится на 12-м месте во второй китайской лиги с 32 очками в активе.
Перед матчем с «Шанхаем» «Цзянси» неожиданно проиграла аутсайдеру лиги «Беиджгу» (0:1).
«Шанхай»
Шэньхуа занимает 8 место в турнирной Супер лиги, набрав 42 очка в 25-и встречах.
В последних 5-и матчах у «Шанхая» 2 ничьи и 3 поражения.
Последний матч китайская команда уступила соседям по турнирной таблице «Ченгду» (2:3).
«Шанхай», безусловно, считается фаворитом этого матча, класс команд все же отличается. Сейчас гости находятся не в лучшей форме, и это шанс для «Цзянси» неожиданно пройти шанхайскую команду.
Прогноз и ставка
На победу «Цзянси» в этом матче можно поставить за 20, ничью букмекеры предлагают взять за 8.40, победу «Шанхая» — за 1.08.
«Шанхай» явный фаворит этого матча, команде будет непросто. «Цзянси» будет цепляться за шанс в этом кубке, чтобы заявить о себе.
У обеих команд нет высокой результативности. Можно предположить, что в этом матче не будет большого количества голов. Наши прогноз и ставка — Тотал голов 3.5 меньше с коэффициентом 1.81.