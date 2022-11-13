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    Остановит ли Эмери победную серию «Брайтона»?

    «Брайтон» — «Астон Вилла». Прогноз, ставка (к. 2.70) на футбол, чемпионат Англии, 13 ноября 2022 года

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    Унаи Эмери
    В воскресенье, 13 ноября, в Брайтоне в рамках 16-го тура АПЛ «Брайтон» сыграет против «Астон Виллы». Начало поединка намечено на 17:00 по мск. «Брайтон» — «Астон Вилла»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 13 Ноября 2022 года
    Брайтон энд Хоув Альбион
  • Брайтон энд Хоув
    •  Брайтон энд Хоув Альбион 17:00 Астон Вилла Астон Вилла
  • Бирмингем
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    «Брайтон»

    «Чайки» в АПЛ выступают вполне прилично. Нынешнее 6 место для скромного клуба можно считать успешной диспозицией.

    Минувший тур стал для команды продуктивным. «Брайтон» на выезде одолел «Вулверхэмптон» (2:3).

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    «Чайки» относительно неплохо атакуют. В 13 матчах чемпионата команда сумела забить уже 22 мяча.

    Все прогнозы на АПЛ

    Посреди этой недели клуб победил лидера АПЛ «Арсенал» в 1/16 финала Кубка английской Лиги. Таким образом, он выиграл в трех последних поединках во всех турнирах.

    «Астон Вилла»

    Бирмингемцы постепенно выбираются из низов турнирной таблицы. Сейчас команда Унаи Эмери занимает 13 место в АПЛ.

    Минувший тур стал для команды продуктивным. «Астон Вилла» переиграла «Манчестер Юнайтед» (3:1).

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    • Вот только с реализацией у «вилланов» явные трудности. В 14 матчах чемпионата команда сумела забить лишь 14 мячей.

    Посреди этой недели кларетовые снова сыграли с «Манчестер Юнайтед», но на этот раз в 1/16 финала Кубка Лиги они уступили 2:4.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считает фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,85.

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    Успех гостей оценивается в 4,20, тогда как ничья — в 3,50.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,70.

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    «Брайтон» — «Астон Вилла»: прогноз, ставка (2.70), статистика, коэффициенты матча 13.11.2022. Прогнозы на футбол. Остановит ли Эмери победную серию «Брайтона»?
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