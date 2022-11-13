В воскресенье, 13 ноября, в Брайтоне в рамках 16-го тура АПЛ «Брайтон» сыграет против «Астон Виллы». Начало поединка намечено на 17:00 по мск. «Брайтон» — «Астон Вилла»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брайтон»

«Чайки» в АПЛ выступают вполне прилично. Нынешнее 6 место для скромного клуба можно считать успешной диспозицией.

Минувший тур стал для команды продуктивным. «Брайтон» на выезде одолел «Вулверхэмптон» (2:3).

Коэффициенты матча Брайтон энд Хоув Альбион — Астон Вилла 1X2Новым игрокам 1.823.704.30Фрибет$40

«Чайки» относительно неплохо атакуют. В 13 матчах чемпионата команда сумела забить уже 22 мяча.

Все прогнозы на АПЛ

Посреди этой недели клуб победил лидера АПЛ «Арсенал» в 1/16 финала Кубка английской Лиги. Таким образом, он выиграл в трех последних поединках во всех турнирах.

«Астон Вилла»

Бирмингемцы постепенно выбираются из низов турнирной таблицы. Сейчас команда Унаи Эмери занимает 13 место в АПЛ.

Минувший тур стал для команды продуктивным. «Астон Вилла» переиграла «Манчестер Юнайтед» (3:1).

Вот только с реализацией у «вилланов» явные трудности. В 14 матчах чемпионата команда сумела забить лишь 14 мячей.

Посреди этой недели кларетовые снова сыграли с «Манчестер Юнайтед», но на этот раз в 1/16 финала Кубка Лиги они уступили 2:4.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считает фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,85.

Успех гостей оценивается в 4,20, тогда как ничья — в 3,50.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,70.