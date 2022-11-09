«Интер» сыграет на своем поле с «Болоньей» в рамках 14-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 9 ноября, начало — в 22:45 мск. «Интер» — «Болонья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Интер»

Нынешний сезон для миланцев проходит неудачно. Команда Симоне Индзаги проваливается в Серии А, находясь на 7 месте в таблице.

В предыдущем туре чемпионата команда вновь разочаровала. «Интер» на выезде уступил «Ювентусу» (2:0).

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Очевидно, в этом матче миланцы сыграют с позиции силы. Стоит ожидать от них активных атак с первых минут встречи.

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Матчи с «Болоньей» для команды исторически проходят сложно. Из пяти последних очных поединков «Интер» выиграл трижды при двух поражениях.

«Болонья»

Эта команда за выживание не борется, но и ни на выход в еврокубки не претендует. 12 место для «Болоньи» видится вполне характерным.

Минувший тур команда провела успешно. Дома «Болонья» сумела одолеть «Торино» со счетом 2:1.

Правда, с реализацией у команды все так же имеются проблемы. В 13 турах игроки «Болоньи» забили всего 16 мячей.

«Болонья» не боится никого, что уже доказывала неоднократно. Да и последнее свидание с «Интером» стало успешным (2:1).

Прогноз и ставка

На победу «Интера» в этом матче можно поставить за 1.33, ничью букмекеры предлагают взять за 6.00, а победу «Болоньи» — за 10.00.

«Интер» частенько испытывает трудности в матчах с «Болоньей». «Болонья» наверняка будет иметь шансы у ворот хозяев .

Матчи этих соперников почти всегда складываются результативно. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 3.5 с коэффициентом 2.48.