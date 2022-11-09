«Интер»
Нынешний сезон для миланцев проходит неудачно. Команда Симоне Индзаги проваливается в Серии А, находясь на 7 месте в таблице.
В предыдущем туре чемпионата команда вновь разочаровала. «Интер» на выезде уступил «Ювентусу» (2:0).
Коэффициенты матча Интер — Болонья
Очевидно, в этом матче миланцы сыграют с позиции силы. Стоит ожидать от них активных атак с первых минут встречи.
Матчи с «Болоньей» для команды исторически проходят сложно. Из пяти последних очных поединков «Интер» выиграл трижды при двух поражениях.
«Болонья»
Эта команда за выживание не борется, но и ни на выход в еврокубки не претендует. 12 место для «Болоньи» видится вполне характерным.
Минувший тур команда провела успешно. Дома «Болонья» сумела одолеть «Торино» со счетом 2:1.
Правда, с реализацией у команды все так же имеются проблемы. В 13 турах игроки «Болоньи» забили всего 16 мячей.
«Болонья» не боится никого, что уже доказывала неоднократно. Да и последнее свидание с «Интером» стало успешным (2:1).
Прогноз и ставка
На победу «Интера» в этом матче можно поставить за 1.33, ничью букмекеры предлагают взять за 6.00, а победу «Болоньи» — за 10.00.
«Интер» частенько испытывает трудности в матчах с «Болоньей». «Болонья»
Матчи этих соперников почти всегда складываются результативно. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 3.5 с коэффициентом 2.48.