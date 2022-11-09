ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал» — «Ливерпуль»Игра на выбывание. ПСЖ сразится с «Баварией», а «Реал» и «Ливерпуль» повторят прошлогодний финал Лионель МессиТрансферный дайджест. 1—7 ноября Артем ДзюбаТурецкое фиаско. Дзюба провалился в «Адана Демирспор»
  • 01:00
    • «Реал» уступил «Райо Вальекано» и остался на втором месте в Ла Лиге
  • 22:25
    • ЦСКА по буллитам уступил «Локомотиву»
  • 21:51
    • «Спартак» на выезде уступил «Торпедо»
  • 16:44
    • Состоялась жеребьевка стыкового раунда Лиги конференций
  • 15:44
    • «Барселона» сыграет с «Ман Юнайтед» в стыковом раунде плей-офф Лиги Европы
    Все новости спорта

    «Интер» обеспечит общую результативность

    «Интер» — «Болонья». Прогноз, ставка (к. 2.48) на футбол, Серия А, 9 ноября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Серию А Прогнозы на Интер Прогнозы на Болонью Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Интер» — «Болонья»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эдин Джеко
    «Интер» сыграет на своем поле с «Болоньей» в рамках 14-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 9 ноября, начало — в 22:45 мск. «Интер» — «Болонья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 09 Ноября 2022 года
    Интер
  • Милан
    •  Интер 22:45 Болонья Болонья
  • Болонья
    •

    «Интер»

    Нынешний сезон для миланцев проходит неудачно. Команда Симоне Индзаги проваливается в Серии А, находясь на 7 месте в таблице.

    В предыдущем туре чемпионата команда вновь разочаровала. «Интер» на выезде уступил «Ювентусу» (2:0).

    Коэффициенты матча Интер — Болонья

    1X2Новым игрокам
  • 1.305.509.50Фрибет$40
    •

    Очевидно, в этом матче миланцы сыграют с позиции силы. Стоит ожидать от них активных атак с первых минут встречи.

    Все прогнозы на Серию А

    Матчи с «Болоньей» для команды исторически проходят сложно. Из пяти последних очных поединков «Интер» выиграл трижды при двух поражениях.

    «Болонья»

    Эта команда за выживание не борется, но и ни на выход в еврокубки не претендует. 12 место для «Болоньи» видится вполне характерным.

    Минувший тур команда провела успешно. Дома «Болонья» сумела одолеть «Торино» со счетом 2:1.

  • Турецкое фиаско. Дзюба провалился в «Адана Демирспор»
  • Почему российский форвард покидает турецкий клуб и что ждет его дальше?
  • 06/11/2022

    • Правда, с реализацией у команды все так же имеются проблемы. В 13 турах игроки «Болоньи» забили всего 16 мячей.

    «Болонья» не боится никого, что уже доказывала неоднократно. Да и последнее свидание с «Интером» стало успешным (2:1).

    Прогноз и ставка

    На победу «Интера» в этом матче можно поставить за 1.33, ничью букмекеры предлагают взять за 6.00, а победу «Болоньи» — за 10.00.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    «Интер» частенько испытывает трудности в матчах с «Болоньей». «Болонья» наверняка будет иметь шансы у ворот хозяев.

    Матчи этих соперников почти всегда складываются результативно. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 3.5 с коэффициентом 2.48.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.29
  • Прогноз на матч Шарлотт Хорнетс — Вашингтон Уизардс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.42
  • Прогноз на матч Айлендерс — Калгари
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Бостон — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.54
  • Прогноз на матч Орландо Мэджик — Хьюстон Рокетс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:15
    •  2.10
  • Прогноз на матч Детройт Пистонс — Оклахома-Сити Тандер
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.50
  • Прогноз на матч Индиана Пэйсерс — Нью-Орлеан Пеликанс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Филадельфия Севенти Сиксерс — Финикс Санз
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Вашингтон — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Атланта Хокс — Милуоки Бакс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:15
    •  3.38
  • Прогноз на матч Майами Хит — Портленд Трэйл Блэйзерс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:30
    •  1.61
  • Прогноз на матч Чикаго Буллз — Торонто Рэпторс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:45
    •  1.81
  • Прогноз на матч Мемфис Гриззлис — Бостон Селтикс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Соболенко — Гарсия
  • Теннис
  • Сегодня в 05:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Миннесота Тимбервулвз — Нью-Йорк Никс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Интер» — «Болонья»: прогноз, ставка (2.48), статистика, коэффициенты матча 09.11.2022. Прогнозы на футбол. «Интер» обеспечит общую результативность
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры