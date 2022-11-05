«Лидс» сыграет на своем поле с «Борнмутом» в рамках 15-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 5 ноября, начало — в 18:00 мск. «Лидс» — «Борнмут»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лидс»

«Лидс» в нынешнем сезоне выглядит не лучшим образом. Сейчас команда занимает 15 место в таблице.

Зато минувший тур принес команде успех. «Лидс» сенсационно переиграл «Ливерпуль» (1:2), причем на выезде.

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«Лидс» и стабильность — две разных плоскости. Команда в текущем сезоне выиграла лишь три поединка из 12.

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Матчи с «Борнмутом» для команды традиционно проходят успешно. Из пяти последних очных поединков выиграно четыре.

«Борнмут»

Вернувшийся в элиту клуб пока не думает ни о чем другом, кроме как о борьбе за выживание. Сейчас команда находится на 14 месте.

Минувший тур также не принес положительных эмоций. Дома «Борнмут» уступил «Тоттенхэму» со счетом 2:3.

Пока не блещет результативностью Доминик Соланке. Ведущий форвард команды забил лишь 2 мяча.

Гости явно постараются упереться в матче с неудобным соперником. Правда, оборона команды слишком часто сбоит.

Прогноз и ставка

На победу «Лидса» в этом матче можно поставить за 1.72, ничью букмекеры предлагают взять за 3.80, а победу «Борнмута» — за 4.75.

«Лидс» постепенно набирает обороты . «Борнмут» крайне нестабилен в плане результатов.

Хозяева наверняка постараются сыграть как можно активнее в атаке. Наши прогноз и ставка — Победа «Лидса» в 1 тайме с коэффициентом 2.30.