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    «Оренбург» продлит ужасную серию «Оренбурга»?

    «Химки» — «Оренбург». Прогноз (к. 1.84) и ставки на чемпионат России 4 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Химки» — «Оренбург»
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    «Оренбург» выиграл шесть из семи предыдущих матчей РПЛ на своем поле
    «Химки» сыграют на своем поле против «Оренбурга» в рамках 16-го тура чемпионата России. Матч пройдет 4 ноября, начало — в 19:00 мк. «Химки» — «Оренбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 04 Ноября 2022 года
    Химки
  • Московская область
    •  Химки 19:00 Оренбург Оренбург
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    «Химки»

    «Химки» занимают предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ после 15-ти туров, в которых набрали девять очков.

    Кошмар и катастрофа — только можно описать происходящее с подмосковным клубом после отставки Сергея Юрана в начале августа.

    Коэффициенты матча Химки — Оренбург

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    С тех пор с «Химками» успел поработать Николай Писарев, а прямо сейчас команду пытается спасти Спартак Гогниев, но есть подозрение, что с ним в ближайшее время тоже расстанутся.

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    Безвыигрышная серия «Химок» в РПЛ составляет уже 11 матчей — девять поражений и две ничьи.

    В прошлом туре команда Гогниева проиграла «Динамо» со счетом 1:6. А перед этим было поражение от «Спартака» — 0:5.

    «Оренбург»

    «Оренбург» тем временем находится на восьмой строчке после 15-ти сыгранных матчей, в которых набрал 22 очка.

    «Оренбург» почти идеально провел октябрь. В прошлом месяце команда Марцела Лички одержала три победы, один раз сыграла вничью и потерпела одно поражение, проиграв на поле «Динамо».

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    • В матчах против «Сочи», «Ахмата» и «Факел» уральский клуб забил в общей сложности десять мячей.

    Неудивительно, что Личка в итоге оказался в списке претендентов на приз лучшему тренеру октября, а полузащитник «Оренбурга» Владимир Сычевой может получить награду лучшему игроку месяца.

    «Оренбург» выиграл шесть из семи предыдущих матчей РПЛ на своем поле.

    Прогноз и ставка

    На «Химки» в этом матче можно поставить за 4.15, ничью букмекеры предлагают за 4.00, а победу «Оренбурга» — за 1.84.

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    Все идет к тому, что «Химки» снова проиграют, после чего руководство клуба попрощается со Спартаком Гогниевым. Поговаривают, что на пост главного тренера подмосковной команды вернется Сергей Юран.

    Ставка — победа «Оренбурга» за 1.84. С такими «Химками» сейчас справится любая команда РПЛ.

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    «Химки» — «Оренбург»: прогноз, ставка (1.84), статистика, коэффициенты матча 04.11.2022. Прогнозы на футбол. «Оренбург» продлит ужасную серию «Оренбурга»?
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