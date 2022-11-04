«Химки» сыграют на своем поле против «Оренбурга» в рамках 16-го тура чемпионата России. Матч пройдет 4 ноября, начало — в 19:00 мк. «Химки» — «Оренбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Химки»

«Химки» занимают предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ после 15-ти туров, в которых набрали девять очков.

Кошмар и катастрофа — только можно описать происходящее с подмосковным клубом после отставки Сергея Юрана в начале августа.

Коэффициенты матча Химки — Оренбург 1X2Новым игрокам 4.204.201.73Фрибет$40

С тех пор с «Химками» успел поработать Николай Писарев, а прямо сейчас команду пытается спасти Спартак Гогниев, но есть подозрение, что с ним в ближайшее время тоже расстанутся.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

Безвыигрышная серия «Химок» в РПЛ составляет уже 11 матчей — девять поражений и две ничьи.

В прошлом туре команда Гогниева проиграла «Динамо» со счетом 1:6. А перед этим было поражение от «Спартака» — 0:5.

«Оренбург»

«Оренбург» тем временем находится на восьмой строчке после 15-ти сыгранных матчей, в которых набрал 22 очка.

«Оренбург» почти идеально провел октябрь. В прошлом месяце команда Марцела Лички одержала три победы, один раз сыграла вничью и потерпела одно поражение, проиграв на поле «Динамо».

В матчах против «Сочи», «Ахмата» и «Факел» уральский клуб забил в общей сложности десять мячей.

Неудивительно, что Личка в итоге оказался в списке претендентов на приз лучшему тренеру октября, а полузащитник «Оренбурга» Владимир Сычевой может получить награду лучшему игроку месяца.

«Оренбург» выиграл шесть из семи предыдущих матчей РПЛ на своем поле.

Прогноз и ставка

На «Химки» в этом матче можно поставить за 4.15, ничью букмекеры предлагают за 4.00, а победу «Оренбурга» — за 1.84.

Все идет к тому, что «Химки» снова проиграют, после чего руководство клуба попрощается со Спартаком Гогниевым. Поговаривают, что на пост главного тренера подмосковной команды вернется Сергей Юран.

Ставка — победа «Оренбурга» за 1.84. С такими «Химками» сейчас справится любая команда РПЛ.