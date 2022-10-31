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    «Зенит» — победитель первой половины РПЛ

    РПЛ: Итоги 15-го тура

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    «Зенит» — единоличный лидер РПЛ
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    «Зенит» — единоличный лидер РПЛ
    Топ-4 команд без изменений. «Зенит», «Спартак», ЦСКА и «Ростов» победой завершили первую половину чемпионата

    Изменения в турнирной таблице

    Всего два изменения в турнирной таблице после матчей 15-го тура. Так «Динамо» поднялось с 7-го на 5-е место. А вот «Краснодар» сместился на одну строчку вниз и теперь занимает 6-ю позицию. «Ахмат» опустился на 7 место.

    Календарь и таблица РПЛ

    Поменялись местами «Оренбург» (8 место) и «Сочи» (9 место). Остальные клубы российской Премьер-лиги остались при своих местах.

    Топовая четвёрка

    Преимущество в 7 очков от конкурентов сохранил лидер РПЛ «Зенит». «Лазурные» одержали в гостях трудную победу над «Краснодаром» (1:0).

    Единственный и победный гол в составе невского коллектива забил Далер Кузяев. Сделал он это с пенальти на 87-й минуте встречи.

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    • С трудом далась игра «Спартаку». «Красно-белые» также, как и «Зенит» выиграли с минимальным перевесом. На 50-й минуте Квинси Промес поразил ворота «Торпедо» (1:0).

    Итак, «Зенит» — лидер РПЛ. У футболистов Сергея Семака 39 очков. «Спартак» — на 2 месте с 32 очками в активе.

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    • 3 позицию в чемпионате делят ЦСКА и «Ростов». Оба коллектива набрали по 29 баллов. «Армейцы» в 15-м туре с минимальным перевесом переиграл «Локомотив» (1:0). А «южане» на выезде обыграли «Ахмат» со счётом 2:1.

    Другие матчи тура

    В остальных поединках игрового дня самый крупный результат был зафиксирован в паре «Динамо»«Химки». «Динамовцы» разгромил соперника со счётом 6:1.

    Богдан Овсянников, вратарь «Крыльев Советов»
    globallookpress.com

    «Крылья Советов» одолели «Пари Нижний Новгород» (2:1), «Факел» потерпел поражение от «Оренбурга» (1:4).

    Единственная ничья была зафиксирована в паре «Сочи»«Урал» (2:2).

    Что дальше?

    Вторая половина российского чемпионата стартует уже в пятницу, 4 ноября. Игры 16-го тура пройдут до воскресенья, 6 ноября.

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    Лидер РПЛ «Зенит» дома примет «Ахмат». Встреча пройдёт 5 ноября. В этот же день «Спартак» в гостях сыграет против «Сочи». А ЦСКА в родных стенах сыграет с НН.

    Будет и прямая битва команд из первой пятёрки. «Ростов» примет «Динамо».

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