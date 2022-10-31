«Докса» Катокопия сыграет на своем поле с «Арисом» Лимассол в рамках 9-го тура чемпионата Кипра. Матч пройдет 31 октября, начало — в 20:00 мск. «Докса» Катокопия — «Арис» Лимассол: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Докса» Катокопия

«Докса» Катокопия в нынешнем чемпионате выступает слабовато. Текущее 11 место говорит о явных проблемах.

В минувшем туре «Докса» Катокопия вновь разочаровала. На выезде команда была разгромлена «Анортосисом» (3:0).

Главным бичом команды является слабая атака. В 8 матчах игроки клуба забили всего 4 мяча.

Все прогнозы на ЧМ-2022

«Докса» Катокопия успешно противостоит ровенчанам. Из пяти последних очных поединков команда выиграла лишь один раз при четырех коллизиях.

«Арис» Лимассол

Команда Александра Кокорина проводит довольно неплохой сезон. Нынешнее 5 место выглядит вполне приличной диспозицией.

«Арис» Лимассол отстает от лидера «Пафоса» всего на два очка. Более того, два своих последних матча команда выиграла.

Минувший тур «Арис» Лимассол провел продуктивно. Дома Кокорин и компания одолели «Эносис» (2:1).

Наверняка в этом поединке гости будут активно атаковать. Пора бы пополнять свой голевой багаж и Кокорину, в активе которого пока только три забитых мяча.

Прогноз и ставка

На победу «Ариса» Лимассол в этом матче можно поставить за 1.86, ничью букмекеры предлагают взять за 3.46, а победу «Доксы» Катокопия — за 3.98.

«Докса» Катокопия крайне слабо атакует. «Арис» Лимассол в последних матчах смотрелся весьма прилично .

Гости наверняка с первых минут будут действовать с позиции силы. Наши прогноз и ставка — Победа «Ариса» Лимассол в 1 тайме с коэффициентом 2.44.