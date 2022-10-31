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    Команда Кокорина быстро возьмет свое

    «Докса» Катокопия — «Арис» Лимассол. Прогноз, ставка (к. 2.44) на футбол, чемпионат Кипра, 31 октября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Высшая лига Кипра Прогнозы на Арис Прогнозы на Александр Кокорин
    Прогноз и ставки на «Докса» Катокопия — «Арис» Лимассол
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    Александр Кокорин
    «Докса» Катокопия сыграет на своем поле с «Арисом» Лимассол в рамках 9-го тура чемпионата Кипра. Матч пройдет 31 октября, начало — в 20:00 мск. «Докса» Катокопия — «Арис» Лимассол: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Докса» Катокопия

    «Докса» Катокопия в нынешнем чемпионате выступает слабовато. Текущее 11 место говорит о явных проблемах.

    В минувшем туре «Докса» Катокопия вновь разочаровала. На выезде команда была разгромлена «Анортосисом» (3:0).

    Главным бичом команды является слабая атака. В 8 матчах игроки клуба забили всего 4 мяча.

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    «Докса» Катокопия успешно противостоит ровенчанам. Из пяти последних очных поединков команда выиграла лишь один раз при четырех коллизиях.

    «Арис» Лимассол

    Команда Александра Кокорина проводит довольно неплохой сезон. Нынешнее 5 место выглядит вполне приличной диспозицией.

    «Арис» Лимассол отстает от лидера «Пафоса» всего на два очка. Более того, два своих последних матча команда выиграла.

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    • Минувший тур «Арис» Лимассол провел продуктивно. Дома Кокорин и компания одолели «Эносис» (2:1).

    Наверняка в этом поединке гости будут активно атаковать. Пора бы пополнять свой голевой багаж и Кокорину, в активе которого пока только три забитых мяча.

    Прогноз и ставка

    На победу «Ариса» Лимассол в этом матче можно поставить за 1.86, ничью букмекеры предлагают взять за 3.46, а победу «Доксы» Катокопия — за 3.98.

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    «Докса» Катокопия крайне слабо атакует. «Арис» Лимассол в последних матчах смотрелся весьма прилично.

    Гости наверняка с первых минут будут действовать с позиции силы. Наши прогноз и ставка — Победа «Ариса» Лимассол в 1 тайме с коэффициентом 2.44.

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    «Докса» Катокопия — «Арис» Лимассол: прогноз, ставка (2.44), статистика, коэффициенты матча 31.10.2022. Прогнозы на футбол. Команда Кокорина быстро возьмет свое
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