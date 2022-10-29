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    «Локомотив» — ЦСКА. Ставка (к. 2.16) и прогноз на чемпионат России по футболу, 29 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Локомотив» — ЦСКА
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    «Локомотив»
    В субботу, 29 октября, московский «Локомотив» примет столичный ЦСКА в рамках 15-го тура РПЛ. Матч на «РЖД Арене» начнется в 19:00 (мск). «Локомотив» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 29 Октября 2022 года
    Локомотив
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    «Локомотив»

    В начале октября руководство «Локо» уволило главного тренера Йозефа Циннбауэра и его штаб (фактический руководивший командой Марвин Комппер был уволен еще раньше).

    Под временным руководством Заура Хапова и Андрея Федорова железнодорожники в РПЛ победили на выезде «Торпедо» (1:0), а в Кубке России справились с «Химками» (1:0).

    Коэффициенты матча Локомотив — ЦСКА

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    В последнем матче «железнодорожники» проиграли на своем поле «Динамо» со счетом 1:3. Забив уже на первой минуте, они не развили успех, получив в ответ три мяча.

    Календарь и таблица РПЛ

    После 14 туров РПЛ «Локомотив» с 12 очками и разницей мячей 17-29 идет на 14-м месте в турнирной таблице. 4 гола у Миранчука.

    ЦСКА

    В конце сентября подопечные Владимира Федорова дома победили «Сочи» (2:1) в Кубке России, после чего в РПЛ одержали гостевую победу над подмосковными «Химками» (2:1).

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    • Затем в матчах чемпионата России ЦСКА на своем поле сначала сыграл вничью с «Динамо» (1:1), а потом и с ЦСКА (2:2).

    В последних матчах армейцы проиграли дома «Торпедо» (0:1) в Кубке России, а в РПЛ не справились на выезде с «Оренбургом» (2:2).

    Календарь и таблица РПЛ

    С 26 очками ЦСКА идет на 3-м месте в таблице РПЛ. Разница мячей 28-15, у Чалова 10 голов, Карраскаль и Медина забили по 5 голов.

    Прогноз и ставка

    На победу «Локомотива» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.70, на ничью в основное время — 3.65, а на победу ЦСКА — 2.02.

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    В пяти последних очных официальных встречах «Локомотив» одержал 4 победы и раз проиграл. Три матча были верховыми, в двух забивали обе команды.

    Несмотря на статистику и на неудачную полосу у армейцев, «Локо» находится в куда более проблемном положении. Прогноз: ЦСКА не проиграет верховой матч.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 1.65 и ТБ 2,5 за 1.74.

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    «Локомотив» — ЦСКА: прогноз, ставка (2.16), статистика, коэффициенты матча 29.10.2022. Прогнозы на футбол. Как закончится столичное дерби на «РЖД Арене»?
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