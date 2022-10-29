«Локомотив»
В начале октября руководство «Локо» уволило главного тренера Йозефа Циннбауэра и его штаб (фактический руководивший командой Марвин Комппер был уволен еще раньше).
Под временным руководством Заура Хапова и Андрея Федорова железнодорожники в РПЛ победили на выезде «Торпедо» (1:0), а в Кубке России справились с «Химками» (1:0).
Коэффициенты матча Локомотив — ЦСКА
В последнем матче «железнодорожники» проиграли на своем поле «Динамо» со счетом 1:3. Забив уже на первой минуте, они не развили успех, получив в ответ три мяча.
После 14 туров РПЛ «Локомотив» с 12 очками и разницей мячей 17-29 идет на 14-м месте в турнирной таблице. 4 гола у Миранчука.
ЦСКА
В конце сентября подопечные Владимира Федорова дома победили «Сочи» (2:1) в Кубке России, после чего в РПЛ одержали гостевую победу над подмосковными «Химками» (2:1).
Затем в матчах чемпионата России ЦСКА на своем поле сначала сыграл вничью с «Динамо» (1:1), а потом и с ЦСКА (2:2).
В последних матчах армейцы проиграли дома «Торпедо» (0:1) в Кубке России, а в РПЛ не справились на выезде с «Оренбургом» (2:2).
С 26 очками ЦСКА идет на 3-м месте в таблице РПЛ. Разница мячей 28-15, у Чалова 10 голов, Карраскаль и Медина забили по 5 голов.
Прогноз и ставка
На победу «Локомотива» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.70, на ничью в основное время — 3.65, а на победу ЦСКА — 2.02.
В пяти последних очных официальных встречах «Локомотив» одержал 4 победы и раз проиграл. Три матча были верховыми, в двух забивали обе команды.
Несмотря на статистику и на неудачную полосу у армейцев, «Локо» находится в куда более проблемном положении. Прогноз:
Интересны варианты ставок