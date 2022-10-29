В субботу, 29 октября, московский «Локомотив» примет столичный ЦСКА в рамках 15-го тура РПЛ. Матч на «РЖД Арене» начнется в 19:00 (мск). «Локомотив» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Локомотив»

В начале октября руководство «Локо» уволило главного тренера Йозефа Циннбауэра и его штаб (фактический руководивший командой Марвин Комппер был уволен еще раньше).

Под временным руководством Заура Хапова и Андрея Федорова железнодорожники в РПЛ победили на выезде «Торпедо» (1:0), а в Кубке России справились с «Химками» (1:0).

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В последнем матче «железнодорожники» проиграли на своем поле «Динамо» со счетом 1:3. Забив уже на первой минуте, они не развили успех, получив в ответ три мяча.

Календарь и таблица РПЛ

После 14 туров РПЛ «Локомотив» с 12 очками и разницей мячей 17-29 идет на 14-м месте в турнирной таблице. 4 гола у Миранчука.

ЦСКА

В конце сентября подопечные Владимира Федорова дома победили «Сочи» (2:1) в Кубке России, после чего в РПЛ одержали гостевую победу над подмосковными «Химками» (2:1).

Затем в матчах чемпионата России ЦСКА на своем поле сначала сыграл вничью с «Динамо» (1:1), а потом и с ЦСКА (2:2).

В последних матчах армейцы проиграли дома «Торпедо» (0:1) в Кубке России, а в РПЛ не справились на выезде с «Оренбургом» (2:2).

Календарь и таблица РПЛ

С 26 очками ЦСКА идет на 3-м месте в таблице РПЛ. Разница мячей 28-15, у Чалова 10 голов, Карраскаль и Медина забили по 5 голов.

Прогноз и ставка

На победу «Локомотива» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.70, на ничью в основное время — 3.65, а на победу ЦСКА — 2.02.

В пяти последних очных официальных встречах «Локомотив» одержал 4 победы и раз проиграл. Три матча были верховыми, в двух забивали обе команды.

Несмотря на статистику и на неудачную полосу у армейцев, «Локо» находится в куда более проблемном положении. Прогноз: ЦСКА не проиграет верховой матч .