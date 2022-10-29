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    «Ливерпуль» — «Лидс». Прогноз, ставка (к. 2.20) на футбол, АПЛ, 29 октября 2022 года

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    Юрген Клопп
    «Ливерпуль» сыграет на своем поле с «Лидсом» в рамках 14-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 29 октября, начало — в 21:45 мск. «Ливерпуль» — «Лидс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 29 Октября 2022 года
    Ливерпуль
  • Ливерпуль
    •  Ливерпуль 21:45 Лидс Лидс
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    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» в нынешнем сезоне выступает неровно. Нынешнее скромное 8 место в турнирной таблице это целиком подтверждает.

    Правда, с атакой у команды Юргена Клоппа дела обстоят неплохо. В 11 матчах мерсисайдцы забили 22 мяча.

    Коэффициенты матча Ливерпуль — Лидс

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    В своем последнем поединке «Ливерпуль» добыл яркую победу. В Лиге чемпионов команда Клоппа учинила разгром «Аяксу» (0:3).

    Все прогнозы на АПЛ

    «Ливерпуль» традиционно успешно играет с «Лидсом». Из пяти последних очных поединков выиграно четыре.

    «Лидс»

    Эта команда в последних матчах переживает явный кризис. Четыре последних поединка были проиграны.

    «Лидс» уже опустился в опасную зону. Команда с 9 очками оккупировала 18 место в таблице.

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    • Минувший тур принес команде форменное разочарование. «Лидс» в лобовом поединке уступил «Фулхэму» (2:3).

    Последняя победа команды датирована еще концом лета. Наверняка в этой встрече гости будут рады ничьей.

    Прогноз и ставка

    На победу «Ливерпуля» в этом матче можно поставить за 1.33, ничью букмекеры предлагают взять за 5.50, а победу «Лидса» — за 8.50.

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    «Ливерпуль» наверняка будет активно идти в атаку. «Лидс» испытывает трудности с реализацией.

    Мерсисайдцы мотивированы подняться в группу лидеров. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.20.

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    «Ливерпуль» — «Лидс»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 29.10.2022. Прогнозы на футбол. На «Энфилде» забьют не все
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