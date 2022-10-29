«Ливерпуль»
«Ливерпуль» в нынешнем сезоне выступает неровно. Нынешнее скромное 8 место в турнирной таблице это целиком подтверждает.
Правда, с атакой у команды Юргена Клоппа дела обстоят неплохо. В 11 матчах мерсисайдцы забили 22 мяча.
Коэффициенты матча Ливерпуль — Лидс
В своем последнем поединке «Ливерпуль» добыл яркую победу. В Лиге чемпионов команда Клоппа учинила разгром «Аяксу» (0:3).
«Ливерпуль» традиционно успешно играет с «Лидсом». Из пяти последних очных поединков выиграно четыре.
«Лидс»
Эта команда в последних матчах переживает явный кризис. Четыре последних поединка были проиграны.
«Лидс» уже опустился в опасную зону. Команда с 9 очками оккупировала 18 место в таблице.
Минувший тур принес команде форменное разочарование. «Лидс» в лобовом поединке уступил «Фулхэму» (2:3).
Последняя победа команды датирована еще концом лета. Наверняка в этой встрече гости будут рады ничьей.
Прогноз и ставка
На победу «Ливерпуля» в этом матче можно поставить за 1.33, ничью букмекеры предлагают взять за 5.50, а победу «Лидса» — за 8.50.
«Ливерпуль» наверняка будет активно идти в атаку. «Лидс»
Мерсисайдцы мотивированы подняться в группу лидеров. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.20.