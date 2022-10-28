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    «Факел» не дасть «Оренбургу» разгуляться в атаке

    «Оренбург» — «Факел». Прогноз, ставка (к. 1.98) на футбол, чемпионат России, 28 октября 2022 года

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    Футболист «Оренбурга»
    В рамках 15-го тура российской Премьер-лиги «Оренбург» на своем поле сыграет против воронежского «Факела». Матч состоится 28 октября, начало — в 17:00 по мск. «Оренбург» — «Факел»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 28 Октября 2022 года
    Оренбург
  • Оренбург
    •  Оренбург 17:00 Факел Факел
  • Россия. Премьер-лига
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    «Оренбург»

    После 14 проведенных туров «Оренбург» с 19 очками разместился на девятой позиции в турнирной таблице российской Премьер-лиги. Причем отставание от пятой строки составляет всего пять баллов.

    «Газовики» в отрезке последних семи игр с учетом всех турниров проиграли только раз. И данное поражение пришлось на позапрошлый тур чемпионата, когда они уступили в Москве «Динамо» со счетом 2:3.

    Коэффициенты матча Оренбург — Факел

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    После этого «сине-белые» на своем поле поделили очки с московским ЦСКА, сыграв 2:2. И эта стало второй мировой в данной отрезке. Помимо этого, они добились еще четырех викторий.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Оренбург» очень даже неплохо в текущем первенстве проводит поединки на своем поле. За семь встреч коллектив добился пяти викторий, раз сыграл вничью и потерпел одно фиаско.

    «Факел»

    «Факел», который после долгого перерыва вернулся в элиту российского футбола, сейчас занимает 13 позицию в турнирной таблице, имея в своем активе 12 баллов и опережает зону прямого вылета на три пункта.

    Воронежцы за всю турнирную дистанцию смогли отпраздновать только одну викторию, еще четыре раза они уходили с поля поверженными и аж девять матчей завершили мировыми исходами.

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    • Стоит отметить, что «огоньки» не уступают на протяжении последних шести встреч первенства. Сперва в этот период они победили, а затем пять раз подряд сыграли вничью. В минувшем туре они дома поделили очки с «Ростовом» — 1:1.

    В текущем первенстве «Факел» на выезде еще не знал радости победы, трижды проиграв за этот период и расписав четыре мировых исхода.

    В прошлом сезоне эти клубы играли в Первой лиге, и тогда дважды выиграл «Факел» — 1:0 и 2:0.

    Прогноз и ставка на «Оренбург» — «Факел»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Оренбурга» предлагают — 1.90.

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    На викторию «Факела» дают — 4.20, ничья оценена — в 3.83.

    «Газовики» зачастую проводят результативные матчи, однако в игре с «Факелом» вряд ли получится выдать очередной голевой поединок, так как воронежцы очень плотно играют в защите и не позволяют соперникам много забить.

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    «Оренбург» — «Факел»: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 28.10.2022. Прогнозы на футбол. «Факел» не дасть «Оренбургу» разгуляться в атаке
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