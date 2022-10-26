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    Где Левандовский, там обилие голов!

    «Барселона» — «Бавария». Дерзкая ставка за 6.00 на матч Лиги чемпионов 26 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Барселона» — «Бавария»
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    Роберт Левандовский
    «Барселона» сыграет на своем поле с «Баварией» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 26 октября, начало — в 22:00 мск. «Барселона» — «Бавария»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа C 26 Октября 2022 года
    Барселона
  • Барселона
    •  Барселона 22:00 Бавария Бавария
  • Мюнхен
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    «Барселона»

    Каталонцы неуверенно смотрятся в Лиге чемпионов. Шансы исправить ситуацию есть, но нужно исключительно побеждать.

    Вот только в минувшем туре «Барселона» не смогла одолеть «Интер». Команды выдали настоящее шоу (3:3).

    Коэффициенты матча Барселона — Бавария

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    Зато в своем предыдущем поединке каталонцы добыли уверенную викторию. Дома команда Хави разорвала в клочья оборону «Атлетика» (4:0).

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    «Барселона» традиционно неудачно играет с «Баварией». Пять последних очных поединков команда проиграла.

    «Бавария»

    Мюнхенцы уже обеспечили себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. Все четыре матча в группе «Бавария» выиграла.

    В минувшем туре своего чемпионата «Бавария» победила. На выезде мюнхенцы переиграли «Хоффенхайм» (0:2).

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    • Причем действующая победная серия «Баварии» составляет уже четыре матча. Причем три из них были крупными.

    В этом поединке гости предстанут не в оптимальном кадровом сочетании. Не смогут сыграть голкипер Мануэль Нойер и форвард Лерой Сане.

    Прогноз и ставка

    На победу «Барселоны» в этом матче можно поставить за 2.35, ничью букмекеры предлагают взять за 3.96, а победу «Баварии» — за 2.96.

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    «Барселона» постарается сыграть с максимальной эффективностью в атаке.

    «Бавария» мотивирована остаться на первом месте в группе.

    Обе команды прекрасно атакуют, что и продемонстрируют на поле. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал больше 5.5, поставить на это можно с коэффициентом 6.00. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Барселона» — «Бавария»: прогноз, ставка (6.00), статистика, коэффициенты матча 26.10.2022. Прогнозы на футбол. Где Левандовский, там обилие голов!
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