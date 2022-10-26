«Барселона» сыграет на своем поле с «Баварией» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 26 октября, начало — в 22:00 мск. «Барселона» — «Бавария»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Барселона»

Каталонцы неуверенно смотрятся в Лиге чемпионов. Шансы исправить ситуацию есть, но нужно исключительно побеждать.

Вот только в минувшем туре «Барселона» не смогла одолеть «Интер». Команды выдали настоящее шоу (3:3).

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Зато в своем предыдущем поединке каталонцы добыли уверенную викторию. Дома команда Хави разорвала в клочья оборону «Атлетика» (4:0).

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«Барселона» традиционно неудачно играет с «Баварией». Пять последних очных поединков команда проиграла.

«Бавария»

Мюнхенцы уже обеспечили себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. Все четыре матча в группе «Бавария» выиграла.

В минувшем туре своего чемпионата «Бавария» победила. На выезде мюнхенцы переиграли «Хоффенхайм» (0:2).

Причем действующая победная серия «Баварии» составляет уже четыре матча. Причем три из них были крупными.

В этом поединке гости предстанут не в оптимальном кадровом сочетании. Не смогут сыграть голкипер Мануэль Нойер и форвард Лерой Сане.

Прогноз и ставка

На победу «Барселоны» в этом матче можно поставить за 2.35, ничью букмекеры предлагают взять за 3.96, а победу «Баварии» — за 2.96.

«Барселона» постарается сыграть с максимальной эффективностью в атаке.

«Бавария» мотивирована остаться на первом месте в группе .

Обе команды прекрасно атакуют, что и продемонстрируют на поле. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал больше 5.5, поставить на это можно с коэффициентом 6.00. Для остальных — более умеренный прогноз.