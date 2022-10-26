«Барселона» сыграет на своем поле против «Баварии» в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 26 октября, начало — в 22:00 мск. «Барселона» — «Бавария»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Барселона»

«Барселона» занимает третье место в группе после четырех сыгранных матчей, в которых набрала четыре очка.

И самое ужасное, что уже сейчас с уверенностью на 99 процентов можно говорить о том, что «Барса» второй год подряд пролетает мимо плей-офф Лиги чемпионов.

Коэффициенты матча Барселона — Бавария 1X2Новым игрокам 2.253.952.80Фрибет$40

Должно произойти чудо, чтобы весной на «Камп Ноу» снова заиграл гимн главного турнира Европы. Это произойдет только в том случае, если миланский «Интер» в оставшихся матчах наберет не больше двух очков. С учетом того, что у вице-чемпиона Италии впереди матч с чешской «Викторией», можно не сомневаться, что каталонцы отправятся в Лигу Европы.

Все прогнозы на футбол

Ключевыми для «Барселоны» стали как раз матчи с «Интером». Домашняя встреча завершилась вничью 3:3, а в гостях команда Хави уступила итальянцам.

«Барса» Хави лихо разбирается с середняками, но в матчах с топами пока выглядит не так убедительно. Но обе игры с «Интером», в любом случае, стали большим разочарованием.

«Барселона» забила 26 мячей в восьми предыдущих матчах на своем поле.

«Бавария»

«Бавария» тем временем уже обеспечила себе участие в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Мюнхенская машина не потеряла ни одного очка в четырех предыдущих матчах. После побед над «Барсой» и «Интером» Рекордмайстер дважды разбил «Викторию», отправив в ворота чешского клуба в общей сложности девять мячей.

У «Баварии» был не очень выразительный отрезок в Бундеслиге, но сейчас команда Юлиана Нагельсманна, похоже, снова в полном порядке. Действующий чемпион Германии выиграл шесть из семи предыдущих матчей и наколотил 27 мячей.

Предстоящий матч могут пропустят травмированные Мануэль Нойер, Лукас Эрнандес и Лерой Сане.

Прогноз и ставка

На «Барселону» в этом матче можно поставить за 2.38, ничью букмекеры предлагают за 4.05, а победу «Баварии» — за 2.97.

У «Баварии» не будет как минимум трех основных игроков, но «Барсе» это вряд ли поможет.

Тем более у каталонцев тоже есть серьезные кадровые проблемы. Из-за травм в ближайшее время не сыграют сразу три важных игрока обороны — Рональд Араухо, Андреас Кристенсен и Серджи Роберто.

И надо понимать, что коварная «Бавария» с радостью поможет «Барсе» вылететь из ЛЧ.

Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 3,5 за 2.18.

Также можно рассмотреть ставку на тотал каждого тайма больше 1,5 за 3.48.

И есть дерзкая ставка на матч за 6.00.