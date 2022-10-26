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    «Бавария» добьет «Барсу»?

    «Барселона» — «Бавария». Прогноз (к. 2.18) и ставки на Лигу чемпионов 26 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Барселона» — «Бавария»
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    «Барселона» забила 26 мячей в восьми предыдущих матчах на своем поле
    «Барселона» сыграет на своем поле против «Баварии» в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 26 октября, начало — в 22:00 мск. «Барселона» — «Бавария»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа C 26 Октября 2022 года
    Барселона
  • Барселона
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    «Барселона»

    «Барселона» занимает третье место в группе после четырех сыгранных матчей, в которых набрала четыре очка.

    И самое ужасное, что уже сейчас с уверенностью на 99 процентов можно говорить о том, что «Барса» второй год подряд пролетает мимо плей-офф Лиги чемпионов.

    Коэффициенты матча Барселона — Бавария

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    Должно произойти чудо, чтобы весной на «Камп Ноу» снова заиграл гимн главного турнира Европы. Это произойдет только в том случае, если миланский «Интер» в оставшихся матчах наберет не больше двух очков. С учетом того, что у вице-чемпиона Италии впереди матч с чешской «Викторией», можно не сомневаться, что каталонцы отправятся в Лигу Европы.

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    Ключевыми для «Барселоны» стали как раз матчи с «Интером». Домашняя встреча завершилась вничью 3:3, а в гостях команда Хави уступила итальянцам.

    «Барса» Хави лихо разбирается с середняками, но в матчах с топами пока выглядит не так убедительно. Но обе игры с «Интером», в любом случае, стали большим разочарованием.

    «Барселона» забила 26 мячей в восьми предыдущих матчах на своем поле.

    «Бавария»

    «Бавария» тем временем уже обеспечила себе участие в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Мюнхенская машина не потеряла ни одного очка в четырех предыдущих матчах. После побед над «Барсой» и «Интером» Рекордмайстер дважды разбил «Викторию», отправив в ворота чешского клуба в общей сложности девять мячей.

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    • У «Баварии» был не очень выразительный отрезок в Бундеслиге, но сейчас команда Юлиана Нагельсманна, похоже, снова в полном порядке. Действующий чемпион Германии выиграл шесть из семи предыдущих матчей и наколотил 27 мячей.

    Предстоящий матч могут пропустят травмированные Мануэль Нойер, Лукас Эрнандес и Лерой Сане.

    Прогноз и ставка

    На «Барселону» в этом матче можно поставить за 2.38, ничью букмекеры предлагают за 4.05, а победу «Баварии» — за 2.97.

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    У «Баварии» не будет как минимум трех основных игроков, но «Барсе» это вряд ли поможет.

    Тем более у каталонцев тоже есть серьезные кадровые проблемы. Из-за травм в ближайшее время не сыграют сразу три важных игрока обороны — Рональд Араухо, Андреас Кристенсен и Серджи Роберто.

    И надо понимать, что коварная «Бавария» с радостью поможет «Барсе» вылететь из ЛЧ.

    Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 3,5 за 2.18.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал каждого тайма больше 1,5 за 3.48.

    И есть дерзкая ставка на матч за 6.00.

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    «Барселона» — «Бавария»: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 26.10.2022. Прогнозы на футбол. «Бавария» добьет «Барсу»?
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