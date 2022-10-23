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    Выберется ли «Лестер» из зоны вылета?

    «Вулверхэмптон» — «Лестер». Ставка (к. 2.62) и прогноз на футбол, чемпионат Англии, 23 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Вулверхэмптон» — «Лестер»
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    «Лестер» не проиграл два последних матча
    23 октября в Вулверхэмптоне на стадионе «Молинью» в 13-м туре английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» сыграет против «Лестера». Начало матча запланировано на 16:00 по мск. «Вулверхэмптон» — «Лестер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 23 Октября 2022 года
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    «Вулверхэмптон»

    «Вулверхэмптон» за 11 матчей АПЛ набрал только 9 очков и расположился аккурат в зоне вылета. Однако от безопасной позиции команду отделяет лишь меньшее число голов.

    До позапрошлого тура «Оранжево-черные» проиграли три матча кряду с общим счетом 0:8. Они пропустили три безответных мяча от «Манчестер Сити», два — от «Вест Хэма» и снова три — от «Челси».

    Коэффициенты матча Вулверхэмптон — Лестер

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    Из-за столь низких результатов еще перед фиаско против «Синих» клуб объявил об увольнении Бруну Лаже с поста главного тренера, обязанности которого исполняет Стивен Дэвис.

    Все прогнозы на АПЛ

    Неудачи прервались в позапрошлом туре, когда коллектив обыграл на своем поле «Ноттингем Форест» (1:0), но в последнем матче лиги снова уступил — «Кристал Пэлас» (1:2) в гостях.

    «Лестер»

    «Лестер» пока провально проводит этот чемпионат. Он с восемью набранными баллами идет на предпоследнем месте АПЛ, отставая от безопасной строки на один балл.

    Начали «Лисы» данное первенство с мирового исхода, после чего они проиграли шесть встреч подряд. Правда, в этот неудачный период они только в одном матче остались без забитого мяча.

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    • И только после перерыва на матчи сборных коллектив смог добыть первую викторию в сезоне, разгромив дома 4:0 «Ноттингем». Однако затем он снова проиграл — на выезде 1:2 «Борнмуту».

    В двух прошлых поединках чемпионата клуб разошелся миром с «Кристал Пэлас» (0:0) и победил «Лидс» (2:0) на своем поле.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,25.

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    Успех гостей оценивается в 3,20, тогда как ничья — в 3,30.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,62.

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    «Вулверхэмптон» — «Лестер»: прогноз, ставка (2.62), статистика, коэффициенты матча 23.10.2022. Прогнозы на футбол. Выберется ли «Лестер» из зоны вылета?
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