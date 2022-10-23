23 октября в Вулверхэмптоне на стадионе «Молинью» в 13-м туре английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» сыграет против «Лестера». Начало матча запланировано на 16:00 по мск. «Вулверхэмптон» — «Лестер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптон» за 11 матчей АПЛ набрал только 9 очков и расположился аккурат в зоне вылета. Однако от безопасной позиции команду отделяет лишь меньшее число голов.

До позапрошлого тура «Оранжево-черные» проиграли три матча кряду с общим счетом 0:8. Они пропустили три безответных мяча от «Манчестер Сити», два — от «Вест Хэма» и снова три — от «Челси».

Коэффициенты матча Вулверхэмптон — Лестер 1X2Новым игрокам 2.253.303.25Фрибет$40

Из-за столь низких результатов еще перед фиаско против «Синих» клуб объявил об увольнении Бруну Лаже с поста главного тренера, обязанности которого исполняет Стивен Дэвис.

Все прогнозы на АПЛ

Неудачи прервались в позапрошлом туре, когда коллектив обыграл на своем поле «Ноттингем Форест» (1:0), но в последнем матче лиги снова уступил — «Кристал Пэлас» (1:2) в гостях.

«Лестер»

«Лестер» пока провально проводит этот чемпионат. Он с восемью набранными баллами идет на предпоследнем месте АПЛ, отставая от безопасной строки на один балл.

Начали «Лисы» данное первенство с мирового исхода, после чего они проиграли шесть встреч подряд. Правда, в этот неудачный период они только в одном матче остались без забитого мяча.

И только после перерыва на матчи сборных коллектив смог добыть первую викторию в сезоне, разгромив дома 4:0 «Ноттингем». Однако затем он снова проиграл — на выезде 1:2 «Борнмуту».

В двух прошлых поединках чемпионата клуб разошелся миром с «Кристал Пэлас» (0:0) и победил «Лидс» (2:0) на своем поле.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,25.

Успех гостей оценивается в 3,20, тогда как ничья — в 3,30.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,62.