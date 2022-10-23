«Вулверхэмптон»
«Вулверхэмптон» за 11 матчей АПЛ набрал только 9 очков и расположился аккурат в зоне вылета. Однако от безопасной позиции команду отделяет лишь меньшее число голов.
До позапрошлого тура «Оранжево-черные» проиграли три матча кряду с общим счетом 0:8. Они пропустили три безответных мяча от «Манчестер Сити», два — от «Вест Хэма» и снова три — от «Челси».
Коэффициенты матча Вулверхэмптон — Лестер
Из-за столь низких результатов еще перед фиаско против «Синих» клуб объявил об увольнении Бруну Лаже с поста главного тренера, обязанности которого исполняет Стивен Дэвис.
Неудачи прервались в позапрошлом туре, когда коллектив обыграл на своем поле «Ноттингем Форест» (1:0), но в последнем матче лиги снова уступил — «Кристал Пэлас» (1:2) в гостях.
«Лестер»
«Лестер» пока провально проводит этот чемпионат. Он с восемью набранными баллами идет на предпоследнем месте АПЛ, отставая от безопасной строки на один балл.
Начали «Лисы» данное первенство с мирового исхода, после чего они проиграли шесть встреч подряд. Правда, в этот неудачный период они только в одном матче остались без забитого мяча.
И только после перерыва на матчи сборных коллектив смог добыть первую викторию в сезоне, разгромив дома 4:0 «Ноттингем». Однако затем он снова проиграл — на выезде 1:2 «Борнмуту».
В двух прошлых поединках чемпионата клуб разошелся миром с «Кристал Пэлас» (0:0) и победил «Лидс» (2:0) на своем поле.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,25.
Успех гостей оценивается в 3,20, тогда как ничья — в 3,30.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,62.