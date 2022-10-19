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    Удержится ли «Бетис» в топ-4?

    «Кадис» — «Бетис». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, Примера, 19 октября 2022 года

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    «Бетис» не проигрывает четыре матча
    «Кадис» сыграет на своем поле с «Бетисом» в рамках 10-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 19 октября, начало — в 20:00 мск. «Кадис» — «Бетис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 19 Октября 2022 года
    Кадис
  • Испания. Примера
    •  Кадис 20:00 Бетис Бетис
  • Севилья
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    «Кадис»

    «Кадису» явно уготована роль борца за выживание. На деле так и выходит, ведь команда осела на предпоследнем месте в таблице.

    Примечательно, что в первых 5 турах коллектив не набрал ни одного очка. Более того, не забил ни разу, пропустив в свои ворота 14 мячей.

    Коэффициенты матча Кадис — Бетис

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    С тех пор клуб не только набрал все свои шесть нынешних очков, но и забил все четыре своих гола. Что самое главное — в этот период он ни разу не проиграл.

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    Справедливости ради в трех последних поединках коллектив не победил, сыграв вничью.

    «Бетис»

    В своем чемпионате севильцы также стартовали отлично. Сейчас «Бетис» оккупировал 4 место в таблице.

    Минувший тур команда провела ударно. Дома «Огурцы» нанесли первое поражение в Примере «Альмерии» (3:1).

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    • «Бетис» также успешно выступает в Лиге Европы. Испанцы уже вышли в плей-офф, набрав 10 очков после трех побед и одной ничьей.

    На сегодня у андалузцев четыре поединка без поражений при двух победах и двух ничьих.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,10.

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    Успех хозяев поля оценивается в 3,60, тогда как ничья — в 3,25.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,00.

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    «Кадис» — «Бетис»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 19.10.2022. Прогнозы на футбол. Удержится ли «Бетис» в топ-4?
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