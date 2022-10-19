«Кадис» сыграет на своем поле с «Бетисом» в рамках 10-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 19 октября, начало — в 20:00 мск. «Кадис» — «Бетис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кадис»

«Кадису» явно уготована роль борца за выживание. На деле так и выходит, ведь команда осела на предпоследнем месте в таблице.

Примечательно, что в первых 5 турах коллектив не набрал ни одного очка. Более того, не забил ни разу, пропустив в свои ворота 14 мячей.

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С тех пор клуб не только набрал все свои шесть нынешних очков, но и забил все четыре своих гола. Что самое главное — в этот период он ни разу не проиграл.

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Справедливости ради в трех последних поединках коллектив не победил, сыграв вничью.

«Бетис»

В своем чемпионате севильцы также стартовали отлично. Сейчас «Бетис» оккупировал 4 место в таблице.

Минувший тур команда провела ударно. Дома «Огурцы» нанесли первое поражение в Примере «Альмерии» (3:1).

«Бетис» также успешно выступает в Лиге Европы. Испанцы уже вышли в плей-офф, набрав 10 очков после трех побед и одной ничьей.

На сегодня у андалузцев четыре поединка без поражений при двух победах и двух ничьих.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,10.

Успех хозяев поля оценивается в 3,60, тогда как ничья — в 3,25.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,00.