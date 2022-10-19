«Кадис»
«Кадису» явно уготована роль борца за выживание. На деле так и выходит, ведь команда осела на предпоследнем месте в таблице.
Примечательно, что в первых 5 турах коллектив не набрал ни одного очка. Более того, не забил ни разу, пропустив в свои ворота 14 мячей.
Коэффициенты матча Кадис — Бетис
С тех пор клуб не только набрал все свои шесть нынешних очков, но и забил все четыре своих гола. Что самое главное — в этот период он ни разу не проиграл.
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Справедливости ради в трех последних поединках коллектив не победил, сыграв вничью.
«Бетис»
В своем чемпионате севильцы также стартовали отлично. Сейчас «Бетис» оккупировал 4 место в таблице.
Минувший тур команда провела ударно. Дома «Огурцы» нанесли первое поражение в Примере «Альмерии» (3:1).
«Бетис» также успешно выступает в Лиге Европы. Испанцы уже вышли в плей-офф, набрав 10 очков после трех побед и одной ничьей.
На сегодня у андалузцев четыре поединка без поражений при двух победах и двух ничьих.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,10.
Успех хозяев поля оценивается в 3,60, тогда как ничья — в 3,25.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,00.