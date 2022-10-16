«Наполи» сыграет на своем поле с «Болоньей» в рамках 10-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 16 октября, начало — в 19:00 мск. «Наполи» — «Болонья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Наполи»

«Наполи» сейчас лидирует в Серии А. Правда, в последние годы неаполитанцам как раз не хватало стабильности на всей турнирной дистанции.

Зато очень ко двору пришелся Хвича Кварацхелия. Грузин, не так давно бороздивший поля РПЛ, настрелял уже 5 мячей в чемпионате.

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В своем последнем поединке «Наполи» сыграл ярко. В матче группового этапа Лиги чемпионов команда переиграла «Аякс» (4:2).

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«Наполи» традиционно успешно противостоит «Болонье». Четыре последних очных поединка были выиграны.

«Болонья»

Эта команда традиционно барахтается рядом с опасной зоной. Сейчас «Болонья» занимает 17 место в таблице.

Главным бичом команды является слабая атака. Все-таки 8 забитых мячей в 9 матчах — показатель проблем с реализацией.

Свой последний поединок «Болонья» провела неудачно. Дома команда не смогла одолеть аутсайдера «Сампдорию» (1:1).

«Болонья» не побеждает уже больше месяца. Впрочем, думается, в этой встрече гости будут рады даже ничьей.

Прогноз и ставка

На победу «Наполи» в этом матче можно поставить за 1.30, ничью букмекеры предлагают взять за 6.35, а победу «Болоньи» — за 11.00.

«Наполи» намерен удержаться на вершине . «Болонья» крайне нестабильна.

Неаполитанцы наверняка будут активно атаковать с первых минут матча. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 2.26.