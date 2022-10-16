«Наполи»
«Наполи» сейчас лидирует в Серии А. Правда, в последние годы неаполитанцам как раз не хватало стабильности на всей турнирной дистанции.
Зато очень ко двору пришелся Хвича Кварацхелия. Грузин, не так давно бороздивший поля РПЛ, настрелял уже 5 мячей в чемпионате.
Коэффициенты матча Наполи — Болонья
В своем последнем поединке «Наполи» сыграл ярко. В матче группового этапа Лиги чемпионов команда переиграла «Аякс» (4:2).
«Наполи» традиционно успешно противостоит «Болонье». Четыре последних очных поединка были выиграны.
«Болонья»
Эта команда традиционно барахтается рядом с опасной зоной. Сейчас «Болонья» занимает 17 место в таблице.
Главным бичом команды является слабая атака. Все-таки 8 забитых мячей в 9 матчах — показатель проблем с реализацией.
Свой последний поединок «Болонья» провела неудачно. Дома команда не смогла одолеть аутсайдера «Сампдорию» (1:1).
«Болонья» не побеждает уже больше месяца. Впрочем, думается, в этой встрече гости будут рады даже ничьей.
Прогноз и ставка
На победу «Наполи» в этом матче можно поставить за 1.30, ничью букмекеры предлагают взять за 6.35, а победу «Болоньи» — за 11.00.
«Наполи»
Неаполитанцы наверняка будут активно атаковать с первых минут матча. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 2.26.