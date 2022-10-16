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    «Наполи» обеспечит результативный первый тайм

    «Наполи» — «Болонья». Прогноз, ставка (к. 2.26) на футбол, Серия А, 16 октября 2022 года

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    Джакомо Распадори
    «Наполи» сыграет на своем поле с «Болоньей» в рамках 10-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 16 октября, начало — в 19:00 мск. «Наполи» — «Болонья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 16 Октября 2022 года
    Наполи
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    •  Наполи 19:00 Болонья Болонья
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    «Наполи»

    «Наполи» сейчас лидирует в Серии А. Правда, в последние годы неаполитанцам как раз не хватало стабильности на всей турнирной дистанции.

    Зато очень ко двору пришелся Хвича Кварацхелия. Грузин, не так давно бороздивший поля РПЛ, настрелял уже 5 мячей в чемпионате.

    Коэффициенты матча Наполи — Болонья

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    В своем последнем поединке «Наполи» сыграл ярко. В матче группового этапа Лиги чемпионов команда переиграла «Аякс» (4:2).

    Все прогнозы на Серию А

    «Наполи» традиционно успешно противостоит «Болонье». Четыре последних очных поединка были выиграны.

    «Болонья»

    Эта команда традиционно барахтается рядом с опасной зоной. Сейчас «Болонья» занимает 17 место в таблице.

    Главным бичом команды является слабая атака. Все-таки 8 забитых мячей в 9 матчах — показатель проблем с реализацией.

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    • Свой последний поединок «Болонья» провела неудачно. Дома команда не смогла одолеть аутсайдера «Сампдорию» (1:1).

    «Болонья» не побеждает уже больше месяца. Впрочем, думается, в этой встрече гости будут рады даже ничьей.

    Прогноз и ставка

    На победу «Наполи» в этом матче можно поставить за 1.30, ничью букмекеры предлагают взять за 6.35, а победу «Болоньи» — за 11.00.

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    «Наполи» намерен удержаться на вершине. «Болонья» крайне нестабильна.

    Неаполитанцы наверняка будут активно атаковать с первых минут матча. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 2.26.

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    «Наполи» — «Болонья»: прогноз, ставка (2.26), статистика, коэффициенты матча 16.10.2022. Прогнозы на футбол. «Наполи» обеспечит результативный первый тайм
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