«Ростов» сыграет на своем поле против «Краснодара» в рамках 12-го тура чемпионата России. Матч пройдет 9 октября, начало — в 19:00 мск. «Ростов» — «Краснодар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ростов»

«Ростов» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ после 11-ти сыгранных матчей, в которых набрал 22 очка.

В прошлом туре «Ростов» проиграл «Зениту» — 1:3. Действующий чемпион забил быстрый гол, но в начале второго тайма команда Валерия Карпина ответила точным ударом Николая Комличенко. И все-таки донскому клубу не удалось удержать хотя бы ничейный счет — «Зенит» очень мощно провел заключительные полчаса.

Для «Ростова» это поражение стало первым в текущем чемпионате России. Перед этим команда Карпина проигрывала только в Кубке России.

«Ростов» набрал 14 очков из 18 возможных в шести предыдущих матчах РПЛ на своем поле.

«Краснодар»

«Краснодар» тем временем находится на пятой строчке, набрав в 11-ти турах 21 очко.

«Краснодар» начал октябрь с ничейного матча с «Крыльями Советов». Игра в Самаре завершилась со счетом 0:0.

Все прогнозы на РПЛ

Перед этим «Краснодар» выиграл четыре из пяти матчей в рамках РПЛ. Исключением стала лишь гостевая игра с ЦСКА, в которой команда Александра Сторожука уступила со счетом 1:4. Примечательно, что три из четырех мячей «армейцы» забили с пенальти.

Два из пяти матчей «Краснодара» на выезде завершились со счетом 0:0.

Прогноз и ставка

На «Ростов» в этом матче можно поставить за 1.99, ничью букмекеры предлагают за 3.96, а победу «Краснодара» — за 4.05.

«Ростов» здорово играет на своем поле, и в целом футбол команды Карпина радует глаз в этом сезоне.

Но в предстоящем матче у хозяев могут возникнуть проблемы — «Краснодар» тоже порой выглядит очень солидно. И по составу гости явно не уступают сопернику.

Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.07.