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    «Ростов» впервые в сезоне проиграет на своем поле?

    «Ростов» — «Краснодар». Прогноз (к. 2.07) и ставки на чемпионат России 9 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ростов» — «Краснодар»
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    «Ростов» набрал 14 очков из 18 возможных в шести предыдущих матчах РПЛ на своем поле
    «Ростов» сыграет на своем поле против «Краснодара» в рамках 12-го тура чемпионата России. Матч пройдет 9 октября, начало — в 19:00 мск. «Ростов» — «Краснодар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Ростов»

    «Ростов» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ после 11-ти сыгранных матчей, в которых набрал 22 очка.

    В прошлом туре «Ростов» проиграл «Зениту» — 1:3. Действующий чемпион забил быстрый гол, но в начале второго тайма команда Валерия Карпина ответила точным ударом Николая Комличенко. И все-таки донскому клубу не удалось удержать хотя бы ничейный счет — «Зенит» очень мощно провел заключительные полчаса.

    Для «Ростова» это поражение стало первым в текущем чемпионате России. Перед этим команда Карпина проигрывала только в Кубке России.

    «Ростов» набрал 14 очков из 18 возможных в шести предыдущих матчах РПЛ на своем поле.

    «Краснодар»

    «Краснодар» тем временем находится на пятой строчке, набрав в 11-ти турах 21 очко.

    «Краснодар» начал октябрь с ничейного матча с «Крыльями Советов». Игра в Самаре завершилась со счетом 0:0.

    Все прогнозы на РПЛ

    Перед этим «Краснодар» выиграл четыре из пяти матчей в рамках РПЛ. Исключением стала лишь гостевая игра с ЦСКА, в которой команда Александра Сторожука уступила со счетом 1:4. Примечательно, что три из четырех мячей «армейцы» забили с пенальти.

    Два из пяти матчей «Краснодара» на выезде завершились со счетом 0:0.

    Прогноз и ставка

    На «Ростов» в этом матче можно поставить за 1.99, ничью букмекеры предлагают за 3.96, а победу «Краснодара» — за 4.05.

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    «Ростов» здорово играет на своем поле, и в целом футбол команды Карпина радует глаз в этом сезоне.

    Но в предстоящем матче у хозяев могут возникнуть проблемы — «Краснодар» тоже порой выглядит очень солидно. И по составу гости явно не уступают сопернику.

    Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.07.

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    «Ростов» — «Краснодар»: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 09.10.2022. Прогнозы на футбол. «Ростов» впервые в сезоне проиграет на своем поле?
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