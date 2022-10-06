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    Чехи подрежут крылышки «орлятам»?

    «Словацко» — «Ницца». Прогноз, ставка (к. 1.87) на футбол, Лига конференций, групповой этап, тур 3, квартет D, 6 октября 2022 года

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    «Кёльн» — «Словацко». Групповой этап Лиги конференций
    В четверг, 6 октября «Словацко» в родных стенах сыграет против «Ниццы» в матче 3-го тура группового этапа Лиги конференций. Встреча в квартете D начнётся в 19:45 (мск). «Словацко» — «Ницца»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Группа D 06 Октября 2022 года
    Словацко
  • Угерске-Градиште
    •  Словацко 19:45 Ницца Ницца
  • Лига конференций. Группа D
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    «Словацко»

    Клуб «Словацко» замыкает турнирную таблицу в квартете D Лиги конференций. После двух туров чехи набрали 1 очко.

    Случилось это ещё в 1-м туре еврокубка. В родных стенах чешский коллектив разошёлся миром с сербским «Партизаном» (3:3). Хотя клуб вёл в счёте в два мяча и играл в численном большинстве. В концовке поединка команда «Словацко» могла и потерпеть поражение. Но за 7 минут до финального свистка Козак забил спасительный гол для чехов.

    Коэффициенты матча Словацко — Ницца

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    Во 2-м игровом дне «Словацко» в гостях забило 2 гола в ворота немецкого «Кёльна». Однако мячи не спасли чехов от поражения. Клуб из Германии в ответ оформил 4 гола. Таким образом «Словацко» уступило со счётом 2:4.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    В чемпионате Чехии «Словацко» занимает 10 место. Матч 10-го тура участник Лиги конференций выиграл у «Фастава» со счётом 2:0.

    «Ницца»

    У французского клуба дела обстоят лучше. «Ницца» в отличии от «Словацко», набрала 2 очка.

    Две игры в Лиге конференций «орлята» сыграли вничью. Причём с одинаковым счётом 1:1.

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  • Вчера

    • Футболисты «Ниццы» разошлись миром дома с «Кёльном» и в гостях с «Партизаном».

    В чемпионате Франции «Ницца» пока идёт на непривычном 13-м месте. В 9-м туре Лиги 1 «орлята» проиграли лидеру турнира «Парижу» (1:2).

    Прогноз и ставка

    Фаворит пары — французский клуб. Так считают букмекеры. На победу «Словацко» в этом матче можно поставить за 3.82. Ничью оценивают в 3.60, а на успех «Ниццы» — за 1.90.

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    Прогноз — клуб из Франции — фаворит на бумаге. Но чехи могут приятно удивить. Футболисты «Словацко» это доказали в матчах с «Кёльном» и «Партизаном».

    Наш риск и ставка — «Словацко» не проиграет с коэффициентом 1.87.

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    «Словацко» — «Ницца»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 06.10.2022. Прогнозы на футбол. Чехи подрежут крылышки «орлятам»?
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