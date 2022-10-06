«Словацко»
Клуб «Словацко» замыкает турнирную таблицу в квартете D Лиги конференций. После двух туров чехи набрали 1 очко.
Случилось это ещё в 1-м туре еврокубка. В родных стенах чешский коллектив разошёлся миром с сербским «Партизаном» (3:3). Хотя клуб вёл в счёте в два мяча и играл в численном большинстве. В концовке поединка команда «Словацко» могла и потерпеть поражение. Но за 7 минут до финального свистка Козак забил спасительный гол для чехов.
Коэффициенты матча Словацко — Ницца
Во 2-м игровом дне «Словацко» в гостях забило 2 гола в ворота немецкого «Кёльна». Однако мячи не спасли чехов от поражения. Клуб из Германии в ответ оформил 4 гола. Таким образом «Словацко» уступило со счётом 2:4.
Все прогнозы на Лигу конференций
В чемпионате Чехии «Словацко» занимает 10 место. Матч 10-го тура участник Лиги конференций выиграл у «Фастава» со счётом 2:0.
«Ницца»
У французского клуба дела обстоят лучше. «Ницца» в отличии от «Словацко», набрала 2 очка.
Две игры в Лиге конференций «орлята» сыграли вничью. Причём с одинаковым счётом 1:1.
Футболисты «Ниццы» разошлись миром дома с «Кёльном» и в гостях с «Партизаном».
В чемпионате Франции «Ницца» пока идёт на непривычном 13-м месте. В 9-м туре Лиги 1 «орлята» проиграли лидеру турнира «Парижу» (1:2).
Прогноз и ставка
Фаворит пары — французский клуб. Так считают букмекеры. На победу «Словацко» в этом матче можно поставить за 3.82. Ничью оценивают в 3.60, а на успех «Ниццы» — за 1.90.
Прогноз — клуб из Франции — фаворит на бумаге. Но чехи могут приятно удивить. Футболисты «Словацко» это доказали в матчах с «Кёльном» и «Партизаном».
Наш риск и ставка — «Словацко» не проиграет с коэффициентом 1.87.