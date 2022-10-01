«Ливерпуль» на своем поле сыграет против «Брайтона» в рамках 9-го тура АПЛ. Матч состоится 1 октября, начало — 17:00 (мск). «Ливерпуль» — «Брайтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ливерпуль»

«Красные» очень неудачно стартовали в нынешнем сезоне и в данный момент занимают 8-е место в турнирной таблице Английской Премьер-Лиги набрав всего 9 очков после 6-ти матчей. Команда забила соперникам 15 голов, а в свои ворота пропустила — 6.

«Ливерпуль» в начале этого сезона потерял много очков, так как три поединка из 6-ти завершились ничьей — «Фулхэм» (2:2), «Кристал Пэлас» (1:1) и «Эвертон» (0:0). Так же «красные» потерпели одно поражение от «Манчестер Юнайтед», проиграв им на выезде со счетом 2:1.

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И лишь в двух матчах «Ливерпуль» показал хорошие результаты и смог добыть победы. Сначала на своем поле «красные» не оставили сухого места от «Борнмута» разгромив их со счетом 9:0 и сразу же после этого оказались сильнее «Ньюкасла Юнайтеда» так же на своем поле — 2:1.

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В Лиге Чемпионов «Ливерпуль» так же нестабилен. После разгромного поражения от итальянского «Наполи» со счетом 4:1, «красные» смогли одержать домашнюю победу над «Аяксом» со счетом 2:1.

«Брайтон»

«Чайки», на удивление для всех, показали результаты лучше нынешнего соперника и в данный момент занимают 4-е место в турнирной таблице чемпионата Англии набрав 13 очков после 6-ти игр. Этот коллектив забивал 11 голов, а пропускал — 5.

«Брайтон» в нынешнем сезоне лишь дважды потерял очки. Сначала команда не смогла определить сильнейшего с «Ньюкаслом Юнайтед» разойдясь ничьей со счетом 0:0, а после этого проиграла «Фулхэму» на выезде со счетом 2:1.

А в остальных матчах «чайки» смогли набрать очки и победить таких соперников как «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:2, «Вест Хэм» со счетом 0:2, «Лидс» со счётом 1:0 и «Лестер» со счетом 5:2.

В Кубке Английской Лиги «Брайтон» в 1/32 смог разгромить на выезде «Форест Грин» со счетом 0:3 и продолжит борьбу за трофей.

Прогноз и ставка

На победу «Ливерпуля» в этом матче можно поставить за 1.40, ничью букмекеры предлагают взять за 5.40, а победу «Брайтона» — за 8.60.

Прогноз — «Брайтон» находится в превосходной форме и забирает очки даже у грандов чемпионата, но и «Ливерпуль» время от времени радует болельщиков, особенно на своем поле. Поэтому ожидаем интересное противостояние в котором ворота обеих команд не останутся сухими.

Ставка — Обе команды забьют за 1.90.