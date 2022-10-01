«Ингулец»
«Ингулец» в нынешнем сезоне показывает не лучший уровень игры. Команда Сергея Лавриненко еще не знала радости побед.
На текущий момент клуб из Петрово находится на 13 месте в таблице. Причем в 4 матчах команда пропустила уже 6 мячей.
В минувшем туре «Ингулец» по-настоящему провалился. Дома команда сенсационно уступила «Минаю» (1:2).
«Ингулец» исторически сложно играет с «Ворсклой». Из трех официальных поединков команда проиграла дважды.
«Ворскла»
Команда Виктора Скрипника набирает очки с заметной натугой. В четырех турах «Ворскла» добыла лишь один зачетный балл.
Ныне полтавчане замыкают турнирную таблицу УПЛ. Причем в 4 матчах команда Скрипника пропустила уже 8 раз.
Вот и минувший тур для команды вышел неудачным. Дома полтавчане не сумели одолеть «Александрию» (0:0), пусть и разжились премьерным баллом.
В этом поединке «Ворскла» наверняка будет активно атаковать. Нужно срочно выбираться со дна турнирной таблицы.
Прогноз и ставка
На победу «Ворсклы» в этом матче можно поставить за 1.98, ничью букмекеры предлагают взять за 3.94, а победу «Ингульца» — за 3.44.
«Ингулец»
«Ворскла» лишь в минувшем туре добыла первый зачетный пункт.
Обеим командам голы даются весьма натужно. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.43.