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    «Ингулец» — «Ворскла». Прогноз, ставка (к. 2.43) на футбол, УПЛ, 1 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ингулец» — «Ворскла»
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    Дмитрий Ризнык
    «Ингулец» сыграет на своем поле с «Ворсклой» в рамках 5-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 1 октября, начало — в 13:00 мск. «Ингулец» — «Ворскла»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 01 Октября 2022 года
    Ингулец
  • Петрово
    •  Ингулец 13:00 Ворскла Ворскла
  • Полтава
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    «Ингулец»

    «Ингулец» в нынешнем сезоне показывает не лучший уровень игры. Команда Сергея Лавриненко еще не знала радости побед.

    На текущий момент клуб из Петрово находится на 13 месте в таблице. Причем в 4 матчах команда пропустила уже 6 мячей.

    В минувшем туре «Ингулец» по-настоящему провалился. Дома команда сенсационно уступила «Минаю» (1:2).

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    «Ингулец» исторически сложно играет с «Ворсклой». Из трех официальных поединков команда проиграла дважды.

    «Ворскла»

    Команда Виктора Скрипника набирает очки с заметной натугой. В четырех турах «Ворскла» добыла лишь один зачетный балл.

    Ныне полтавчане замыкают турнирную таблицу УПЛ. Причем в 4 матчах команда Скрипника пропустила уже 8 раз.

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    • Вот и минувший тур для команды вышел неудачным. Дома полтавчане не сумели одолеть «Александрию» (0:0), пусть и разжились премьерным баллом.

    В этом поединке «Ворскла» наверняка будет активно атаковать. Нужно срочно выбираться со дна турнирной таблицы.

    Прогноз и ставка

    На победу «Ворсклы» в этом матче можно поставить за 1.98, ничью букмекеры предлагают взять за 3.94, а победу «Ингульца» — за 3.44.

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    «Ингулец» испытывает заметные сложности в организации атак.

    «Ворскла» лишь в минувшем туре добыла первый зачетный пункт.

    Обеим командам голы даются весьма натужно. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.43.

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    «Ингулец» — «Ворскла»: прогноз, ставка (2.43), статистика, коэффициенты матча 01.10.2022. Прогнозы на футбол. Забить удастся кому-то одному
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