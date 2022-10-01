«Ингулец» сыграет на своем поле с «Ворсклой» в рамках 5-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 1 октября, начало — в 13:00 мск. «Ингулец» — «Ворскла»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ингулец»

«Ингулец» в нынешнем сезоне показывает не лучший уровень игры. Команда Сергея Лавриненко еще не знала радости побед.

На текущий момент клуб из Петрово находится на 13 месте в таблице. Причем в 4 матчах команда пропустила уже 6 мячей.

В минувшем туре «Ингулец» по-настоящему провалился. Дома команда сенсационно уступила «Минаю» (1:2).

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«Ингулец» исторически сложно играет с «Ворсклой». Из трех официальных поединков команда проиграла дважды.

«Ворскла»

Команда Виктора Скрипника набирает очки с заметной натугой. В четырех турах «Ворскла» добыла лишь один зачетный балл.

Ныне полтавчане замыкают турнирную таблицу УПЛ. Причем в 4 матчах команда Скрипника пропустила уже 8 раз.

Вот и минувший тур для команды вышел неудачным. Дома полтавчане не сумели одолеть «Александрию» (0:0), пусть и разжились премьерным баллом.

В этом поединке «Ворскла» наверняка будет активно атаковать. Нужно срочно выбираться со дна турнирной таблицы.

Прогноз и ставка

На победу «Ворсклы» в этом матче можно поставить за 1.98, ничью букмекеры предлагают взять за 3.94, а победу «Ингульца» — за 3.44.

«Ингулец» испытывает заметные сложности в организации атак .

«Ворскла» лишь в минувшем туре добыла первый зачетный пункт.

Обеим командам голы даются весьма натужно. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.43.