«Кристал Пэлас» на своем поле сыграет против «Челси» в рамках 9-го тура АПЛ. Матч состоится 1 октября, начало — 17:00 (мск). «Кристал Пэлас» — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кристал Пэлас»

«Орлы» очень плохо стартовали в нынешнем сезоне и в данный момент занимают 16-е место в турнирной таблице Английской Премьер-Лиги набрав 6 очков после 6-ти сыгранных матчей. Команда забила 7 голов, а пропустила — 9.

Единственную победу в новом сезоне АПЛ «Кристал Пэлас» смог одержать три тура назад в матче с «Астон Виллой», которую переиграл со счетом 3:1. Так же в активе «орлов» числится два поражения от «Арсенала» (0:2) и «Манчестер Сити» (4:2).

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А в остальных поединках «Кристал Пэлас» не мог определить сильнейшего с такими соперниками как «Ливерпуль», который играл в меньшинстве — 1:1, «Брентфорд» (1:1) и «Ньюкасл Юнайтед» со счетом 0:0.

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А вот в 1/32 Кубка Английской Лиги «Кристал Пэлас» смог стать победителем в матч против «Оксфорда Юнайтед», обыграв его со счетом 0:2 и продолжит борьбу за трофей.

«Челси»

«Синие» показали результаты получше, чем нынешний соперник и в данный момент команда располагается на 7-м месте в турнирной таблице АПЛ набрав 10 очков после 6-ти игр. Этот коллектив забивал 8 раз, а пропускал — 9.

«Челси» в нынешнем сезоне показывает нестабильные результаты. В активе команды числится три победы над такими соперниками как «Эвертон» со счетом 0:1, «Лестер» со счетом 2:1 и «Вест Хэм» со счетом 2:1.

Так же «синие» дважды потерпели поражения от таких оппонентов как «Лидс», который разгромил «Челси» со счетом 3:0 и «Саутгемптон», который так же оказался сильнее на своем поле со счетом 2:1.

Из последних 5-ти очных встреч «Челси» одержал победы во всех матчах над «Кристал Пэласом».

Прогноз и ставка

На победу «Кристал Пэласа» в этом матче можно поставить за 4.42, ничью букмекеры предлагают взять за 3.80, а победу «Челси» — за 1.90.

Прогноз — «Челси» в нынешнем сезоне не особо радует своей игрой, но все же с таким соперником как «Кристал Пэлас», который находится в еще худшей форме и всегда был удобным соперником для «синих», сможет одержать выездную победу и пополнить свой актив тремя очками.

Ставка — Победа «Челси» за 1.90.