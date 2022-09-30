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    Очередная победа «Колоса»?!

    «Металлист 1925» — «Колос». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, УПЛ, 30 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Металлист 1925» — «Колос»
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    Денис Безбородько
    «Металлист 1925» сыграет на своем поле с «Колосом» в рамках 5-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 30 сентября, начало — в 17:00 мск. «Металлист 1925» — «Колос»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 30 Сентября 2022 года
    Металлист 1925
  • Украина. Премьер-лига
    •  Металлист 1925 17:00 Колос Колос
  • Ковалёвка
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    «Металлист 1925»

    «Металлист 1925» в нынешнем сезоне смотрится прилично. Нынешнее 8 место вполне можно счесть за промежуточный успех.

    Правда, с реализацией дела у харьковчан обстоят не столь успешно. В 4 матчах подопечные Валерия Кривенцова забили только 3 мяча.

    В минувшем туре «Металлист 1925» потерпел поражение. «Днепр-1» был на голову сильнее (3:0).

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    «Металлист 1925» исторически сложно играет с «Колосом». Из четырех официальных поединков команда проиграла дважды.

    «Колос»

    Эта команда нынешний сезон начала отлично. Более того, «Колос» возглавляет турнирную таблицу УПЛ.

    В предыдущем туре ковалевцы вновь разжились тремя очками. Минимально был обыгран «Металлист».

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    • «Колос» славится надежными тылами. В 4 матчах команда пропустила всего лишь один мяч.

    В этом поединке «Колос» наверняка будет играть на победу. Ждем активности от атакующей линии гостей!

    Прогноз и ставка

    На победу «Колоса» в этом матче можно поставить за 2.00, ничью букмекеры предлагают взять за 3.17, а победу «Металлиста 1925» — за 4.21.

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    «Металлист 1925» испытывает трудности в плане реализации.

    «Колос» постарается сохранить лидерство.

    «Колос» мотивирован продолжить побеждать. Наши прогноз и ставка — Победа «Колоса» с коэффициентом 2.00.

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    «Металлист 1925» — «Колос»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 30.09.2022. Прогнозы на футбол. Очередная победа «Колоса»?!
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