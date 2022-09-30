«Металлист 1925» сыграет на своем поле с «Колосом» в рамках 5-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 30 сентября, начало — в 17:00 мск. «Металлист 1925» — «Колос»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Металлист 1925»

«Металлист 1925» в нынешнем сезоне смотрится прилично. Нынешнее 8 место вполне можно счесть за промежуточный успех.

Правда, с реализацией дела у харьковчан обстоят не столь успешно. В 4 матчах подопечные Валерия Кривенцова забили только 3 мяча.

В минувшем туре «Металлист 1925» потерпел поражение. «Днепр-1» был на голову сильнее (3:0).

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«Металлист 1925» исторически сложно играет с «Колосом». Из четырех официальных поединков команда проиграла дважды.

«Колос»

Эта команда нынешний сезон начала отлично. Более того, «Колос» возглавляет турнирную таблицу УПЛ.

В предыдущем туре ковалевцы вновь разжились тремя очками. Минимально был обыгран «Металлист».

«Колос» славится надежными тылами. В 4 матчах команда пропустила всего лишь один мяч.

В этом поединке «Колос» наверняка будет играть на победу. Ждем активности от атакующей линии гостей!

Прогноз и ставка

На победу «Колоса» в этом матче можно поставить за 2.00, ничью букмекеры предлагают взять за 3.17, а победу «Металлиста 1925» — за 4.21.

«Металлист 1925» испытывает трудности в плане реализации .

«Колос» постарается сохранить лидерство.

«Колос» мотивирован продолжить побеждать. Наши прогноз и ставка — Победа «Колоса» с коэффициентом 2.00.