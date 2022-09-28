«Краснодар»
Подопечные Александра Сторожука в конце августа в рамках Кубка России победил на выезде «Химки» (2:0), а сентябрь начали с того, что в РПЛ на своем поле справились с «Сочи» (2:1).
Затем «Быки» разгромно проиграли в выездном матче с ЦСКА (1:4), а потом в матче Кубка России в Москве поделили очки с «Локомотивом» (2:2).
Коэффициенты матча Краснодар — Пари НН
Перед международным перерывом кубанский клуб в рамках чемпионата России победил дома «Химки» со счетом 3:1.
С 20 очками после 10 туров «Краснодар» идет на 4-м месте. Разница мячей 21-14, Эдуард Сперцян забил 8 голов.
«Пари Нижний Новгород»
Нижегородцы начали групповой этап Кубка России с домашний победы над «Локомотивом» (2:0), после чего в рамках РПЛ обыграли дома же «Факел» (2:1).
Выезд в гости к «Ахмату» завершился победой в чемпионате со счетом 3:1, а во 2-м туре Кубка России «Пари НН» на своем поле сыграл вничью с «Химками» (1:1).
В последнем матче РПЛ подопечные Михаила Галактионова на своем поле проиграли «Оренбургу» со счетом 0:2.
С 12 очками после 10 туров «Пари НН» идет на 9-м месте в таблице РПЛ. Разница мячей 16-18, Тимур Сулейманов забил 5 мячей.
Прогноз и ставка
На победу «Краснодара» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.64, на ничью в основное время — 4.20, а на победу «Пари НН» — 5.20.
В прошлом сезоне «Краснодар» сыграл дома 0:0, а на выезде победил 4:1. В матче 1/16 финала Кубка России-2019 «Быки» на выезде уступили нижегородцам 0:1.
Нижегородцы слегка сдали перед перерывом, и не выглядят серьезным конкурентом «быкам». Прогноз:
Интересны варианты ставок