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    «Краснодар» завершит групповой этап Кубка победой?

    «Краснодар» — «Пари НН». Ставка (к. 1.84) и прогноз на футбол, Кубок России, 28 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Краснодар» — «Пари НН»
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    «Краснодар»
    В среду, 28сентября, «Краснодар» примет «Пари Нижний Новгород» в рамках 3-го тура группового этапа Кубка России по футболу. Матч на арене «Краснодар» начнется в 20:00 (мск). «Краснодар» — «Пари НН»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок 28 Сентября 2022 года
    Краснодар
  • Краснодар
    •  Краснодар 20:00 Пари НН Пари НН
  • Нижний Новгород
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    «Краснодар»

    Подопечные Александра Сторожука в конце августа в рамках Кубка России победил на выезде «Химки» (2:0), а сентябрь начали с того, что в РПЛ на своем поле справились с «Сочи» (2:1).

    Затем «Быки» разгромно проиграли в выездном матче с ЦСКА (1:4), а потом в матче Кубка России в Москве поделили очки с «Локомотивом» (2:2).

    Коэффициенты матча Краснодар — Пари НН

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    Перед международным перерывом кубанский клуб в рамках чемпионата России победил дома «Химки» со счетом 3:1.

    Все прогнозы на футбол

    С 20 очками после 10 туров «Краснодар» идет на 4-м месте. Разница мячей 21-14, Эдуард Сперцян забил 8 голов.

    «Пари Нижний Новгород»

    Нижегородцы начали групповой этап Кубка России с домашний победы над «Локомотивом» (2:0), после чего в рамках РПЛ обыграли дома же «Факел» (2:1).

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    • Выезд в гости к «Ахмату» завершился победой в чемпионате со счетом 3:1, а во 2-м туре Кубка России «Пари НН» на своем поле сыграл вничью с «Химками» (1:1).

    В последнем матче РПЛ подопечные Михаила Галактионова на своем поле проиграли «Оренбургу» со счетом 0:2.

    Все футбольные трансферы

    С 12 очками после 10 туров «Пари НН» идет на 9-м месте в таблице РПЛ. Разница мячей 16-18, Тимур Сулейманов забил 5 мячей.

    Прогноз и ставка

    На победу «Краснодара» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.64, на ничью в основное время — 4.20, а на победу «Пари НН» — 5.20.

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    В прошлом сезоне «Краснодар» сыграл дома 0:0, а на выезде победил 4:1. В матче 1/16 финала Кубка России-2019 «Быки» на выезде уступили нижегородцам 0:1.

    Нижегородцы слегка сдали перед перерывом, и не выглядят серьезным конкурентом «быкам». Прогноз: «Краснодар» не проиграет верховой матч.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 1.73 и ТБ 2,5 за 1.67.

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    «Краснодар» — «Пари НН»: прогноз, ставка (1.84), статистика, коэффициенты матча 28.09.2022. Прогнозы на футбол. «Краснодар» завершит групповой этап Кубка победой?
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