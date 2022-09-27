Швейцария на своем поле сыграет против Чехии в рамках 6-го тура Лиги Наций. Матч состоится 27 сентября, начало — 21:45 (мск). Швейцария — Чехия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Швейцария

«Красные» после 5-ти сыгранных матчей в нынешнем розыгрыше Лиги Наций занимают 3-е место в турнирной таблице набрав при этом 6 очков. Команда забила в ворота соперников 4 гола, а в свои пропустила — 8.

Старт Лиги Наций в этом году у сборной Швейцарии не задался и команда проиграла в первых трех поединках подряд. В двух выездных матчах швейцарцы оказались слабее Чехии со счетом 2:1 и Португалии со счетом 4:0, а на домашней арене проиграли Испании — 0:1.

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Но вот в последних двух турах Швейцария удивила всех и с легкостью смогла переиграть лидеров своей группы и набрать 6 очков. Сначала швейцарцы на своем поле одолели Португалию со счетом 1:0, а в прошлом матче оказались сильнее Испании — 1:2.

Все прогнозы на Лигу наций

Из последних 5-ти домашних матчей сборная Швейцарии трижды одержала победы над своими соперниками, один раз проиграла и один раз разошлась ничьей.

Чехия

Чехи являются аутсайдерами своей группы и в данный момент располагаются на последнем 4-м месте набрав после 5-ти игр всего 4 очка. Этот коллектив смог забить так же 4 гола, а вот пропустил больше всех — 11.

Сборная Чехии, наоборот, на старте нынешнего розыгрыша Лиги Наций показала неплохой результат и смогла набрать какие-то очки. Сначала на своем поле чехи одолели нынешнего соперника со счетом 2:1, а после не определили сильнейшего с Испанией — 2:2.

Но после этого у сборной Чехии началась черная полоса и команда проиграла три поединка подряд. В двух выездных матчах чехи были слабее Португалии и Испании завершив два поединка с одинаковым счетом 2:0. И на своем поле были разгромлены Португалией — 0:4.

Чехия проиграла 3 из 5-ти последних выездных матчей, так же у команды была одна ничья и одна победа.

Прогноз и ставка

На победу сборной Швейцарии в этом матче можно поставить за 1.68, ничью букмекеры предлагают взять за 3.72, а победу Чехии — за 5.20.

Прогноз — Швейцария сейчас на ходу и доказывает то, что не будет сдаваться просто так отнимая очки у лидеров группы. А вот Чехия, наоборот, не может даже забить в последних трех поединках. Поэтому швейцарцы на своем поле отомстят за первый матч и уверенно обыграют чехов.

Ставка — Победа Швейцарии с форой (-1) за 2.23.