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    Уверенная победа швейцарцев

    Швейцария — Чехия. Прогноз, ставка (к. 2.23) на футбол, Лига Наций — Лига А, 27 сентября 2022 года

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    Фрагмент матча
    Швейцария на своем поле сыграет против Чехии в рамках 6-го тура Лиги Наций. Матч состоится 27 сентября, начало — 21:45 (мск). Швейцария — Чехия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. A2 27 Сентября 2022 года
    Швейцария
  • Берн
    •  Швейцария 21:45 Чехия Чехия
  • Прага
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    Швейцария

    «Красные» после 5-ти сыгранных матчей в нынешнем розыгрыше Лиги Наций занимают 3-е место в турнирной таблице набрав при этом 6 очков. Команда забила в ворота соперников 4 гола, а в свои пропустила — 8.

    Старт Лиги Наций в этом году у сборной Швейцарии не задался и команда проиграла в первых трех поединках подряд. В двух выездных матчах швейцарцы оказались слабее Чехии со счетом 2:1 и Португалии со счетом 4:0, а на домашней арене проиграли Испании — 0:1.

    Коэффициенты матча Швейцария — Чехия

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    Но вот в последних двух турах Швейцария удивила всех и с легкостью смогла переиграть лидеров своей группы и набрать 6 очков. Сначала швейцарцы на своем поле одолели Португалию со счетом 1:0, а в прошлом матче оказались сильнее Испании — 1:2.

    Все прогнозы на Лигу наций

    Из последних 5-ти домашних матчей сборная Швейцарии трижды одержала победы над своими соперниками, один раз проиграла и один раз разошлась ничьей.

    Чехия

    Чехи являются аутсайдерами своей группы и в данный момент располагаются на последнем 4-м месте набрав после 5-ти игр всего 4 очка. Этот коллектив смог забить так же 4 гола, а вот пропустил больше всех — 11.

    Сборная Чехии, наоборот, на старте нынешнего розыгрыша Лиги Наций показала неплохой результат и смогла набрать какие-то очки. Сначала на своем поле чехи одолели нынешнего соперника со счетом 2:1, а после не определили сильнейшего с Испанией — 2:2.

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    • Но после этого у сборной Чехии началась черная полоса и команда проиграла три поединка подряд. В двух выездных матчах чехи были слабее Португалии и Испании завершив два поединка с одинаковым счетом 2:0. И на своем поле были разгромлены Португалией — 0:4.

    Чехия проиграла 3 из 5-ти последних выездных матчей, так же у команды была одна ничья и одна победа.

    Прогноз и ставка

    На победу сборной Швейцарии в этом матче можно поставить за 1.68, ничью букмекеры предлагают взять за 3.72, а победу Чехии — за 5.20.

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    Прогноз — Швейцария сейчас на ходу и доказывает то, что не будет сдаваться просто так отнимая очки у лидеров группы. А вот Чехия, наоборот, не может даже забить в последних трех поединках. Поэтому швейцарцы на своем поле отомстят за первый матч и уверенно обыграют чехов.

    Ставка — Победа Швейцарии с форой (-1) за 2.23.

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    Швейцария — Чехия: прогноз, ставка (2.23), статистика, коэффициенты матча 27.09.2022. Прогнозы на футбол. Уверенная победа швейцарцев
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