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    Спасется ли Финляндия от вылета?

    Черногория — Финляндия. Ставка (к. 1.93) и прогноз на футбол, Лига наций, 26 сентября 2022 года

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    Черногория примет Финляндию в Подгорице 26 сентября в рамках матча 6-го тура Лиги наций В. Начало в 21:45 мск. Черногория — Финляндия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. B3 26 Сентября 2022 года
    Черногория
  • Подгорица
    •  Черногория 21:45 Финляндия Финляндия
  • Хельсинки
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    Черногория

    Черногорцы потеряли шансы на повышение после того как проиграли Боснии со счетом 0:1 в прошлом туре. Это было второе фиаско команды в этом розыгрыше. Ранее она уступила финнам 0:2.

    Последнюю победу Черногория одержала в середине июня, когда на выезде разгромила Румынию, забив ей 3 безответных мяча.

    У «храбрых соколов» неважная домашняя статистика, в рамках которой они выиграли только в одном из последних четырех матчей.

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    При этом стоит отметить, что в Лиге наций команда не проигрывает уже три встречи подряд, имея в этом серии две победы.

    Финляндия

    Если сопернику ничего не надо, то гостям крайне важно набрать 3 балла. Они гарантируют сохранение места в Лиге В. Ничья такого гарантировать не может, так как уже все будет зависеть от матча румынов.

    За 5 туров Финляндия набрала 5 очков, а аутсайдер отстает на один пункт. В прошлом туре гости сыграли вничью с Румынией (1:1), а перед этим они проиграли тем же румынам (0:1) и боснийцам (2:3).

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    • «Филинам» крайне непросто даются матчи в гостях. Два тура — два поражения. Вот такие результаты в Лиге наций на сегодняшний день.

    Также добавим, что сборная Финляндии выиграла только в одном из последних шести поединков с учетом всех официальных турниров.

    Прогноз и ставка

    Финляндия умеет бороться и она будет это делать до конца. Учитывая, что черногорцы уже раз споткнулись на финнах, предстоящий матч будет для них крайне сложным.

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    Букмекеры равно оценивают соперников — 2.75 на Черногорию и 2.80 на Финляндию.

    Мотивация у черногорцев слабая, а вот у финнов запредельная. Другой вопрос в том, смогут ли гости трансформировать эту мотивацию в нужный результат. Это вполне реально, поэтому ставка — победа Финляндии с форой 0 за 1.93.

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    Черногория — Финляндия: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 26.09.2022. Прогнозы на футбол. Спасется ли Финляндия от вылета?
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