ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрлинг ХоланнОт Холанна до Левандовского. Главные победители и неудачники 2-го тура Лиги чемпионов Скрин из NHL 23«Последний шанс», микс-команды, крутая визуалка и новые возможности кастомизации. Что EA Sports успела рассказать об NHL 23? Исмаэль БеннасерКалюлю, Кукурелья, Карвалью, Тчуамени и другие. Молодые футболисты, за которыми стоит последить в этой Лиге чемпионов
  • 23:39
    • Испания вышла в финал Евробаскета-2022, обыграв Германию
  • 21:36
    • «Ак Барс» в овертайме дожал минское «Динамо»
  • 21:12
    • СКА вырвал выездную победу у «Динамо»
    Все новости спорта

    Возьмут ли «Химки» реванш у «быков» за кубковое поражение?

    «Краснодар» — «Химки». Ставка (к. 1.86) и прогноз на футбол, чемпионат России, 18 сентября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Краснодар Прогнозы на Химки Календарь РПЛ
    Прогноз и ставки на «Краснодар» — «Химки»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Краснодар» — «Химки»
    В воскресенье, 18 сентября, «Краснодар» примет «Химки» в рамках 10 тура РПЛ. Матч на арене «Краснодар» начнется в 16:30 мск. «Краснодар» — «Химки»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Премьер-лига 18 Сентября 2022 года
    Краснодар
  • Краснодар
    •  Краснодар 16:30 Химки Химки
  • Московская область
    •

    «Краснодар»

    Подопечные Александра Сторожука в августе победили на своем поле «Оренбург» (2:0) и разгромили на выезде кризисное «Торпедо» со счетом 4:1.

    Затем «Краснодар» в рамках Кубка России победил на выезде «Химки» (2:0), а в РПЛ на своем поле справился с «Сочи» (2:1).

    Коэффициенты матча Краснодар — Химки

    1X2Новым игрокам
  • 1.604.205.30Фрибет$40
    •

    В последних матчах «Быки» разгромного проиграли в выездном матче с ЦСКА (1:4), а потом в матче Кубка России в Москве поделили очки с «Локомотивом» (2:2).

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    С 17 очками после 9 матчей «Краснодар» идет на 3-м месте. Разница мячей 18-13, Эдуард Сперцян забил 7.

    «Химки»

    В начале августа команду возглавил Николай Писарев, по руководством которого она в рамках РПЛ уступила «Ахмату» (1:3), «Локомотиву» (0:3) и «Сочи» (1:4).

  • Трансферный дайджест. 6-12 сентября
  • «Барса» не оставила надежд подписать Силву, де Йонг остается для многих главной трансферной целью, Роналду может всё-таки покинуть «МЮ» зимой и другие трансферные слухи недели
  • 12/09/2022

    • В рамках Кубка России «Химки» проиграли «Краснодару» (0:2). После этого Писарев был уволен, команду возглавил Спартак Гогниев, который начал с поражения от «Оренбурга» (1:3).

    В последних матчах химчане в рамках РПЛ дома сыграли вничью с «Крыльями Советов» (0:0), а в Кубке России на выезде поделили очки с «Пари НН» (1:1).

    Календарь и таблица РПЛ

    С 8 очками после 9 туров «Химки» идут на 13-м месте в таблице РПЛ. Разница мячей 10-16, 4 мяча на счету Долгова.

    Прогноз и ставка

    На победу «Краснодара» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.68, на ничью в основное время — 4.20, а на победу «Химок» — 4.90.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    В прошлом сезоне «Краснодар» проиграл дома 0:1, а на выезде сыграл вничью 3:3. В пяти последних очных матчах команды по два раза победили и раз сыграли вничью.

    Химчане в этом сезоне не являются соперниками «быкам». Прогноз: «Краснодар» не проиграет верховой матч.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 1.70 и ТБ 2,5 за 1.66.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.95
  • Прогноз на матч Адмирал — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 10:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Амур — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 10:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Рыбакина — Богдан
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Урал — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Синякова — Паолини
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Торпедо — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Аугсбург — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Подороска — Фрухвиртова
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Ростов — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Штутгарт — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Шальке
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Байер — Вердер
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Локомотив — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Краснодар» — «Химки»: прогноз, ставка (1.86), статистика, коэффициенты матча 18.09.2022. Прогнозы на футбол. Возьмут ли «Химки» реванш у «быков» за кубковое поражение?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры