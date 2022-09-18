В воскресенье, 18 сентября, «Краснодар» примет «Химки» в рамках 10 тура РПЛ. Матч на арене «Краснодар» начнется в 16:30 мск. «Краснодар» — «Химки»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Краснодар»

Подопечные Александра Сторожука в августе победили на своем поле «Оренбург» (2:0) и разгромили на выезде кризисное «Торпедо» со счетом 4:1.

Затем «Краснодар» в рамках Кубка России победил на выезде «Химки» (2:0), а в РПЛ на своем поле справился с «Сочи» (2:1).

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В последних матчах «Быки» разгромного проиграли в выездном матче с ЦСКА (1:4), а потом в матче Кубка России в Москве поделили очки с «Локомотивом» (2:2).

Прогнозы на чемпионат России по футболу

С 17 очками после 9 матчей «Краснодар» идет на 3-м месте. Разница мячей 18-13, Эдуард Сперцян забил 7.

«Химки»

В начале августа команду возглавил Николай Писарев, по руководством которого она в рамках РПЛ уступила «Ахмату» (1:3), «Локомотиву» (0:3) и «Сочи» (1:4).

В рамках Кубка России «Химки» проиграли «Краснодару» (0:2). После этого Писарев был уволен, команду возглавил Спартак Гогниев, который начал с поражения от «Оренбурга» (1:3).

В последних матчах химчане в рамках РПЛ дома сыграли вничью с «Крыльями Советов» (0:0), а в Кубке России на выезде поделили очки с «Пари НН» (1:1).

Календарь и таблица РПЛ

С 8 очками после 9 туров «Химки» идут на 13-м месте в таблице РПЛ. Разница мячей 10-16, 4 мяча на счету Долгова.

Прогноз и ставка

На победу «Краснодара» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.68, на ничью в основное время — 4.20, а на победу «Химок» — 4.90.

В прошлом сезоне «Краснодар» проиграл дома 0:1, а на выезде сыграл вничью 3:3. В пяти последних очных матчах команды по два раза победили и раз сыграли вничью.

Химчане в этом сезоне не являются соперниками «быкам». Прогноз: «Краснодар» не проиграет верховой матч .