«Кремонезе»
«Кремонезе» после очень длительного отсутствия смог вернуться в элиту итальянского футбола. В прошлом сезоне он стал вторым в Серии Б и благодаря этому получил повышение в классе.
Однако пока в высшем дивизионе команда не может освоится. После шести проведенных туров она еще ни разу не победила, дважды сыграв вничью и четыре встречи проиграв.
Коэффициенты матча Кремонезе — Лацио
И с данными показателями клуб из города Кремона разместился в турнирной таблице третьим с конца, но от безопасной позиции он отстает всего лишь на один зачетный балл.
Свои две последние игры чемпионата «Кремонезе» свел вничью, поочередно поделив очки на своем поле с «Сассуоло» 0:0 и на выезде с «Аталантой» 1:1 в минувшем туре.
«Лацио»
«Лацио» по итогам прошлого первенства разместился на пятой строчке, отстав от зоны Лиги чемпионов на шесть баллов. Отметим, что у команды просто великолепно работало нападение — 77 забитых мячей.
Летом римлян покинули ряд основных, но уже возрастных футболистов. На их место пришло девять новичков. Ключевые игроки Иммобиле, Педро, Андерсон и Милинкович-Савич остались в команде.
После шести туров «орлята» с 11 очками идут седьмыми, отставая от лидера на три балла. Они трижды побеждали, дважды играли вничью и потерпели домашнее фиаско от «Наполи» со счетом 1:2.
В минувшем туре чемпионата «Лацио»обыграл дома 2:0 «Верону», а несколько дней тому назад он потерпел унизительное поражение в Дании от «Мидтьюлланна» со счетом 1:5 в рамках Лиги Европы.
Последний раз эти команды играли между собой пару лет тому назад в Кубке Италии. И тогда «Лацио» дома разгромил «Креонезе» со счетом 4:0.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Лацио» предлагают — 1.84.
На викторию «Кремонезе» дают — 4.20, ничья оценена — в 3.92.
Похоже, что у римского клуба сейчас наметился небольшой спад, а «Кремонезе» же потихоньку стал приспособляться к элите. Так что в данном сражении ставим на Х на хозяев.