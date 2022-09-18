В 7-м туре итальянской Серии А «Кремонезе» дома сыграет против римского «Лацио». Поединок пройдет 18 сентября, начало — в 16:00 по мск. «Кремонезе» — «Лацио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кремонезе»

«Кремонезе» после очень длительного отсутствия смог вернуться в элиту итальянского футбола. В прошлом сезоне он стал вторым в Серии Б и благодаря этому получил повышение в классе.

Однако пока в высшем дивизионе команда не может освоится. После шести проведенных туров она еще ни разу не победила, дважды сыграв вничью и четыре встречи проиграв.

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И с данными показателями клуб из города Кремона разместился в турнирной таблице третьим с конца, но от безопасной позиции он отстает всего лишь на один зачетный балл.

Календарь и таблица Серии А

Свои две последние игры чемпионата «Кремонезе» свел вничью, поочередно поделив очки на своем поле с «Сассуоло» 0:0 и на выезде с «Аталантой» 1:1 в минувшем туре.

«Лацио»

«Лацио» по итогам прошлого первенства разместился на пятой строчке, отстав от зоны Лиги чемпионов на шесть баллов. Отметим, что у команды просто великолепно работало нападение — 77 забитых мячей.

Летом римлян покинули ряд основных, но уже возрастных футболистов. На их место пришло девять новичков. Ключевые игроки Иммобиле, Педро, Андерсон и Милинкович-Савич остались в команде.

После шести туров «орлята» с 11 очками идут седьмыми, отставая от лидера на три балла. Они трижды побеждали, дважды играли вничью и потерпели домашнее фиаско от «Наполи» со счетом 1:2.

В минувшем туре чемпионата «Лацио»обыграл дома 2:0 «Верону», а несколько дней тому назад он потерпел унизительное поражение в Дании от «Мидтьюлланна» со счетом 1:5 в рамках Лиги Европы.

Последний раз эти команды играли между собой пару лет тому назад в Кубке Италии. И тогда «Лацио» дома разгромил «Креонезе» со счетом 4:0.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Лацио» предлагают — 1.84.

На викторию «Кремонезе» дают — 4.20, ничья оценена — в 3.92.

Похоже, что у римского клуба сейчас наметился небольшой спад, а «Кремонезе» же потихоньку стал приспособляться к элите. Так что в данном сражении ставим на Х на хозяев.