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    «Волки» загрызут ХИК

    «Рома» — ХИК. Прогноз, ставка (к. 2.09) на футбол, Лига Европы, 15 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Рома» — ХИК
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    Тэмми Абрахам
    «Рома» сыграет на своем поле с ХИКом в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 15 сентября, начало — в 22:00 мск. «Рома» — ХИК: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа C 15 Сентября 2022 года
    Рома
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    •  Рома 22:00 ХИК ХИК
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    «Рома»

    «Рома» начала групповой этап Лиги Европы неудачно. Команда Жозе Моуриньо уступила «Лудогорцу» (2:1).

    В своем чемпионате римляне выглядят увереннее. Ныне «Рома» занимает 5 место в турнирной таблице Серии А.

    Минувший тур команда также записала себе в актив. На выезде команда Моуриньо одолела «Эмполи» (1:2).

    Все прогнозы на Лигу Европы

    «Рома» наверняка постарается использовать фактор своего поля. Да и состав у римлян, по меркам Лиги Европы, мощнейший.

    ХИК

    Финны в Лиге Европы стартовали с поражения. Дома ХИК по всем статьям уступил «Бетису» (0:2).

    А вот в своем чемпионате ХИК лидирует. Правда, гандикап от ближайшего преследователя составляет лишь 2 очка.

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    • Причем атака команды действует бледновато. В 22 матчах чемпионата Финляндии игроки ХИКа забили лишь 34 мяча.

    ХИК наверняка будет рад даже ничьей в Риме. Вот только добыть ее будет задачей весьма непростой.

    Прогноз и ставка

    На победу «Ромы» в этом матче можно поставить за 1.14, ничью букмекеры предлагают взять за 10.00, а победу ХИКа — за 24.00.

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    «Рома» постарается исправить свое турнирное положение в группе.

    ХИК выглядит явно слабее итальянцев.

    Атака римлян способна решить исход встречи. Наши прогноз и ставка — Фора «Ромы» -2.5 с коэффициентом 2.09.

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    «Рома» — ХИК: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты матча 15.09.2022. Прогнозы на футбол. «Волки» загрызут ХИК
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