«Рома» сыграет на своем поле с ХИКом в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 15 сентября, начало — в 22:00 мск. «Рома» — ХИК: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рома»

«Рома» начала групповой этап Лиги Европы неудачно. Команда Жозе Моуриньо уступила «Лудогорцу» (2:1).

В своем чемпионате римляне выглядят увереннее. Ныне «Рома» занимает 5 место в турнирной таблице Серии А.

Минувший тур команда также записала себе в актив. На выезде команда Моуриньо одолела «Эмполи» (1:2).

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«Рома» наверняка постарается использовать фактор своего поля. Да и состав у римлян, по меркам Лиги Европы, мощнейший.

ХИК

Финны в Лиге Европы стартовали с поражения. Дома ХИК по всем статьям уступил «Бетису» (0:2).

А вот в своем чемпионате ХИК лидирует. Правда, гандикап от ближайшего преследователя составляет лишь 2 очка.

Причем атака команды действует бледновато. В 22 матчах чемпионата Финляндии игроки ХИКа забили лишь 34 мяча.

ХИК наверняка будет рад даже ничьей в Риме. Вот только добыть ее будет задачей весьма непростой.

Прогноз и ставка

На победу «Ромы» в этом матче можно поставить за 1.14, ничью букмекеры предлагают взять за 10.00, а победу ХИКа — за 24.00.

«Рома» постарается исправить свое турнирное положение в группе.

ХИК выглядит явно слабее итальянцев .

Атака римлян способна решить исход встречи. Наши прогноз и ставка — Фора «Ромы» -2.5 с коэффициентом 2.09.