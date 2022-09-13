«Сеул»
После 31 проведенного тура «Сеул» с 38 зачетными пунктами находится на восьмой позиции в турнирной таблице, уступая первой шестерке всего четыре балла.
Последний раз столичная команда побеждала почти месяц тому назад, обыграв тогда аутсайдера лиги на своем поле со счетом 2:0. После того она выдала 4-матчевую безвыигрышную серию.
В этот неудачный период коллектив сперва дважды уступал, а затем расписал две мировые подряд. В минувшем туре он поделил очки дома с соседом по турнирке «Сувоном» 2:2.
У «Сеула» всего лишь две домашние виктории за прошедшие девять встреч. Помимо них, у команды в этот период три ничьи и четыре поражения.
«Канвон»
«Канвон» находится с 42 очками на шестой позиции, но ближайший преследователь отстает всего лишь на один пункт. Так что за место в чемпионской шестерки еще придется побороться.
Команда очень бескомпромиссная и последний раз играла вничью еще в мае месяце. За последние же шесть встреч первенства у нее два поражения и четыре победных результата.
В минувшем туре клуб в гостях разгромил главного аутсайдера лиги со счетом 4:0, перед один он неожиданно дома уступил команде из нижней части турнирки 0:1, а еще раньше он выиграл два матча кряду.
Отметим, что «Канвон» смог выиграть три выездные игры подряд, причем в двух случаях он смог сохранить свои ворота на замке.
«Сеул» на своем поле не может обыграть «Канвон» на протяжении минувших четырех очных встреч, раз проиграв за этот период и расписав три мировые.
Прогноз и ставка на «Сеул» — «Канвон»
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Сеула» предлагают — 2.06.
На викторию «Канвона» дают — 3.46, ничья оценена — в 3.54.
В данном противостоянии рискнем поставить на победу «Сеула», которому давно прервать неудачную серию игр с предстоящим противником в родных стенах.