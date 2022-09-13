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    «Сеул» наконец-то дома обыграет «Канвон»

    «Сеул» — «Канвон». Ставка (к. 2.06) и прогноз на футбол, чемпионат Южной Кореи, 13 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Сеул» — «Канвон»
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    «Сеул»
    В 32-м туре чемпионата Южной Кореи по футболу «Сеул» на своем поле примет «Канвон». Матч пройдет 13 сентября и начнется в 13:30 по мск. «Сеул» — «Канвон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Южная Корея. К-Лига 13 Сентября 2022 года
    Сеул
  • Сеул
    •  Сеул 13:30 Канвон Канвон
  • Канвон
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    «Сеул»

    После 31 проведенного тура «Сеул» с 38 зачетными пунктами находится на восьмой позиции в турнирной таблице, уступая первой шестерке всего четыре балла.

    Последний раз столичная команда побеждала почти месяц тому назад, обыграв тогда аутсайдера лиги на своем поле со счетом 2:0. После того она выдала 4-матчевую безвыигрышную серию.

    В этот неудачный период коллектив сперва дважды уступал, а затем расписал две мировые подряд. В минувшем туре он поделил очки дома с соседом по турнирке «Сувоном» 2:2.

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    У «Сеула» всего лишь две домашние виктории за прошедшие девять встреч. Помимо них, у команды в этот период три ничьи и четыре поражения.

    «Канвон»

    «Канвон» находится с 42 очками на шестой позиции, но ближайший преследователь отстает всего лишь на один пункт. Так что за место в чемпионской шестерки еще придется побороться.

    Команда очень бескомпромиссная и последний раз играла вничью еще в мае месяце. За последние же шесть встреч первенства у нее два поражения и четыре победных результата.

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    • В минувшем туре клуб в гостях разгромил главного аутсайдера лиги со счетом 4:0, перед один он неожиданно дома уступил команде из нижней части турнирки 0:1, а еще раньше он выиграл два матча кряду.

    Отметим, что «Канвон» смог выиграть три выездные игры подряд, причем в двух случаях он смог сохранить свои ворота на замке.

    «Сеул» на своем поле не может обыграть «Канвон» на протяжении минувших четырех очных встреч, раз проиграв за этот период и расписав три мировые.

    Прогноз и ставка на «Сеул» — «Канвон»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Сеула» предлагают — 2.06.

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    На викторию «Канвона» дают — 3.46, ничья оценена — в 3.54.

    В данном противостоянии рискнем поставить на победу «Сеула», которому давно прервать неудачную серию игр с предстоящим противником в родных стенах.

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    «Сеул» — «Канвон»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 13.09.2022. Прогнозы на футбол. «Сеул» наконец-то дома обыграет «Канвон»
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