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    «Чеджу Юнайтед» добудет билет в финальную шестерку

    «Чеджу Юнайтед» — «Тэгу». Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, чемпионат Южной Кореи, 13 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Чеджу Юнайтед» — «Тэгу»
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    «Чеджу Юнайтед»
    В 32-м туре южнокорейской К-лиги-1 «Чеджу Юнайтед» на своем поле примет «Тэгу». Поединок состоится 13 сентября, начало — в 13:30 по мск. «Чеджу Юнайтед» — «Тэгу»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Южная Корея. К-Лига 13 Сентября 2022 года
    Чеджу
  • Южная Корея. К-Лига
    •  Чеджу 13:30 Тэгу Тэгу
  • Тэгу
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    «Чеджу Юнайтед»

    «Чеджу Юнайтед» в турнирной таблице разместился на пятой строке. У команды на счету 45 баллов и отрыв от седьмой строки в четыре балла.

    В минувшем туре первенства «олени» на чужом поле смогли переиграть коллектив из нижней части турнирки со счетом 2:1. И этой викторией они прервали свою 4-матчевую серию без побед.

    В этот период команда дважды терпела фиаско и столько же раз играла вничью. Причем в трех из четырех случаях она смогла отметиться хоть одним забитым мячом.

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    В последнее время «Чеджу Юнайтед» слабо проводит домашние встречи, проиграв три из пяти последних при одной победе и одном мировом исходе.

    «Тэгу»

    «Тэгу» в турнирной таблице находится на предпоследней строке и уже точно не сможет попасть в финальную шестерку, и будет вести борьбу только за сохранение прописки.

    У «бело-голубых» всего лишь одна виктория за прошедшие 14 встреч первенства. Помимо нее, в этот период они расписали шесть мировых и семь раз уходили с поля поверженными.

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    • В минувшем туре коллектив уступил с крупным счетом 0:5 одному из лидеров первенства — «Чонбуку». Отметим, что в этом чемпионата «Тэгу» на выезде не побеждал, потерпев семь фиаско при восьми ничьих.

    В шести последних очных поединках этих клубов на поле «Чеджу Юнайтед» четыре раза сильнее был «Тэгу» и дважды победитель не был определен.

    Прогноз и ставка на «Чеджу Юнайтед» — «Тэгу»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Чеджу Юнайтед» предлагают — 2.15.

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    На викторию «Тэгу» дают — 3.24, ничья оценена — в 3.52.

    Похоже, что «Тэгу» сейчас не в том состоянии, чтобы доставить проблем «Чеджу Юнайтед», которым нужна одна победа для выхода в финальную шестерку.

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    «Чеджу Юнайтед» — «Тэгу»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 13.09.2022. Прогнозы на футбол. «Чеджу Юнайтед» добудет билет в финальную шестерку
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