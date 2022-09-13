В 32-м туре южнокорейской К-лиги-1 «Чеджу Юнайтед» на своем поле примет «Тэгу». Поединок состоится 13 сентября, начало — в 13:30 по мск. «Чеджу Юнайтед» — «Тэгу»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Чеджу Юнайтед»

«Чеджу Юнайтед» в турнирной таблице разместился на пятой строке. У команды на счету 45 баллов и отрыв от седьмой строки в четыре балла.

В минувшем туре первенства «олени» на чужом поле смогли переиграть коллектив из нижней части турнирки со счетом 2:1. И этой викторией они прервали свою 4-матчевую серию без побед.

В этот период команда дважды терпела фиаско и столько же раз играла вничью. Причем в трех из четырех случаях она смогла отметиться хоть одним забитым мячом.

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В последнее время «Чеджу Юнайтед» слабо проводит домашние встречи, проиграв три из пяти последних при одной победе и одном мировом исходе.

«Тэгу»

«Тэгу» в турнирной таблице находится на предпоследней строке и уже точно не сможет попасть в финальную шестерку, и будет вести борьбу только за сохранение прописки.

У «бело-голубых» всего лишь одна виктория за прошедшие 14 встреч первенства. Помимо нее, в этот период они расписали шесть мировых и семь раз уходили с поля поверженными.

В минувшем туре коллектив уступил с крупным счетом 0:5 одному из лидеров первенства — «Чонбуку». Отметим, что в этом чемпионата «Тэгу» на выезде не побеждал, потерпев семь фиаско при восьми ничьих.

В шести последних очных поединках этих клубов на поле «Чеджу Юнайтед» четыре раза сильнее был «Тэгу» и дважды победитель не был определен.

Прогноз и ставка на «Чеджу Юнайтед» — «Тэгу»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Чеджу Юнайтед» предлагают — 2.15.

На викторию «Тэгу» дают — 3.24, ничья оценена — в 3.52.

Похоже, что «Тэгу» сейчас не в том состоянии, чтобы доставить проблем «Чеджу Юнайтед», которым нужна одна победа для выхода в финальную шестерку.