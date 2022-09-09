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    «Аргентинос Хуниорс» прервет свою сухую серию?

    «Аргентинос Хуниорс» — «Росарио Сентраль». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, чемпионат Аргентины, 9 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Аргентинос Хуниорс» — «Росарио Сентраль»
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    «Аргентинос Хуниорс»
    «Аргентинос Хуниорс» на своем поле сыграет против «Росарио Сентраль» в 18-м туре чемпионата Аргентины по футболу. Поединок пройдет в ночь на 9 сентября и начнется в 02:30 по мск. «Аргентинос Хуниорс» — «Росарио Сентраль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Аргентина. Примера 09 Сентября 2022 года
    Аргентинос Хуниорс
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    •  Аргентинос Хуниорс 02:30 Росарио Сентраль Росарио Сентраль
  • Росарио
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    «Аргентинос Хуниорс»

    «Аргентинос Хуниорс» с 27 зачетными пунктами разместился на восьмой строке в турнирной таблице чемпионата Аргентины, отставая от лидера на шесть баллов.

    «Красные жуки» в текущем первенстве смогли добыть восемь выигрышей, еще три поединка они завершили вничью и шесть раз уходили с поля поверженными, разница мячей — 18:15.

    Столичная команда не может выиграть вот уже на протяжении трех встреч, ни разу не забив этот период. Сперва в данном отрезке она расписала мировую, а затем дважды подряд уступила.

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    В родных стенах «Аргентинос Хуниорс» выиграл шесть матчей из девяти проведенных, один матч закончил вничью и потерпел два поражения.

    «Росарио Сентраль»

    У «Росарио Сентраль» в копилке числится 22 зачетных пункта, с которыми коллектив разместился в турнирной таблице аж на 17 позиции.

    «Железнодорожники» за 17 проведенных встреч смогли выиграть в шести из них, семь раз они уходили с поля поверженными и трижды расписывали мировые, разница мячей составляет 13:16.

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    • В минувшем туре первенства «желто-синие» на своем поле смогли одолеть «Тальерес» Кордобо со счетом 1:0, перед этим же они не побеждали на протяжении трех игр, дважды проиграв за этот период при одной ничьей.

    Вне родных стен в текущем чемпионате «Росарио Сентраль» добился лишь одной виктории за шесть игр, два раза еще сыграл вничью и потерпев четыре фиаско.

    За последние шесть очных встреч этих клубов они по три раза обыграли друг друга.

    Прогноз и ставка на «Аргентинос Хуниорс» — «Росарио Сентраль»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Аргентинос Хуниорс» предлагают — 1.94.

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    На викторию «Росарио Сентраль» дают — 4.10, ничья оценена — в 3.34.

    Хозяева поля давно уже не забивали и будут настроены прервать эту серию, а «Росарио Сентраль» в последнее время, как правило, расписывается в воротах «Аргентинос Хуниорс». Так что ставим на обмен голами.

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    «Аргентинос Хуниорс» — «Росарио Сентраль»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 09.09.2022. Прогнозы на футбол. «Аргентинос Хуниорс» прервет свою сухую серию?
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