«Ливерпуль» сыграет на выезде с «Наполи» в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 7 сентября в Неаполе, начало — в 22:00 мск. «Наполи» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Наполи»

«Наполи» здорово начал сезон, несмотря на то, что летом команду покинули ключевые футболисты.

Но, как оказалось, Лучано Спаллетти готов к тому, чтобы держать команду в топе итальянского футбола даже без Лоренцо Инсинье, Калиду Кулибали и Дриса Мертенса.

Коэффициенты матча Наполи — Ливерпуль 1 3.60 X 3.80 2 1.95 Ставка

«Наполи» возглавляет турнирную таблицу Серии А после пяти туров, в которых набрал 11 очков.

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Как и в прошлом сезоне, неаполитанский клуб снова радует зрелищным футболом. В минувшие выходные «Наполи» одержал волевую победу над «Лацио» — 1:2.

А одним из главных героев римского матча стал Хвича Кварацхелия. Грузинский новичок «Наполи» буквально ворвался в итальянский футбол. В пяти матчах Хвича забил четыре мяча и сделал одну результативную передачу.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» тем временем продолжает расстраивать своих болельщиков. Глобальные выводы пока рано делать, но старт сезона «мерсисайдцам» явно не удался.

И это тот случай, когда разочаровывают не только результаты, но и игра. «Ливерпуль» выглядит довольно вяло, особенно на фоне конкурентов в английской Премьер-лиге.

В шести турах «Ливерпуль» набрал девять очков, то есть лишь половину из всех возможных.

Одна из причин столь слабого старта — травмы. У «Ливерпуля» снова переполнен лазарет. Плюс совсем необязательную дисквалификацию заработал Дарвин Нуньес.

Но дело не только в кадровых проблемах. Похоже, Юрген Клопп тоже чуть-чуть недоработал этим летом.

Прогноз и ставка

На «Наполи» в этом матче можно поставить за 3.92, ничью букмекеры предлагают за 4.05, а победу «Ливерпуля» — за 1.99.

«Ливерпуль» и «Наполи» третий раз за последние четыре года оказались в одной группе ЛЧ.

И здесь надо вот на что обратить внимание: «Ливерпуль» проиграл два предыдущих матча в Неаполе.

И сейчас, глядя на все проблемы команды Клоппа, есть подозрение, что «Наполи» снова как минимум не проиграет загрустившему монстру из АПЛ.

Ставка — победа «Наполи» с форой (0) за 2.70.