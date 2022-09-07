«Наполи»
«Наполи» здорово начал сезон, несмотря на то, что летом команду покинули ключевые футболисты.
Но, как оказалось, Лучано Спаллетти готов к тому, чтобы держать команду в топе итальянского футбола даже без Лоренцо Инсинье, Калиду Кулибали и Дриса Мертенса.
Коэффициенты матча Наполи — Ливерпуль
«Наполи» возглавляет турнирную таблицу Серии А после пяти туров, в которых набрал 11 очков.
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Как и в прошлом сезоне, неаполитанский клуб снова радует зрелищным футболом. В минувшие выходные «Наполи» одержал волевую победу над «Лацио» — 1:2.
А одним из главных героев римского матча стал Хвича Кварацхелия. Грузинский новичок «Наполи» буквально ворвался в итальянский футбол. В пяти матчах Хвича забил четыре мяча и сделал одну результативную передачу.
«Ливерпуль»
«Ливерпуль» тем временем продолжает расстраивать своих болельщиков. Глобальные выводы пока рано делать, но старт сезона «мерсисайдцам» явно не удался.
И это тот случай, когда разочаровывают не только результаты, но и игра. «Ливерпуль» выглядит довольно вяло, особенно на фоне конкурентов в английской Премьер-лиге.
В шести турах «Ливерпуль» набрал девять очков, то есть лишь половину из всех возможных.
Одна из причин столь слабого старта — травмы. У «Ливерпуля» снова переполнен лазарет. Плюс совсем необязательную дисквалификацию заработал Дарвин Нуньес.
Но дело не только в кадровых проблемах. Похоже, Юрген Клопп тоже чуть-чуть недоработал этим летом.
Прогноз и ставка
На «Наполи» в этом матче можно поставить за 3.92, ничью букмекеры предлагают за 4.05, а победу «Ливерпуля» — за 1.99.
«Ливерпуль» и «Наполи» третий раз за последние четыре года оказались в одной группе ЛЧ.
И здесь надо вот на что обратить внимание: «Ливерпуль» проиграл два предыдущих матча в Неаполе.
И сейчас, глядя на все проблемы команды Клоппа, есть подозрение, что «Наполи» снова как минимум не проиграет загрустившему монстру из АПЛ.
Ставка — победа «Наполи» с форой (0) за 2.70.
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