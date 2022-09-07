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    Кварацхелия шокирует «Ливерпуль»?

    «Наполи» — «Ливерпуль». Ставка (к. 2.70) и прогноз на Лигу чемпионов 7 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Наполи» — «Ливерпуль»
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    Хвича Кварацхелия
    «Ливерпуль» сыграет на выезде с «Наполи» в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 7 сентября в Неаполе, начало — в 22:00 мск. «Наполи» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа A 07 Сентября 2022 года
    Наполи
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    •  Наполи 22:00 Ливерпуль Ливерпуль
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    «Наполи»

    «Наполи» здорово начал сезон, несмотря на то, что летом команду покинули ключевые футболисты.

    Но, как оказалось, Лучано Спаллетти готов к тому, чтобы держать команду в топе итальянского футбола даже без Лоренцо Инсинье, Калиду Кулибали и Дриса Мертенса.

    Коэффициенты матча Наполи — Ливерпуль

  • 1
  • 3.60
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 1.95
  • Ставка
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    «Наполи» возглавляет турнирную таблицу Серии А после пяти туров, в которых набрал 11 очков.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Как и в прошлом сезоне, неаполитанский клуб снова радует зрелищным футболом. В минувшие выходные «Наполи» одержал волевую победу над «Лацио» — 1:2.

    А одним из главных героев римского матча стал Хвича Кварацхелия. Грузинский новичок «Наполи» буквально ворвался в итальянский футбол. В пяти матчах Хвича забил четыре мяча и сделал одну результативную передачу.

    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» тем временем продолжает расстраивать своих болельщиков. Глобальные выводы пока рано делать, но старт сезона «мерсисайдцам» явно не удался.

    И это тот случай, когда разочаровывают не только результаты, но и игра. «Ливерпуль» выглядит довольно вяло, особенно на фоне конкурентов в английской Премьер-лиге.

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    • В шести турах «Ливерпуль» набрал девять очков, то есть лишь половину из всех возможных.

    Одна из причин столь слабого старта — травмы. У «Ливерпуля» снова переполнен лазарет. Плюс совсем необязательную дисквалификацию заработал Дарвин Нуньес.

    Но дело не только в кадровых проблемах. Похоже, Юрген Клопп тоже чуть-чуть недоработал этим летом.

    Прогноз и ставка

    На «Наполи» в этом матче можно поставить за 3.92, ничью букмекеры предлагают за 4.05, а победу «Ливерпуля» — за 1.99.

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    «Ливерпуль» и «Наполи» третий раз за последние четыре года оказались в одной группе ЛЧ.

    И здесь надо вот на что обратить внимание: «Ливерпуль» проиграл два предыдущих матча в Неаполе.

    И сейчас, глядя на все проблемы команды Клоппа, есть подозрение, что «Наполи» снова как минимум не проиграет загрустившему монстру из АПЛ.

    Ставка — победа «Наполи» с форой (0) за 2.70.

    И в качестве бонуса — ставка на гол Хвичи Кварацхелии за 11.00. Этот грузин, похоже, готов шокировать Клоппа и его банду.

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    «Наполи» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка (11.00), статистика, коэффициенты матча 07.09.2022. Прогнозы на футбол. Кварацхелия шокирует «Ливерпуль»?
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