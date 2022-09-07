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    Родные стены не помогут «Лорьяну»

    «Лорьян» — «Лион». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, чемпионат Франции, 7 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Лорьян» — «Лион»
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    «Лион»
    7 сентября в перенесенном матче 2-го тура французской Лиги 1 «Лорьян» на своем поле сыграет против «Лиона». Поединок начнется в 20:00 по мск. «Лорьян» — «Лион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 07 Сентября 2022 года
    Лорьян
  • Франция. Лига 1
    •  Лорьян 20:00 Лион Лион
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    «Лорьян»

    «Лорьян» в прошлом сезоне успешно провел борьбу за выживание. Команда финишировала на 16 позиции в турнирной таблице, опередив опасную зону на четыре очка.

    Это же первенство «рыбы» начали очень даже неплохо и после пяти проведенных матчей находятся на шестой строке, имея на своем счету десять зачетных пунктов, трижды выиграв при одной мировой и одном фиаско.

    Коэффициенты матча Лорьян — Лион

  • 1
  • 4.60
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 1.65
  • Ставка
    •

    Единственную неудачу бретонцы потерпели в выездном поединке от «Ланса» в позапрошлом туре, уступив со счетом 2:5, после чего они минимально одолели на выезде «Аяччо» 1:0.

    Календарь и таблица Лиги 1

    Еще с учетом прошлого сезона у «Лорьяна» три виктории в шести домашних встречах. Помимо них, он еще дважды терпел фиаско и раз сыграл вничью.

    «Лион»

    «Лион» в прошлом сезоне в очередной раз разочаровал своих болельщиков, оставив их без еврокубков. Команда финишировала восьмой, отстав от заветной позиции на пять баллов.

    В текущем же первенстве «ткачи» настроены исправиться за неудачу прошлого сезона. Они летом сделали ряд качественных приобретений, что сразу же сказалась на результатах команды.

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    • Ведь за пять проведенных игр первенства «львы» еще не знали горечи поражений, раз сыграв вничью и добыв четыре виктории, забив за этот период аж 14 мячей при всего четырех пропущенных.

    Свои две последние встречи в рамках Лиги 1 «Лион» выиграл, поочередно одолев дома 2:1 «Осер» и 5:0 «Анже». Вне родных стен в чемпионате он за последние пять игр по два раза побеждал и уступал, и раз сыграл вничью.

    За последние четыре очных поединка этих клубов дважды сильнее был «Лион» и еще два раза они расписывали мировые между собой. Причем во всех этих случаях забивали обе стороны.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Лиона» предлагают — 1.72.

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    На викторию «Лорьяна» дают — 5.00, ничья оценена — в 4.28.

    «Лион» объективно сильнее и даже фактор своего поля не поможет зацепиться «Лорьяну» за очки. Ожидаем, что гости смогут пробить фору в -1.

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    «Лорьян» — «Лион»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 07.09.2022. Прогнозы на футбол. Родные стены не помогут «Лорьяну»
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