7 сентября в перенесенном матче 2-го тура французской Лиги 1 «Лорьян» на своем поле сыграет против «Лиона». Поединок начнется в 20:00 по мск. «Лорьян» — «Лион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лорьян»

«Лорьян» в прошлом сезоне успешно провел борьбу за выживание. Команда финишировала на 16 позиции в турнирной таблице, опередив опасную зону на четыре очка.

Это же первенство «рыбы» начали очень даже неплохо и после пяти проведенных матчей находятся на шестой строке, имея на своем счету десять зачетных пунктов, трижды выиграв при одной мировой и одном фиаско.

Коэффициенты матча Лорьян — Лион 1 4.60 X 4.30 2 1.65 Ставка

Единственную неудачу бретонцы потерпели в выездном поединке от «Ланса» в позапрошлом туре, уступив со счетом 2:5, после чего они минимально одолели на выезде «Аяччо» 1:0.

Календарь и таблица Лиги 1

Еще с учетом прошлого сезона у «Лорьяна» три виктории в шести домашних встречах. Помимо них, он еще дважды терпел фиаско и раз сыграл вничью.

«Лион»

«Лион» в прошлом сезоне в очередной раз разочаровал своих болельщиков, оставив их без еврокубков. Команда финишировала восьмой, отстав от заветной позиции на пять баллов.

В текущем же первенстве «ткачи» настроены исправиться за неудачу прошлого сезона. Они летом сделали ряд качественных приобретений, что сразу же сказалась на результатах команды.

Ведь за пять проведенных игр первенства «львы» еще не знали горечи поражений, раз сыграв вничью и добыв четыре виктории, забив за этот период аж 14 мячей при всего четырех пропущенных.

Свои две последние встречи в рамках Лиги 1 «Лион» выиграл, поочередно одолев дома 2:1 «Осер» и 5:0 «Анже». Вне родных стен в чемпионате он за последние пять игр по два раза побеждал и уступал, и раз сыграл вничью.

За последние четыре очных поединка этих клубов дважды сильнее был «Лион» и еще два раза они расписывали мировые между собой. Причем во всех этих случаях забивали обе стороны.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Лиона» предлагают — 1.72.

На викторию «Лорьяна» дают — 5.00, ничья оценена — в 4.28.

«Лион» объективно сильнее и даже фактор своего поля не поможет зацепиться «Лорьяну» за очки. Ожидаем, что гости смогут пробить фору в -1.