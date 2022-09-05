«Салернитана»
Старт новой кампании клубу не удался, ведь в первом раунде Кубка Италии проиграл «Парме» (0:2).
По итогам четырех стартовых туров «Салернитана» набрала пять очков и занимает 11 место.
Коэффициенты матча Салернитана — Эмполи
После поражения от «Ромы» (0:1) дома она сыграла вничью с «Удинезе» (0:0) в гостях, победила на своем поле «Сампдорию» (4:0) и на выезде разошлась миром с «Болоньей» (1:1).
Эта команда в минувшем сезоне сохранила прописку в Серии А. Причем еще зимой казалось, что «Салернитана» безнадежна.
«Эмполи»
«Эмполи» тем временем находится на 14-й строчке с тремя очками после четырех туров. Отрыв от зоны вылета составляет один балл.
На сегодня у гостей нет побед в нынешнем сезоне. Его команда начала с поражения в дополнительное время от СПАЛа (1:2) в Кубке Италии.
Новый розыгрыш чемпионата Италии коллектив также начал с неудачи. На выезде тосканцы уступили «Специи» (0:1).
После этого клуб трижды сыграл вничью — против «Фиорентины» (0:0) и «Вероны» (1:1) дома, а также «Лечче» (1:1) на выезде.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,25.
Успех гостей оценивается в 3,20, тогда как ничья — в 3,30.
Наши прогноз и ставка — «Салернитана» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,80.