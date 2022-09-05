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    Одержит ли «Салернтина» вторую победу?

    «Салернитана» — «Эмполи». Ставка (к. 2.80) и прогноз на футбол 5 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Салернитана» — «Эмполи»
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    Салернитана идет на 11 месте
    «Салернитана» сыграет против «Эмполи» в рамках пятого тура чемпионата Италии. Матч пройдет 5 сентября, начало — в 19:30 мск. «Салернитана» — «Эмполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 05 Сентября 2022 года
    Салернитана
  • Италия. Серия А
    •  Салернитана 19:30 Эмполи Эмполи
  • Италия. Серия А
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    «Салернитана»

    Старт новой кампании клубу не удался, ведь в первом раунде Кубка Италии проиграл «Парме» (0:2).

    По итогам четырех стартовых туров «Салернитана» набрала пять очков и занимает 11 место.

    Коэффициенты матча Салернитана — Эмполи

  • 1
  • 2.20
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 3.30
  • Ставка
    •

    После поражения от «Ромы» (0:1) дома она сыграла вничью с «Удинезе» (0:0) в гостях, победила на своем поле «Сампдорию» (4:0) и на выезде разошлась миром с «Болоньей» (1:1).

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    Эта команда в минувшем сезоне сохранила прописку в Серии А. Причем еще зимой казалось, что «Салернитана» безнадежна.

    «Эмполи»

    «Эмполи» тем временем находится на 14-й строчке с тремя очками после четырех туров. Отрыв от зоны вылета составляет один балл.

    На сегодня у гостей нет побед в нынешнем сезоне. Его команда начала с поражения в дополнительное время от СПАЛа (1:2) в Кубке Италии.

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    • Новый розыгрыш чемпионата Италии коллектив также начал с неудачи. На выезде тосканцы уступили «Специи» (0:1).

    После этого клуб трижды сыграл вничью — против «Фиорентины» (0:0) и «Вероны» (1:1) дома, а также «Лечче» (1:1) на выезде.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,25.

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    Успех гостей оценивается в 3,20, тогда как ничья — в 3,30.

    Наши прогноз и ставка — «Салернитана» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,80.

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    «Салернитана» — «Эмполи»: прогноз, ставка (2.80), статистика, коэффициенты матча 05.09.2022. Прогнозы на футбол. Одержит ли «Салернтина» вторую победу?
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