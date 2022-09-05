«Салернитана» сыграет против «Эмполи» в рамках пятого тура чемпионата Италии. Матч пройдет 5 сентября, начало — в 19:30 мск. «Салернитана» — «Эмполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Салернитана»

Старт новой кампании клубу не удался, ведь в первом раунде Кубка Италии проиграл «Парме» (0:2).

По итогам четырех стартовых туров «Салернитана» набрала пять очков и занимает 11 место.

Коэффициенты матча Салернитана — Эмполи 1 2.20 X 3.40 2 3.30 Ставка

После поражения от «Ромы» (0:1) дома она сыграла вничью с «Удинезе» (0:0) в гостях, победила на своем поле «Сампдорию» (4:0) и на выезде разошлась миром с «Болоньей» (1:1).

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Эта команда в минувшем сезоне сохранила прописку в Серии А. Причем еще зимой казалось, что «Салернитана» безнадежна.

«Эмполи»

«Эмполи» тем временем находится на 14-й строчке с тремя очками после четырех туров. Отрыв от зоны вылета составляет один балл.

На сегодня у гостей нет побед в нынешнем сезоне. Его команда начала с поражения в дополнительное время от СПАЛа (1:2) в Кубке Италии.

Новый розыгрыш чемпионата Италии коллектив также начал с неудачи. На выезде тосканцы уступили «Специи» (0:1).

После этого клуб трижды сыграл вничью — против «Фиорентины» (0:0) и «Вероны» (1:1) дома, а также «Лечче» (1:1) на выезде.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,25.

Успех гостей оценивается в 3,20, тогда как ничья — в 3,30.

Наши прогноз и ставка — «Салернитана» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,80.