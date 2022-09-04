В рамках 6-го тура французской Лиги 1 «Ницца» в родных стенах сразится с «Монако». Поединок состоится 4 сентября и начнется в 21:45 по мск. «Ницца» — «Монако»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ницца»

«Ницца» занимает 15-е место в таблице Лиги 1 после пяти туров, в которых набрала лишь пять очков, что в одном балле от зоны вылета.

После четырех поединков французского первенства команда одержала первую победу, обыграв на выезде «Лилль» (2:1).

Коэффициенты матча Ницца — Монако 1 2.75 X 3.60 2 2.40 Ставка

Перед этим коллектив во внутреннем чемпионате дважды сыграл вничью и дважды потерпел поражения.

Все прогнозы на Лигу 1

Ранее клуб едва не вылетел из Лиги конференций. В решающем раунде квалификации французы кое-как дожали «Маккаби» из Таль-Авива, забив решающий гол в овертайме.

«Монако»

У «Монако» начало сезона выдалось куда менее приятным. Во-первых, гости не прошли в групповой этап Лиги чемпионов, уступив дорогу ПСВ.

В чемпионате монегаски начали с победы над «Страсбургом» (2:1), но на этом успехи закончились. Далее была ничья с «Ренном» (1:1) и крупное поражение дома от «Ланса» (1:4).

Определенным успехом можно назвать гостевую ничью с ПСЖ (1:1), но даже после этого княжеский клуб уступил дома «Труа» (2:4).

В таблице «Монако» занимает 16 место. После пяти туров клуб имеет 5 набранных очков, 7 забитых и 11 пропущенных мячей.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,40.

Успех хозяев поля оценивается в 2,80, тогда как ничья — в 3,50.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,50.