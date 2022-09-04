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    Вернется ли «Монако» к победам?

    «Ницца» — «Монако». Прогноз, ставка (к. 2.50) на футбол, чемпионат Франции, 4 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ницца» — «Монако»
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    «Монако» идет на 16 месте
    В рамках 6-го тура французской Лиги 1 «Ницца» в родных стенах сразится с «Монако». Поединок состоится 4 сентября и начнется в 21:45 по мск. «Ницца» — «Монако»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 04 Сентября 2022 года
    Ницца
  • Франция. Лига 1
    •  Ницца 21:45 Монако Монако
  • Монако
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    «Ницца»

    «Ницца» занимает 15-е место в таблице Лиги 1 после пяти туров, в которых набрала лишь пять очков, что в одном балле от зоны вылета.

    После четырех поединков французского первенства команда одержала первую победу, обыграв на выезде «Лилль» (2:1).

    Коэффициенты матча Ницца — Монако

  • 1
  • 2.75
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 2.40
  • Ставка
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    Перед этим коллектив во внутреннем чемпионате дважды сыграл вничью и дважды потерпел поражения.

    Все прогнозы на Лигу 1

    Ранее клуб едва не вылетел из Лиги конференций. В решающем раунде квалификации французы кое-как дожали «Маккаби» из Таль-Авива, забив решающий гол в овертайме.

    «Монако»

    У «Монако» начало сезона выдалось куда менее приятным. Во-первых, гости не прошли в групповой этап Лиги чемпионов, уступив дорогу ПСВ.

    В чемпионате монегаски начали с победы над «Страсбургом» (2:1), но на этом успехи закончились. Далее была ничья с «Ренном» (1:1) и крупное поражение дома от «Ланса» (1:4).

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    • Определенным успехом можно назвать гостевую ничью с ПСЖ (1:1), но даже после этого княжеский клуб уступил дома «Труа» (2:4).

    В таблице «Монако» занимает 16 место. После пяти туров клуб имеет 5 набранных очков, 7 забитых и 11 пропущенных мячей.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,40.

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    Успех хозяев поля оценивается в 2,80, тогда как ничья — в 3,50.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,50.

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    «Ницца» — «Монако»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 04.09.2022. Прогнозы на футбол. Вернется ли «Монако» к победам?
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