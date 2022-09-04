«Локомотив»
«Локомотив» занимает восьмое место в таблице РПЛ после семи туров, в которых набрал девять очков.
«Железнодорожники» очень слабо стартовали, но в недавних матчах все-таки смогли улучшить свое положение.
Коэффициенты матча Локомотив — Ахмат
После домашней встречи с «Крыльями Советов», которая завершилась вничью 1:1, команда Йозефа Циннбауэра одержала победы над «Химками» (3:0) и «Оренбургом» (5:1).
Но о выздоровлении «Локомотива» пока рано говорить. Во-первых, столичный клуб обыграл действительно слабых соперников, а во-вторых, несколько дней назад он снова уступил — на этот раз «Нижнему Новгороду» в Кубке России.
«Ахмат»
«Ахмат» тем временем находится на десятой строчке, набрав в семи матчах восемь очков.
В отличие от «Локо», «Ахмат» успешно стартовал в групповом этапе Кубка России. Несколько дней назад грозненцы выиграли на своем поле у «Оренбурга».
Но перед этим у «Ахмата» были две слабые игры в РПЛ. Сначала команда Андрея Талалаева потерпела поражение от ЦСКА (2:4), а потом — от «Крыльев Советов» (1:2).
«Ахмат» до сих пор забивал во всех гостевых матчах.
Прогноз и ставка
На «Локомотив» в этом матче можно поставить за 2.29, ничью букмекеры предлагают за 3.56, а победу «Ахмата» — за 3.14.
Две очень нестабильные команды, поэтому о ставках на исход в этом случае не может быть и речи.
Самый логичный вариант — это ставка на обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.18.
Соперники демонстрируют очень посредственную игру в обороне, поэтому можно предположить, что матч получится результативным.