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    «Локомотив» потеряет очки в матче с «Ахматом»?

    «Локомотив» — «Ахмат». Прогноз (к. 2.18) и ставки на чемпионат России 4 сентября 2022 года

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    «Локомотив» набрал семь очков в трех предыдущих турах РПЛ
    Московский «Локомотив» сыграет на своем поле против грозненского «Ахмата» в рамках восьмого тура чемпионата России. Матч пройдет 4 сентября, начало — в 17:30 мск. «Локомотив» — «Ахмат»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 04 Сентября 2022 года
    Локомотив
  • Москва
    •  Локомотив 17:30 Ахмат Ахмат
  • Грозный
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    «Локомотив»

    «Локомотив» занимает восьмое место в таблице РПЛ после семи туров, в которых набрал девять очков.

    «Железнодорожники» очень слабо стартовали, но в недавних матчах все-таки смогли улучшить свое положение.

    Коэффициенты матча Локомотив — Ахмат

  • 1
  • 2.30
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 3.10
  • Ставка
    •

    После домашней встречи с «Крыльями Советов», которая завершилась вничью 1:1, команда Йозефа Циннбауэра одержала победы над «Химками» (3:0) и «Оренбургом» (5:1).

    Все прогнозы на РПЛ

    Но о выздоровлении «Локомотива» пока рано говорить. Во-первых, столичный клуб обыграл действительно слабых соперников, а во-вторых, несколько дней назад он снова уступил — на этот раз «Нижнему Новгороду» в Кубке России.

    «Ахмат»

    «Ахмат» тем временем находится на десятой строчке, набрав в семи матчах восемь очков.

    В отличие от «Локо», «Ахмат» успешно стартовал в групповом этапе Кубка России. Несколько дней назад грозненцы выиграли на своем поле у «Оренбурга».

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    • Но перед этим у «Ахмата» были две слабые игры в РПЛ. Сначала команда Андрея Талалаева потерпела поражение от ЦСКА (2:4), а потом — от «Крыльев Советов» (1:2).

    «Ахмат» до сих пор забивал во всех гостевых матчах.

    Прогноз и ставка

    На «Локомотив» в этом матче можно поставить за 2.29, ничью букмекеры предлагают за 3.56, а победу «Ахмата» — за 3.14.

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    Две очень нестабильные команды, поэтому о ставках на исход в этом случае не может быть и речи.

    Самый логичный вариант — это ставка на обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.18.

    Соперники демонстрируют очень посредственную игру в обороне, поэтому можно предположить, что матч получится результативным.

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    «Локомотив» — «Ахмат»: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 04.09.2022. Прогнозы на футбол. «Локомотив» потеряет очки в матче с «Ахматом»?
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