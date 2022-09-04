Московский «Локомотив» сыграет на своем поле против грозненского «Ахмата» в рамках восьмого тура чемпионата России. Матч пройдет 4 сентября, начало — в 17:30 мск. «Локомотив» — «Ахмат»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Локомотив»

«Локомотив» занимает восьмое место в таблице РПЛ после семи туров, в которых набрал девять очков.

«Железнодорожники» очень слабо стартовали, но в недавних матчах все-таки смогли улучшить свое положение.

Коэффициенты матча Локомотив — Ахмат 1 2.30 X 3.40 2 3.10 Ставка

После домашней встречи с «Крыльями Советов», которая завершилась вничью 1:1, команда Йозефа Циннбауэра одержала победы над «Химками» (3:0) и «Оренбургом» (5:1).

Все прогнозы на РПЛ

Но о выздоровлении «Локомотива» пока рано говорить. Во-первых, столичный клуб обыграл действительно слабых соперников, а во-вторых, несколько дней назад он снова уступил — на этот раз «Нижнему Новгороду» в Кубке России.

«Ахмат»

«Ахмат» тем временем находится на десятой строчке, набрав в семи матчах восемь очков.

В отличие от «Локо», «Ахмат» успешно стартовал в групповом этапе Кубка России. Несколько дней назад грозненцы выиграли на своем поле у «Оренбурга».

Но перед этим у «Ахмата» были две слабые игры в РПЛ. Сначала команда Андрея Талалаева потерпела поражение от ЦСКА (2:4), а потом — от «Крыльев Советов» (1:2).

«Ахмат» до сих пор забивал во всех гостевых матчах.

Прогноз и ставка

На «Локомотив» в этом матче можно поставить за 2.29, ничью букмекеры предлагают за 3.56, а победу «Ахмата» — за 3.14.

Две очень нестабильные команды, поэтому о ставках на исход в этом случае не может быть и речи.

Самый логичный вариант — это ставка на обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.18.

Соперники демонстрируют очень посредственную игру в обороне, поэтому можно предположить, что матч получится результативным.