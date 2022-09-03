«Милан» сыграет против «Интера» в рамках пятого тура чемпионата Италии. Матч пройдет 3 сентября, начало — в 19:00 мск. «Милан» — «Интер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Милан»

«Милан» занимает пятое место в таблице Серии А после четырех сыгранных матчей, в которых набрал восемь очков.

Ранее на этой неделе «россонери» не смогли выиграть в гостевом матче против «Сассуоло». Встреча завершилась вничью — 0:0.

Коэффициенты матча Милан — Интер 1 2.75 X 3.30 2 2.60 Ставка

Первый раз «Милан» потерял очки тоже на выезде, когда сыграл вничью с «Аталантой» (1:1).

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А вот дома команда Стефано Пиоли пока только побеждала. Сначала действующий чемпион обыграл «Удинезе», а потом — «Болонью».

Но в целом «Милан» пока не очень впечатляет. Судя по всему, команда пока еще не разогналась.

«Интер»

«Интер» тем временем находится на второй строчке, набрав в четырех матчах девять очков.

В отличие от «Милана», «нерадзурри» уже успели проиграть. В третьем туре команда Симоне Индзаги потерпела неприятное гостевое поражение от «Лацио» — 1:3. Римляне шикарно наказали миланский клуб в концовке встречи.

«Интер» отреагировал достаточно оперативно, выиграв в следующем матче у «Кремонезе» (3:1). Но это было ожидаемо, новичку Серии А пока сложно противостоять претендентам на Скудетто.

В предстоящем матче «Интеру», скорее всего, не поможет бельгийский форвард Ромелу Лукаку, получивший травму бедра.

Прогноз и ставка

На «Милан» в этом матче можно поставить за 2.87, ничью букмекеры предлагают за 3.56, а победу «Интера» — за 2.68.

В прошлом сезоне «Милан» ни разу не проиграл «Интеру» в Серии А. В первом круге команды сыграли вничью, а во втором «россонери» одержали победу со счетом 2:1.

«Интер» взял реванш в Кубке Италии, разбив «Милан» в ответном матче 1/2 финала со счетом 3:0.

Если в предыдущем чемпионате фаворитом был «Интер», то сейчас шансы 50 на 50. И глядя на то, миланские клубы провели недавние матчи, есть подозрение, что в предстоящей игре они вряд ли подарят зрителям зрелище. Ничья здесь точно никого не расстроит.

Ставка — ничья за 3.56. Возможно, даже со счетом 0:0.