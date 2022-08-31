В среду, 31 августа, «Пари Нижний Новгород» примет московский «Локомотив» в рамках 1-го тура группового этапа Кубка России по футболу. Матч на арене «Нижний Новгород» начнется в 18:30 мск. «Пари НН» — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Пари Нижний Новгород»

Лучшее достижение нижегородцев в Кубке России — 1/8 финала. За последние пять лет они вылетали на этой стадии 4 раза, последний раз — в прошлом сезоне, уступив «Динамо» (0:3).

В чемпионате России в августе команда Михаила Галактионова в гостях проиграла «Сочи» (1:2) а потом устроила домашнюю перестрелку с «Ростовом» (3:4).

В последних матчах «Пари НН» одержал первую победу в сезоне, одолев на выезде «Урал» (1:0), после чего дома ушел от поражения в матче с «Динамо» (2:2).

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С 6 очками после 7 туров нижегородцы занимают 13-е место в таблице РПЛ. Разница мячей 10-14, 3 гола забил Тимур Сулейманов.

«Локомотив»

«Железнодорожники» 9 раз выигрывали Кубок России, последний раз в 2021 году. Защитить титул не удаось — в прошлом сезоне «Локо» в 1/8 финала был разгромлен «Енисеем»

Августе в рамках РПЛ команда Йозефа Циннбауэра начала с выездного разгрома от «Краснодара» (0:3), после чего «железнодорожники» дома в компенсированное время спаслись в матче с «Крыльями Советов» (1:1).

В последних матчах красно-зеленые одержали две победы — сначала крупно победили на выезде «Химки» (3:0), а потом на своем поле разгромили «Оренбург» (5:1).

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После 7 туров РПЛ «Локомотив» с 9 очками и разницей мячей 12-13 идет на 8-м месте в турнирной таблице. По 3 гола у Миранчука и Игнатьева.

Прогноз и ставка

На победу «Пари НН» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.55, на ничью в основное время — 3.55, а на победу «Локомотива» — 2.10.

Команды уже встречались в 1-м туре РПЛ этого сезона, обменявшись голами в Москве — 1:1. В прошлом сезоне «Локомотив» одержал над нижегородцами две победы со счетом 2:1.

Московский клуб одержал две победы подряд, но над аутсайдерами. Нижегородцы в недавнем домашнем матче с «Динамо» проявили характер. Прогноз: «Локомотив» не проиграет верховой матч .