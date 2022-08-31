«Марсель»
«Марсель» наверняка будет снова бороться за чемпионский титул. Старт команды в Лиге 1 лишь подтвердил это.
В 4 турах марсельцы разжились 10 очками. Команда расположилась на 2 месте, имея столько же очков, сколько и ПСЖ с «Лансом».
Коэффициенты матча Марсель — Клермон
Минувший тур прошел для команды успешно. На выезде «Марсель» разгромил «Ниццу» со счетом 0:3.
«Марсель» традиционно удачно противостоит «Клермону». Из трех очных встреч добыто две виктории.
«Клермон»
«Клермон» начал чемпионат на своем уровне. Команда набрала 6 очков и занимает 9 место в таблице.
Правда, при 6 забитых мячах пропущено уже 9. Так что с результативностью нужно срочно что-то предпринимать.
Наверняка команда мотивирована дать бой одному из лидеров. Правда, делать это придется без травмированного Эльсабана Рашани.
В минувшем туре «Клермон» не смог добыть даже балл. На выезде команда уступила «Лорьяну» (2:1).
Прогноз и ставка
На победу «Марселя» в этом матче можно поставить за 1.36, ничью букмекеры предлагают взять за 5.00, а победу «Клермона» — за 8.50.
«Марсель»
«Клермон» крайне нестабилен.
Марсельцы наверняка будут активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Фора «Марселя» -1.5 с коэффициентом 2.05.