«Марсель» сыграет на своем поле с «Клермоном» в рамках 5-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 31 августа, начало — в 22:00 мск. «Марсель» — «Клермон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Марсель»

«Марсель» наверняка будет снова бороться за чемпионский титул. Старт команды в Лиге 1 лишь подтвердил это.

В 4 турах марсельцы разжились 10 очками. Команда расположилась на 2 месте, имея столько же очков, сколько и ПСЖ с «Лансом».

Коэффициенты матча Марсель — Клермон 1 1.40 X 4.90 2 7.80 Ставка

Минувший тур прошел для команды успешно. На выезде «Марсель» разгромил «Ниццу» со счетом 0:3.

Все прогнозы на Лигу 1

«Марсель» традиционно удачно противостоит «Клермону». Из трех очных встреч добыто две виктории.

«Клермон»

«Клермон» начал чемпионат на своем уровне. Команда набрала 6 очков и занимает 9 место в таблице.

Правда, при 6 забитых мячах пропущено уже 9. Так что с результативностью нужно срочно что-то предпринимать.

Наверняка команда мотивирована дать бой одному из лидеров. Правда, делать это придется без травмированного Эльсабана Рашани.

В минувшем туре «Клермон» не смог добыть даже балл. На выезде команда уступила «Лорьяну» (2:1).

Прогноз и ставка

На победу «Марселя» в этом матче можно поставить за 1.36, ничью букмекеры предлагают взять за 5.00, а победу «Клермона» — за 8.50.

«Марсель» прилично смотрелся в стартовых турах .

«Клермон» крайне нестабилен.

Марсельцы наверняка будут активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Фора «Марселя» -1.5 с коэффициентом 2.05.