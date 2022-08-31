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    Убедительная виктория «Марселя»?

    «Марсель» — «Клермон». Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, Лига 1, 31 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Марсель» — «Клермон»
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    Алексис Санчес
    «Марсель» сыграет на своем поле с «Клермоном» в рамках 5-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 31 августа, начало — в 22:00 мск. «Марсель» — «Клермон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 31 Августа 2022 года
    Марсель
  • Франция. Лига 1
    •  Марсель 22:00 Клермон Клермон
  • Франция. Лига 1
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    «Марсель»

    «Марсель» наверняка будет снова бороться за чемпионский титул. Старт команды в Лиге 1 лишь подтвердил это.

    В 4 турах марсельцы разжились 10 очками. Команда расположилась на 2 месте, имея столько же очков, сколько и ПСЖ с «Лансом».

    Коэффициенты матча Марсель — Клермон

  • 1
  • 1.40
  • X
  • 4.90
  • 2
  • 7.80
  • Ставка
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    Минувший тур прошел для команды успешно. На выезде «Марсель» разгромил «Ниццу» со счетом 0:3.

    Все прогнозы на Лигу 1

    «Марсель» традиционно удачно противостоит «Клермону». Из трех очных встреч добыто две виктории.

    «Клермон»

    «Клермон» начал чемпионат на своем уровне. Команда набрала 6 очков и занимает 9 место в таблице.

    Правда, при 6 забитых мячах пропущено уже 9. Так что с результативностью нужно срочно что-то предпринимать.

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    • Наверняка команда мотивирована дать бой одному из лидеров. Правда, делать это придется без травмированного Эльсабана Рашани.

    В минувшем туре «Клермон» не смог добыть даже балл. На выезде команда уступила «Лорьяну» (2:1).

    Прогноз и ставка

    На победу «Марселя» в этом матче можно поставить за 1.36, ничью букмекеры предлагают взять за 5.00, а победу «Клермона» — за 8.50.

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    «Марсель» прилично смотрелся в стартовых турах.

    «Клермон» крайне нестабилен.

    Марсельцы наверняка будут активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Фора «Марселя» -1.5 с коэффициентом 2.05.

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    «Марсель» — «Клермон»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 31.08.2022. Прогнозы на футбол. Убедительная виктория «Марселя»?
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