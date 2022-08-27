Во втором туре чемпионата Украины «Ворскла» сыграет с «Вересом» в Ужгороде. Поединок состоится 27 августа в 13:00 мск. «Ворскла» — «Верес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ворскла»

«Ворскла» проиграла в стартовом туре УПЛ одному из своих предполагаемых конкурентов «Заре» (1:3) на выезде.

Команда также сыграла два официальных матча в плей-офф квалификации Лиги конференций, откуда сразу же вылетела.

Первый матч с АИКом полтавчане выиграли со счетом 3:2, но в ответной игре не смогли удержать преимущество. Дело дошло до овертаймов, где АИК забил решающий мяч.

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«Ворскла» заняла 5 место с 33 очками в прошлом сезоне, который она закончила серией из двух ничьих и поражением.

«Верес»

Между тем, «Верес» в первом туре украинской Премьер-лиги победил на выезде одесский «Черноморец» (1:0).

В минувшей кампании украинской Премьер-лиги, вторая часть которой не была доиграна, «Верес» занял девятую строчку.

Ровенский клуб в итоге на 10 очков от зоны еврокубков, поэтому не получил возможности сыграть в международных турнирах Старого света.

Нынешним летом команда провела пять товарищеских встреч, в которых лишь один раз победила и трижды проиграла при одной ничьей.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,75.

Успех гостей оценивается в 4,80, тогда как ничья — в 3,70.

Наши прогноз и ставка — «Верес» не проиграет за 2,08.