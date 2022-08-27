«Ворскла»
«Ворскла» проиграла в стартовом туре УПЛ одному из своих предполагаемых конкурентов «Заре» (1:3) на выезде.
Команда также сыграла два официальных матча в плей-офф квалификации Лиги конференций, откуда сразу же вылетела.
Первый матч с АИКом полтавчане выиграли со счетом 3:2, но в ответной игре не смогли удержать преимущество. Дело дошло до овертаймов, где АИК забил решающий мяч.
«Ворскла» заняла 5 место с 33 очками в прошлом сезоне, который она закончила серией из двух ничьих и поражением.
«Верес»
Между тем, «Верес» в первом туре украинской Премьер-лиги победил на выезде одесский «Черноморец» (1:0).
В минувшей кампании украинской Премьер-лиги, вторая часть которой не была доиграна, «Верес» занял девятую строчку.
Ровенский клуб в итоге на 10 очков от зоны еврокубков, поэтому не получил возможности сыграть в международных турнирах Старого света.
Нынешним летом команда провела пять товарищеских встреч, в которых лишь один раз победила и трижды проиграла при одной ничьей.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,75.
Успех гостей оценивается в 4,80, тогда как ничья — в 3,70.
Наши прогноз и ставка — «Верес» не проиграет за 2,08.