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    Реабилитируется ли «Ворскла» за стартовое поражение?

    «Ворскла» — «Верес». Ставка (к. 2.08) и прогноз на футбол, УПЛ, 27 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ворскла» — «Верес»
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    «Ворскла» проиграла в первом туре
    Во втором туре чемпионата Украины «Ворскла» сыграет с «Вересом» в Ужгороде. Поединок состоится 27 августа в 13:00 мск. «Ворскла» — «Верес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 27 Августа 2022 года
    Ворскла
  • Полтава
    •  Ворскла 13:00 Верес Верес
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    «Ворскла»

    «Ворскла» проиграла в стартовом туре УПЛ одному из своих предполагаемых конкурентов «Заре» (1:3) на выезде.

    Команда также сыграла два официальных матча в плей-офф квалификации Лиги конференций, откуда сразу же вылетела.

    Первый матч с АИКом полтавчане выиграли со счетом 3:2, но в ответной игре не смогли удержать преимущество. Дело дошло до овертаймов, где АИК забил решающий мяч.

    Все прогнозы на футбол

    «Ворскла» заняла 5 место с 33 очками в прошлом сезоне, который она закончила серией из двух ничьих и поражением.

    «Верес»

    Между тем, «Верес» в первом туре украинской Премьер-лиги победил на выезде одесский «Черноморец» (1:0).

    В минувшей кампании украинской Премьер-лиги, вторая часть которой не была доиграна, «Верес» занял девятую строчку.

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    Нынешним летом команда провела пять товарищеских встреч, в которых лишь один раз победила и трижды проиграла при одной ничьей.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,75.

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    Успех гостей оценивается в 4,80, тогда как ничья — в 3,70.

    Наши прогноз и ставка — «Верес» не проиграет за 2,08.

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    «Ворскла» — «Верес»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 27.08.2022. Прогнозы на футбол. Реабилитируется ли «Ворскла» за стартовое поражение?
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