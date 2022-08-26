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    Команды обменяются голами

    «Жирона» — «Сельта». Прогноз, ставка (к. 1.90) на футбол, чемпионат Испании, 26 августа 2022 года

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    Фрагмент матча
    «Жирона» на своем поле сыграет против «Сельты» в рамках 3-го тура чемпионата Испании. Матч состоится 26 августа, начало — 21:00 (мск). «Жирона» — «Сельта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 26 Августа 2022 года
    Жирона
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    «Жирона»

    «Красно-белые» после двух сыгранных матчей в новом сезоне занимают 9-е место в турнирной таблице чемпионата Испании набрав 3 очка. Команда забила соперникам 3 гола, а в свои ворота пропустила — 2.

    В первом туре Примеры «Жирона» ездила в гости к «Валенсии» и потерпела там минимальное поражение от «летучих мышей» со счетом 1:0. Стоит заметить, что этом матче «Валенсия» весь второй тайм играла в меньшинстве.

    Коэффициенты матча Жирона — Сельта

  • 1
  • 2.85
  • X
  • 3.15
  • 2
  • 2.65
  • Ставка
    •

    А вот первый домашний матч в новом сезоне чемпионата Испании для «Жироны» выдался очень удачным, так как команда смогла одержать уверенную победу над «Хетафе», которого обыграла со счетом 3:1.

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    Беспроигрышная домашняя серия «Жироны» составляет 5 поединков кряду, из которых команда дважды сыграла вничью и трижды смогла одержать победы.

    «Сельта»

    «Небесные» показали результаты похуже на старте нового сезона чемпионата Испании и в данный момент занимают 16-е место в турнирной таблице набрав при этом всего 1 очко. Этот коллектив забил так же 3 гола, но пропустил — 6.

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    • «Сельта» в первом туре на своем поле принимала «Эспаньол», с которым дважды обменялась голами, но так и не определила сильнейшего разойдясь ничьей со счетом 2:2. Стоит заметить, что именно «небесные» забили первые два гола, но после и дважды пропустили.

    Во втором туре «Сельта» так же на своем поле принимала действующего чемпиона страны «Реал Мадрид» и потерпела от них разгромное поражение со счетом 1:4. В первом тайме команды обменялись голами, а второй тайм полностью выиграл «Реал».

    «Сельта» не может одержать победу в выездных матчах уже 6 поединков подряд во всех турнирах, трижды сыграв вничью и трижды потерпев поражения.

    Прогноз и ставка

    На победу «Жироны» в этом матче можно поставить за 2.88, ничью букмекеры предлагают взять за 3.30, а победу «Сельты» — за 2.66.

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    Прогноз - Встречаются две команды, которые очень любят обмениваться голами. А тем более оба соперника не совсем удачно начали новый сезон Примеры и поэтому будут замотивированы на победу и с первых минут пойдут вперед.

    Ставка - Обе команды забьют за 1.90.

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    «Жирона» — «Сельта»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 26.08.2022. Прогнозы на футбол. Команды обменяются голами
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