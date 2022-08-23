ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Чезаре КасадеиКто такой Касадеи, которого купил «Челси» «Зенит» — «Торпедо»В шести минутах от сенсации. «Зенит» вскрыл «Торпедо» и вышел на первое место в РПЛ «Лидс»Хаотичный «Челси» и бесстрашный «Лидс». Команда Тухеля была унижена на «Элланд Роуд»
  • 00:59
    • «Барселона» разгромила «Реал Сосьедад», Левандовский забил два мяча
  • 23:43
    • ПСЖ отгрузил семь мячей «Лиллю». У Неймара дубль, у Мбаппе — хет-трик
  • 22:39
    • «Атлетико» уступил «Вильярреалу» в Мадриде
  • 21:56
    • «Краснодар» в большинстве обыграл «Оренбург»
  • 20:25
    • «Манчестер Сити» спасся от поражения в матче с «Ньюкаслом»
  • 23:54
    • «Милан» обменялся голами с «Аталантой»
  • 21:30
    • Дубль Хвичи помог «Наполи» разгромить «Монцу»
    Все новости спорта

    Уверенная победа «лис»

    «Стокпорт» — «Лестер». Прогноз, ставка (к. 2.15) на футбол, Кубок английской лиги, 23 августа 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Кубок Лиги Прогнозы на Лестер Сити
    Прогноз и ставки на «Стокпорт» — «Лестер»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джеймс Мэддисон
    «Стокпорт» сыграет на своем поле с «Лестером» в рамках 1/32 финала Кубка английской лиги. Матч пройдет 23 августа, начало — в 21:45 мск. «Стокпорт» — «Лестер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Кубок Лиги 23 Августа 2022 года
    Стокпорт
  • Англия. Кубок Лиги
    •  Стокпорт 21:45 Лестер Лестер
  • Лестер
    •

    «Стокпорт»

    Эта команда выступает в четвертом по рангу английском дивизионе. Разумеется, битва с полпредом АПЛ — шанс засветиться.

    «Стокпорт» пребывает на 21 месте в таблице Второй лиги. Причем забила команда всего 6 мячей в 5 матчах.

    Предыдущий тур чемпионата сложился для команды неудачно. «Стокпорт» на выезде уступил «Мансфилд Таун» (2:1).

    Все прогнозы на футбол

    «Стокпорт» традиционно неудачно противостоит «Лестеру». Из трех очных поединков команда уступила один раз при двух паритетах.

    «Лестер»

    «Лестер» начал чемпионат крайне неудачно. В трех стартовых поединках команда набрала всего один балл.

    «Лисы» многовато пропускают в свои ворота. В трех матчах команда пропустила уже 8 мячей.

  • Размер не важен? Требует ли современный футбол высокого роста от центральных защитников?
  • Современный футбол требует современного подхода
  • Вчера

    • Минувший тур принес команде разочарование. Дома «Лестер» проиграл «Саутгемптону» со счетом 1:2.

    В этом поединке «Лестер» наверняка постарается реабилитироваться за неудачный старт в АПЛ. Да и забивать в составе «лис» есть кому.

    Прогноз и ставка

    На победу «Лестера» в этом матче можно поставить за 1.38, ничью букмекеры предлагают взять за 4.80, а победу «Стокпорта» — за 8.10.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    «Стокпорт» крайне неудачно начал чемпионат.

    «Лестер» ужасно смотрелся в стартовых матчах.

    «Лисы» наверняка будут настроены на уверенную победу. Наши прогноз и ставка — Фора «Лестера» -1.5 с коэффициентом 2.15.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.87
  • Прогноз на матч Дьере — Гоффен
  • Теннис
  • Сегодня в 02:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Шарлотт — Орландо Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 02:00
    •  3.12
  • Прогноз на матч Спортинг Канзас-Сити — Портленд Тимберс
  • Футбол
  • Сегодня в 02:30
    •  2.41
  • Прогноз на матч Дефенса и Хустисия — Бока Хуниорс
  • Футбол
  • Сегодня в 02:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Имер — Кориа
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Грачева — Бренгл
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.88
  • Прогноз на матч Тим — Вольф
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Касаткина — Миннен
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Крейчикова — Потапова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Дэвис — Александрова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Рома — Кремонезе
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Динамо Брест — Неман
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Эльче — Альмерия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Сампдория — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Стокпорт» — «Лестер»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 23.08.2022. Прогнозы на футбол. Уверенная победа «лис»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры