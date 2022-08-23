«Стокпорт» сыграет на своем поле с «Лестером» в рамках 1/32 финала Кубка английской лиги. Матч пройдет 23 августа, начало — в 21:45 мск. «Стокпорт» — «Лестер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Стокпорт»

Эта команда выступает в четвертом по рангу английском дивизионе. Разумеется, битва с полпредом АПЛ — шанс засветиться.

«Стокпорт» пребывает на 21 месте в таблице Второй лиги. Причем забила команда всего 6 мячей в 5 матчах.

Предыдущий тур чемпионата сложился для команды неудачно. «Стокпорт» на выезде уступил «Мансфилд Таун» (2:1).

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«Стокпорт» традиционно неудачно противостоит «Лестеру». Из трех очных поединков команда уступила один раз при двух паритетах.

«Лестер»

«Лестер» начал чемпионат крайне неудачно. В трех стартовых поединках команда набрала всего один балл.

«Лисы» многовато пропускают в свои ворота. В трех матчах команда пропустила уже 8 мячей.

Минувший тур принес команде разочарование. Дома «Лестер» проиграл «Саутгемптону» со счетом 1:2.

В этом поединке «Лестер» наверняка постарается реабилитироваться за неудачный старт в АПЛ. Да и забивать в составе «лис» есть кому.

Прогноз и ставка

На победу «Лестера» в этом матче можно поставить за 1.38, ничью букмекеры предлагают взять за 4.80, а победу «Стокпорта» — за 8.10.

«Стокпорт» крайне неудачно начал чемпионат .

«Лестер» ужасно смотрелся в стартовых матчах.

«Лисы» наверняка будут настроены на уверенную победу. Наши прогноз и ставка — Фора «Лестера» -1.5 с коэффициентом 2.15.