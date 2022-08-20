Во 2-м туре итальянской Серии А «Интер» на своем поле сыграет против «Специи». Поединок пройдет 20 августа и начнется в 21:45 по мск. «Интер» — «Специя»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Интер»

«Интер» в стартовом туре нового сезона Серии А с трудом одолел на выезде «Лечче» (2:1), забив победный мяч в добавленное время.

Миланцы провели пять контрольных встреч этим летом. Причем победил коллектив только однажды.

Коэффициенты матча Интер — Специя 1 1.18 X 7.30 2 15.00 Ставка

В своем последнем спарринге «Интер» уступил. Поражение от «Вильярреала» стало крупным — 2:4.

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Также «нерадзурри» уступили «Лансу» (0:1) и сыграли вничью с «Монако» и «Лионом» (дважды по 2:2). Победить удалось лишь «Лугано» в самой первой игре.

«Специя»

«Специя» в стартовом туре Серии А нового сезона добилась минимальной домашней победы над «Эмполи» (1:0).

Кампания началась для команды поединком первого раунда Кубка Италии, в котором она разгромила «Комо» (5:1) на своем поле.

С учетом товарищеских встреч, коллектив не знает поражений пять матчей кряду при четырех победах и одной ничьей.

в прошлой кампании клуб досрочно решил вопрос с выживанием в элите. Он потерял турнирную мотивацию в концовке первенства.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,15.

Успех гостей оценивается в 17,00, тогда как ничья — в 7,50.

Наши прогноз и ставка — «Интер» выиграет, и обе команды забьют за 2,45.