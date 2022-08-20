«Интер»
«Интер» в стартовом туре нового сезона Серии А с трудом одолел на выезде «Лечче» (2:1), забив победный мяч в добавленное время.
Миланцы провели пять контрольных встреч этим летом. Причем победил коллектив только однажды.
Коэффициенты матча Интер — Специя
В своем последнем спарринге «Интер» уступил. Поражение от «Вильярреала» стало крупным — 2:4.
Также «нерадзурри» уступили «Лансу» (0:1) и сыграли вничью с «Монако» и «Лионом» (дважды по 2:2). Победить удалось лишь «Лугано» в самой первой игре.
«Специя»
«Специя» в стартовом туре Серии А нового сезона добилась минимальной домашней победы над «Эмполи» (1:0).
Кампания началась для команды поединком первого раунда Кубка Италии, в котором она разгромила «Комо» (5:1) на своем поле.
С учетом товарищеских встреч, коллектив не знает поражений пять матчей кряду при четырех победах и одной ничьей.
в прошлой кампании клуб досрочно решил вопрос с выживанием в элите. Он потерял турнирную мотивацию в концовке первенства.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,15.
Успех гостей оценивается в 17,00, тогда как ничья — в 7,50.
Наши прогноз и ставка — «Интер» выиграет, и обе команды забьют за 2,45.