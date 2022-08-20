ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сильвио БерлускониПодъем «Монцы». Новый проект Берлускони может удивить всю Италию Лионель МессиВ ожидании ЧМ-2022. По стопам Марадоны ВиллианУход Виллиана из «Коринтианса» должен стать уроком для бразильского футбола
  • 08:07
    • «МЮ» заплатит «Реалу» за Каземиро 60+10 млн евро. Сделка будет оформлена в ближайшие дни
  • 20:54
    • Официально: Дзюба — игрок «Адана Демирспор»
  • 00:15
    • Леброн Джеймс продлил контракт с «Лейкерс»
  • 22:10
    • Медведев вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Цинциннати
  • 21:07
    • Рублев не сумел выйти в четвертьфинал «Мастерса» в Цинциннати
    Все новости спорта

    Оступится ли «Интер» на «Специи»?

    «Интер» — «Специя». Ставка (к. 2.45) и прогноз на футбол, чемпионат Италии, 20 августа 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Интер Прогнозы на Специя Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Интер» — «Специя»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Интер» с трудом выиграл в первом туре
    Во 2-м туре итальянской Серии А «Интер» на своем поле сыграет против «Специи». Поединок пройдет 20 августа и начнется в 21:45 по мск. «Интер» — «Специя»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 20 Августа 2022 года
    Интер
  • Милан
    •  Интер 21:45 Специя Специя
  • Италия. Серия А
    •

    «Интер»

    «Интер» в стартовом туре нового сезона Серии А с трудом одолел на выезде «Лечче» (2:1), забив победный мяч в добавленное время.

    Миланцы провели пять контрольных встреч этим летом. Причем победил коллектив только однажды.

    Коэффициенты матча Интер — Специя

  • 1
  • 1.18
  • X
  • 7.30
  • 2
  • 15.00
  • Ставка
    •

    В своем последнем спарринге «Интер» уступил. Поражение от «Вильярреала» стало крупным — 2:4.

    Все прогнозы на Серию А

    Также «нерадзурри» уступили «Лансу» (0:1) и сыграли вничью с «Монако» и «Лионом» (дважды по 2:2). Победить удалось лишь «Лугано» в самой первой игре.

    «Специя»

    «Специя» в стартовом туре Серии А нового сезона добилась минимальной домашней победы над «Эмполи» (1:0).

    Кампания началась для команды поединком первого раунда Кубка Италии, в котором она разгромила «Комо» (5:1) на своем поле.

  • Подъем «Монцы». Новый проект Берлускони может удивить всю Италию
  • Новичок Серии А может стать примером для многих итальянских клубов
  • Вчера

    • С учетом товарищеских встреч, коллектив не знает поражений пять матчей кряду при четырех победах и одной ничьей.

    в прошлой кампании клуб досрочно решил вопрос с выживанием в элите. Он потерял турнирную мотивацию в концовке первенства.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,15.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Успех гостей оценивается в 17,00, тогда как ничья — в 7,50.

    Наши прогноз и ставка — «Интер» выиграет, и обе команды забьют за 2,45.

    Ещё прогнозы на спорт
    3.54
  • Прогноз на матч Бангкок Гласс — Китчи
  • Футбол
  • Сегодня в 11:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Джохор Дарул Такзим — Урава Редс
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Хэбей Форчун — Чанчунь Ятай
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.57
  • Прогноз на матч Торпедо-БелАЗ — Минск
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Люнгбю — Копенгаген
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Умраниеспор — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Эспаньол — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Боруссия М — Герта
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бари — Палермо
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Лион — Труа
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Норвич — Миллуолл
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Севилья — Вальядолид
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Канада — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Интер» — «Специя»: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 20.08.2022. Прогнозы на футбол. Оступится ли «Интер» на «Специи»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры