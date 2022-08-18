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    «Стервятники» пробьются в полуфинал Кубка

    «Атлетико Паранаэнсе» — «Фламенго». Прогноз, ставка (к. 1.90) на футбол, Кубок Бразилии, 18 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Атлетико Паранаэнсе» — «Фламенго»
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    «Фламенго»
    18 августа в ответной четвертьфинальной игре Кубка Бразилии «Атлетико Паранаэнсе» на своем поле примет «Фламенго». Начало поединка намечено на 03:30 по мск. «Атлетико Паранаэнсе» — «Фламенго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Атлетико Паранаэнсе»

    «Атлетико Паранаэнсе» отлично проводит этот чемпионат Бразилии, находясь после 22 туров на пятой строке, отставая от второй позиции всего лишь на два очка.

    Команда также смогла добраться и до полуфинальной стадии Кубка Либертадорес, а в национальном кубке коллектив преодолел два этапа, выиграв все четыре проведенные игры.

    В первом же поединке с предстоящим противником «драконы» смогли устоять в гостях, расписав безголевую мировую. Причем хозяева имели подавляющее преимущество и только чудом не забили.

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    В преддверии этого поединка «Атлетико Паранаэнсе» проиграл в чемпионата на выезде как раз предстоящему оппоненту со счетом 0:5. И этим фиаско клуб прервал свою 5-матчевую серию без неудач.

    «Фламенго»

    «Фламенго» в текущем чемпионате Бразилии после 22 туров идет на второй позиции в турнирной таблице, сильно отсавая от лидера, от от преследователи находятся совсем рядом.

    «Стервятники» также неплохо выступают и других турнирах. Они смогли пробиться в полуфинал Кубка Либертадорес, а в Кубке Бразилии коллектив убрал со своего пути уже двоих соперников.

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    • На стадии 1/16 он легко дважды справился с низшелиговым клубом, а в 1/8 выбил «Атлетико Минейро». В первой же домашней игре с предстоящим противником была мировая 0:0

    К данной игре «Фламенго» подходит с длительной беспроигрышной серией, где смог выиграть последние свои пять встреч в различных турнирах.

    В восьми последних очных встречах этих клубов в трех случаях выигрывал «Атлетико Паранаэнсе», еще трижды была мировая и только дважды смог выиграть «Фламенго».

    Прогноз и ставка на «Атлетико Паранаэнсе» — «Фламенго»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Фламенго» — 1.90, победа «Атлетико Паранаэнсе» — 4.30, ничья — 3.40.

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    Проход: «Фламенго» — 1.48; «Атлетико Паранаэнсе» — 2.65.

    Несколько дней тому назад «Фламенго» разгромил «Атлетико Паранаэнсе» со счетом 5:0, но сделав этом на своем поле. Вполне возможно, что «стервятники» и сейчас победят, даже несмотря на статус выездного поединка.

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    «Атлетико Паранаэнсе» — «Фламенго»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 18.08.2022. Прогнозы на футбол. «Стервятники» пробьются в полуфинал Кубка
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