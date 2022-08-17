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    Очередная победа для «Юргордена»?

    «Юргорден» — АПОЭЛ. Ставка (к. 1.79) и прогноз на футбол, плей-офф Лиги конференций, 17 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Юргорден» — АПОЭЛ
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    Йоэль Асоро
    17 августа в Стокгольме «Юргорден» примет АПОЭЛ в рамках первого матча плей-офф Лиги конференций. Начало в 19:45 мск. «Юргорден» — АПОЭЛ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 17 Августа 2022 года
    Юргорден
  • Стокгольм
    •  Юргорден 19:45 АПОЭЛ АПОЭЛ
  • Лига конференций. Квалификация
    •

    «Юргорден»

    Шведский коллектив прошел уже два раунда квалификации этого турнира и по итогам 4 матчей у него 4 победы.

    «Юргорден»

    прошел «Риеку», победив со счетом 2:0 и 2:1. Далее был румынский «Сепси». В обоих поединках коллектив выиграл со счетом 3:1.

    Коэффициенты матча Юргорден — АПОЭЛ

  • 1
  • 1.80
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 4.60
  • Ставка
    •

    Параллельно команда побеждала в чемпионате Швеции. Она обыграла «Кальмар» 3:2 и «Хеккен» 2:1.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    На данный момент «Юргорден» идет вторым в Швеции. В прошлом сезоне команда не выступала в еврокубках.

    АПОЭЛ

    Киприоты еще не начали сезон в чемпионате, однако уже провели четыре матча в квалификационном этапе Лиги конференций.

    Благодаря двум мячам команда победила «Ботев Пловдив» (0:0 и 2:0). Далее клубу попался казахский «Кызылжар».

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    • Первый матч АПОЭЛ выиграл, а после этого между командами была зафиксирована нулевая ничья.

    АПОЭЛ не забил ни в одном из двух выездных матчей квалификации Лиги конференций.

    Прогноз и ставка

    На фоне соперника «Юргорден» выглядит неплохо. Он выиграл все четыре встречи в турнире и находится в хорошей игровой форме благодаря играм в чемпионате.

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    Длинная беспроигрышная серия хозяев говорит в их пользу. АПОЭЛ имеет меньше матчей и слабо выглядит на выезде. В таком случае рекомендуется поставить на победу шведов.

    Букмекеры оценивают шансы команд коэффициентами 1.79 и 3.85 соответственно.

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    «Юргорден» — АПОЭЛ: прогноз, ставка (1.79), статистика, коэффициенты матча 17.08.2022. Прогнозы на футбол. Очередная победа для «Юргордена»?
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