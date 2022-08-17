«Юргорден»
Шведский коллектив прошел уже два раунда квалификации этого турнира и по итогам 4 матчей у него 4 победы.
«Юргорден»прошел «Риеку», победив со счетом 2:0 и 2:1. Далее был румынский «Сепси». В обоих поединках коллектив выиграл со счетом 3:1.
Коэффициенты матча Юргорден — АПОЭЛ
Параллельно команда побеждала в чемпионате Швеции. Она обыграла «Кальмар» 3:2 и «Хеккен» 2:1.
Все прогнозы на Лигу конференций
На данный момент «Юргорден» идет вторым в Швеции. В прошлом сезоне команда не выступала в еврокубках.
АПОЭЛ
Киприоты еще не начали сезон в чемпионате, однако уже провели четыре матча в квалификационном этапе Лиги конференций.
Благодаря двум мячам команда победила «Ботев Пловдив» (0:0 и 2:0). Далее клубу попался казахский «Кызылжар».
Первый матч АПОЭЛ выиграл, а после этого между командами была зафиксирована нулевая ничья.
АПОЭЛ не забил ни в одном из двух выездных матчей квалификации Лиги конференций.
Прогноз и ставка
На фоне соперника «Юргорден» выглядит неплохо. Он выиграл все четыре встречи в турнире и находится в хорошей игровой форме благодаря играм в чемпионате.
Длинная беспроигрышная серия хозяев говорит в их пользу. АПОЭЛ имеет меньше матчей и слабо выглядит на выезде. В таком случае рекомендуется поставить на победу шведов.
Букмекеры оценивают шансы команд коэффициентами 1.79 и 3.85 соответственно.