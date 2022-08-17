17 августа в Стокгольме «Юргорден» примет АПОЭЛ в рамках первого матча плей-офф Лиги конференций. Начало в 19:45 мск. «Юргорден» — АПОЭЛ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Юргорден»

Шведский коллектив прошел уже два раунда квалификации этого турнира и по итогам 4 матчей у него 4 победы.

«Юргорден»

прошел «Риеку», победив со счетом 2:0 и 2:1. Далее был румынский «Сепси». В обоих поединках коллектив выиграл со счетом 3:1.

Коэффициенты матча Юргорден — АПОЭЛ 1 1.80 X 3.60 2 4.60 Ставка

Параллельно команда побеждала в чемпионате Швеции. Она обыграла «Кальмар» 3:2 и «Хеккен» 2:1.

Все прогнозы на Лигу конференций

На данный момент «Юргорден» идет вторым в Швеции. В прошлом сезоне команда не выступала в еврокубках.

АПОЭЛ

Киприоты еще не начали сезон в чемпионате, однако уже провели четыре матча в квалификационном этапе Лиги конференций.

Благодаря двум мячам команда победила «Ботев Пловдив» (0:0 и 2:0). Далее клубу попался казахский «Кызылжар».

Первый матч АПОЭЛ выиграл, а после этого между командами была зафиксирована нулевая ничья.

АПОЭЛ не забил ни в одном из двух выездных матчей квалификации Лиги конференций.

Прогноз и ставка

На фоне соперника «Юргорден» выглядит неплохо. Он выиграл все четыре встречи в турнире и находится в хорошей игровой форме благодаря играм в чемпионате.

Длинная беспроигрышная серия хозяев говорит в их пользу. АПОЭЛ имеет меньше матчей и слабо выглядит на выезде. В таком случае рекомендуется поставить на победу шведов.

Букмекеры оценивают шансы команд коэффициентами 1.79 и 3.85 соответственно.