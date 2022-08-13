«Зенит» сыграет на своем поле с ЦСКА в рамках 5-го тура чемпионата России. Матч пройдет 13 августа, начало — в 17:00 мск. «Зенит» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Зенит»

Главный фаворит РПЛ начал новый чемпионат не столь резво. 8 очков в четырех матчах — еще не провал, но можно было явно лучше.

Зато в минувшем туре «Зенит» не сумел добыть три пункта. На выезде питерцы расписали мировую с «Ахматом» (0:0).

Коэффициенты матча Зенит — ЦСКА 1 1.57 X 4.50 2 5.20 Ставка

К слову, в том поединке с поля был удален голкипер Даниил Одоевский. Теперь его по логике заменит опытный Михаил Кержаков.

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Матчи с «армейцами» для «Зенита» традиционно складываются довольно удачно. Из пяти последних очных поединков питерцы извлекли пять побед.

ЦСКА

ЦСКА грозится побороться за чемпионский титул. Причем сейчас команда Владимира Федотова на пару со «Спартаком» лидирует.

Минувший тур команда провела продуктивно. Дома москвичи разнесли в клочья оборону «Факела» (4:1).

Отметим Хорхе Карраскаля. Атакующий хавбек все больше влияет на игру команды в атаке.

В этом поединке не сможет принять участие Георгий Щенников. Опытный защитник травмирован.

Ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Зенит» за 1.56, на ничью за 4.74, а на ЦСКА — за 6.10.

«Зенит» в последних матчах выглядит неубедительно .

ЦСКА имеет в своем составе сильных исполнителей.

Москвичи намерены дать бой действующему чемпиону. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Победа ЦСКА, поставить на это можно с коэффициентом 6.10.

Для остальных — более умеренный прогноз.