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    «Милан» стартует с победы?

    «Милан» — «Удинезе». Ставка (к. 2.04) и прогноз на футбол, Серия А, 13 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Милан» — «Удинезе»
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    «Милан» и «Удинезе» будут открывать новый сезон чемпионата Италии. Матч состоится 13 августа на стадионе «Сан-Сиро» в 19:30 по мск. «Милан» — «Удинезе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 13 Августа 2022 года
    Милан
  • Милан
    •  Милан 19:30 Удинезе Удинезе
  • Удине
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    «Милан»

    В прошлом сезоне «россонери» стали чемпионами Италии. Набрав 86 очков, команда Стефано Пиоли оставила «Интер» позади на два пункта, тем самым лишив его титула.

    Сезон «Милан» завершил победной серией из шести поединков в Серии А. Из последних результатов отметим победы над «Аталантой» (2:0) и «Сассуоло» (3:0).

    Коэффициенты матча Милан — Удинезе

  • 1
  • 1.40
  • X
  • 4.60
  • 2
  • 8.50
  • Ставка
    •

    Также «дьяволы» добрались до полуфинала Кубка Италии, где проиграли в дерби «Интеру» со счетом 0:3.

    Все прогнозы на Серию А

    На «Сан-Сиро» с учетом всех турниров «Милан» не проигрывает уже 10 поединков подряд, при этом он выиграл 3 последние встречи всухую.

    «Удинезе»

    Гости уже провели первый матч в сезоне, в котором они обыграли скромный клуб «Фералписало» со счетом 2:1.

    До старта сезона клуб организовал две товарищеские встречи с «Челси» и обе закончились поражением (1:3 и 0:2).

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    • Прошлый сезон «Удинезе» также закончил победой. Он выиграл у «Салернитаны» со счетом 4:0. Она ни на что не повлияла, так как «черно-белые» все равно финишировали на 12 месте. Они набрал 47 очков.

    Перед матчем с «Миланом» «Удинезе» не проигрывает на выезде в Серии А 5 поединков подряд, имея две ничьи и три победы.

    Прогноз и ставка

    Ставки на победу одной и другой команды принимаются с котировками 1.43 и 7.40 соответственно. За 4.90 букмекеры выставили ничью.

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    «Милан» будет принимать «Удинезе», который не совсем уверенно победил команду из третьего дивизиона. «Россонери» имеют уверенную серию на «Сан-Сиро», так что гостям будет крайне непросто.

    В рамках контрольных матчей межсезонье миланцы не забивали меньше двух голов. Можно поставить на победу «Милана» + тотал больше 2.5 за 2.04.

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    «Милан» — «Удинезе»: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 13.08.2022. Прогнозы на футбол. «Милан» стартует с победы?
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